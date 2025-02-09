2025台北國際書展／「讓時間由敵化友」張西剖析自身經歷，以感悟與回應暖哭書迷

台北國際書展於今（8）日在藍沙龍開設「《有時幸，有時傷》新書分享會」，由作者張西擔任講者，與觀眾分享第五本散文著作《有時幸，有時傷》，剖析時間、生活節奏與面對幸與傷的各種樣貌；現場觀眾在分享的過程中熱淚盈眶，張西的回應就像一個無形的擁抱，在有限的時間裡，彼此回顧與交流。

書名：《有時幸，有時傷》

作者：張西

出版社：三采文化

張西過往的很多作品都與「時間」有關，談及時間對於張西的意義，張西表示，「我原本覺得時間是好朋友，但後來反而像是狠角色。」張西透過時間的流動理解和創造自己，認為在寫書的時候就像和時間玩遊戲，希望現在可以耐心的信任時間，讓它從敵人的角色變成好朋友，能夠從中獲得力量。

與張西過去的著作相比，《有時幸，有時傷》有更多的揭露和赤裸，除了書中提及的「幸」，也書寫了母親被詐騙、自身罹癌等接踵而來的「傷」，曾經讓張西被負面情緒籠罩。「樂觀和悲觀就像一顆方糖，需要的時候就加一點，有時無糖也很好，利用當下的感受和狀態，去決定該依賴悲觀或樂觀。」

曾被學術派質疑作品不夠「文學」，張西認為，文學是一種參與，「現在文學對我來說，是透過文字產生的、連結自己和讀者的方式。」對張西來說，書寫就像一種緩衝，是護城河中的小魚，寫著自己的真實人生，畫出的界線就是自己的輪廓。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網