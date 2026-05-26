何以述家？以色列情侶冒著戰火也要回家

這陣子在老婆開的麵包店，認識了一對以色列情侶。他們幾乎每天來，自然而然的聊著聊著，交了朋友。她們一位是大學教授，專研用音樂治療阿茲海默。一位是作家，著作內容在心靈成長。兩位氣息都非常的靜、穩。

原本只是來旅遊幾天，結果兩位回去前，美伊打起來，他們的機票就這樣沒了，一直住下來。後來透過很多管道，他們終於找到了繞遠路的方式回去。他們來辭別時，我不解問到，大家都想遠離戰火，你們卻努力想辦法回去，我能知道原因嗎？

他們想了幾秒，露出一臉苦笑說道：我們不知道什麼時候戰爭結束？也不知道未來會如何？待在這裡安全，但未來很徬徨。回去雖然很危險，但我希望在家人身旁。

每個人都有自己的角度看事情，我純粹好奇，並不想下結論。只能送她們隨身將近20年的護身觀音像，祝她倆平安。

相同的時間，我也聽到不同的故事。

同輩的朋友，在婚姻關係中觸礁，心情低潮。也接到遠方長輩打來的電話，聊沒幾句就哭出來，原來他們在家裡不受尊重，被輕蔑對待。更聽到七老八十的長輩，持續著家暴戲碼，不斷毆打著老伴。

什麼是家呢？

有的甘願奔向危險，也要陪伴家人。有的處在安逸環境，卻無法與家人共處。更甚者，用最惡毒的方式或言語，傷害著家人，很多廣告與電影，都圍繞在溫馨家庭的基調來說故事。

但事實上，家庭也是最容易讓人感到晦暗與痛苦的關係。薩提爾說過：「如果能治癒家庭，就能治癒全世界。」

家庭這關係，該怎麼定義？實有非常多的面向難以簡略言之。我還在尋找更深層的理解，對目前的我而言，薩提爾的說法是很好的解釋。