火熱徵稿中！第五屆兩岸網路文學大賽 6/30 截稿

📢寫下你的故事，讓世界看見你。立即投稿，開啟你的文學傳奇！

這是一次展示自己才華的絕佳機會，更是一個與眾多文學愛好者切磋交流的平台。大賽設有豐厚的獎金，只要你對文學充滿熱情，我們都歡迎你的參與。

徵文詳細內容說明

▪️ 投稿要求

一、參賽對象：兩岸文學愛好者，年齡不限。

二、參賽作品題材不限，以小說為主（3萬字以上），也可網劇、網遊劇本。

三、投稿時間：2026年6月30日止。

四、台灣參賽者投稿：作品與作者資料以郵件方式投稿至以下。

聯合文學信箱：unitas.udngroup@gmail.com

＊特別提醒：投稿文章，須未獲得任何文學獎項！

五、參賽作品投稿時在書名及簡介需標註「兩岸網路文學大賽徵文」字樣，且作品必須是個人或團體原創作品，作者本人擁有參賽作品的所有版權，未與任何第三方簽署相關數字、出版、影視等版權。

六、作者投稿時需提供「真實姓名」、「有效證件號碼」、「性別」、「電話號碼」、「個人簡介」、「通信地址」、「郵編」等資料，請務必確認已填寫的資料完整或有效。該資料是對獲獎作者聯繫的唯一憑證，該資料主辦方將嚴格保密。

七、參賽作品需有一定的文學性、故事性、藝術性和市場性，期待各種形式的創新，不得含有違反中國大陸相關法律規定的內容。

八、參賽作品所涉著作權等法律事項由作者自行負責。

▪️ 獎項設置

主要獎項：（幣值：人民幣）

特等獎，1名，獎金10萬元

一等獎，2名，獎金各3萬元

二等獎，2名，獎金各1萬元

三等獎，3名，獎金各5000元

優秀獎，20名，其他獎品

單項獎：

最佳創意獎，1名，授予作品構想最為新穎的作者。

最佳文筆獎，1名，頒給作品最優美動人的作者。

最佳人物獎，1名，授予創造的人物形象最豐滿和個性化的作者。

最具潛力新人獎，1名，授予在最具開發潛力或最受歡迎的作者。

網劇改編潛力獎，1名。

網遊改編潛力獎，1名。

最具影視改編潛力獎，1名。

▪️ 獎項說明

1.得獎者除獲得獎金或獎品外，都將獲得證書。

2.對單項獎的得獎者頒發證書和實物獎。

3.獲獎者都將被邀請參加本次活動的決賽頒獎典禮，有機會參加兩岸網路文學交流活動。

4.獲得特等獎、一等獎的作品將由浙江文藝出版社出版。獲得其他獎項的作品也將酌情出版。所有獲獎作品都有機會獲得與浙江文藝出版社以及愛奇藝文學長期簽約的機會，同時作品將獲得全產業鏈的開發及代理,包括向第三方影視公司、遊戲開發公司、動漫公司等推薦及其他周邊開發。

▪️ 評獎流程

1.投稿及初評階段：截止於2026年6月30日。

初評會由主辦單位、承辦單位的資深編輯組成。

初評委員會對所有來稿進行審讀篩選出符合要求、可參加下一步評選的作品。

2、複評：2026年7月1日-2026年8月31日

複評依照故事架構、人物塑造、主題、情感、文筆等項目進行綜合評分。取前40名，進入決賽。

3、終評：2026年9月1日-2026年10月31日

終評委員會由主辦單位的相關領導，出版業內知名專家知名網路文學評論家以及動漫界、影視界、網遊界、網劇界知名人士組成。

終評委員會對入用作品從文學品質、社會意義、全媒體開發潛力等面向進行評估。

綜合評分（權重70%），並結合讀者投票分（權重30%），從中選出特等獎、一等獎、二等獎、三等獎。

共同舉辦：浙江省作家協會 | 浙江出版聯合集團 | 聯合文學 | 愛奇藝小說

指定媒體合作：聯合線上·琅琅原創