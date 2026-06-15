從漫畫回看歷史：70年前台灣狂犬病蔓延的社會恐懼與影響

琅琅悅讀／ 集合！RENDEZVOUS
感染狂犬病的狗，唾液會從嘴流出。 圖片來源： Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)
感染狂犬病的狗，唾液會從嘴流出。 圖片來源： Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)

大家還記得2020年席捲全球的嗎？當時你的生活產生了哪些變化？又是如何面對這場突如其來的呢？

事實上，傳染病並非近年才出現在臺灣社會。在戰後初期，臺灣也曾歷經一場大規模的傳染病危機——。1948年，臺大醫院精神科醫師發現了戰後首位狂犬病患者。本來在日治時期末期已近乎絕跡的人類狂犬病案例，竟在戰後再次出現。究竟是什麼原因，使得原本已逐漸建立的公共衛生防疫體系出現缺口？

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經過後續檢測與調查，這波疫情很可能與1947年自上海駛抵臺灣的貨船有關。由此可見，疾病的傳播往往與人員移動及海上貿易密切相關，而港口檢疫的疏漏，也成為疫情擴散的重要原因之一。然而，當時的臺灣社會對狂犬病其實相當陌生。雖然已有現代醫療與公共衛生觀念，人們也逐漸認識與預防注射的重要性，例如1948年便有報紙刊載農林處製造狂犬病疫苗的相關新聞，但對許多一般百姓而言，狂犬病究竟如何感染、又會如何發病，仍是一個模糊而遙遠的概念。

1950年代，狂犬病疫苗相關報導。 圖片來源：〈農林處製造狂犬病疫苗〉，《臺灣民聲日報》第4版，1948年10月9日。

更重要的是，當時臺灣的醫療體系中尚未設有專門的感染科，咬傷案例多由外科醫師處理，而疫苗供應也十分有限。許多遭犬貓咬傷的民眾未能及時接受預防注射，導致狂犬病毒持續傳播。據統計，因狂犬病而死亡的人數高達七百八十餘人，疫情一路延燒至1950年代初期。

圖片來源：集合019〈阿白快跑！〉，頁41。

翻閱當時的報紙，幾乎經常可以看見野狗咬人、民眾染病甚至死亡的新聞。疾病帶來的不只是身體上的威脅，更是一種對未知的恐懼。許多人不了解病毒、潛伏期與疫苗等醫學知識，反而更相信民間流傳的偏方與經驗談。

1950年代，狂犬病相關新聞報導。 圖片來源：〈狂犬繼續猖獗高市人畜不妥 兩牛被囓一牛病死〉，《聯合報》第5版，1951年9月22日。

1950年2月11日，《民聲日報》便刊載過一則令人印象深刻的報導。臺中一名54歲男子賴金水遭狗咬傷後，沒有立即就醫，而是依照當時流傳的民俗療法，將咬傷自己的狗打死、剖腹，取其心肝塗抹在傷口上。今天看來，這樣的做法或許令人難以理解，但若回到當時的社會環境，便能明白這些偏方為何會在人們之間流傳。由於醫療資訊並不普及，多數人並不知道狂犬病真正可怕之處，在於病毒會沿著神經系統逐步侵入中樞神經，而非只是單純的皮肉傷。

1950年代，狂犬病相關官司報導。 圖片來源：〈瘋狗咬人惹官司，狗主人判罪兩月，扶養費駁回負葬費八百元〉，《臺灣民聲日報》第4版，1950年7月29日。

報導中提到，賴金水的傷口起初確實逐漸止血、癒合，也因此讓他誤以為自己已經痊癒。然而傷口表面的復原，並不代表病毒已經消失。數日之後，他開始出現典型狂犬病症狀，並在短時間內病發身亡。隨後，《民聲日報》甚至刊出「瘋狗咬人惹官司，狗主人判罪兩月」的相關報導，顯示狂犬病已不只是公共衛生問題，更逐漸演變成鄰里糾紛與社會議題。面對不斷增加的病例，人們的焦慮與恐懼也持續擴大，許多地方開始出現大規模撲殺犬隻的行動。

直到1956年，農復會與衛生處展開全面性的防疫措施，引進美國疫苗進行大規模注射，並配合野犬管理政策。儘管以今日的眼光來看，部分措施未必是最理想的方法，但在當時疫情高張的情況下，確實有效抑制了病毒擴散。1968年最後一例狂犬病死亡案例出現後，臺灣便長期未再發生本土人類狂犬病病例，直到1990年代後才有境外移入個案。

回頭閱讀這段歷史，我們會發現，疾病的蔓延從來不只是病毒本身的問題，更牽涉到資訊傳播、醫療資源、防疫制度，以及人們如何面對未知的恐懼。

在《》系列漫畫新上市的第19集《阿白快跑！》中，便是以此背景為靈感來源。漫畫描繪的不只是狂犬病疫情本身，也是疾病如何改變人們的生活與選擇。港口檢疫的疏失，使狂犬病進入人們的日常空間；社會的恐慌，則進一步推動了撲殺犬隻與「滅狗」行動，讓人與動物都被捲入這場非日常的危機之中。

《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍內頁。

《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍內頁。

故事中的角色林金火，也並非只是單純地討厭狗，而是在疾病陰影與社會恐慌的氛圍下，逐漸被恐懼推向偏激與失控。透過主角藍廷元的經歷，我們得以看見恐懼如何形成，又如何影響人們看待動物、疾病與彼此的方式。

《集合！RENDEZVOUS》系列漫畫第19集《阿白快跑！》希望能邀請讀者一起思考：當疾病來臨時，除了撲殺、棄養或消滅疾病源頭之外，我們是否還能找到更理解生命、並善待自然萬物的方法呢？

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0019：阿白快跑，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍封面。

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集合！RENDEZVOUS

《集合！RENDEZVOUS》是一套由陳澄波文化基金會授權、澄波藝術文化股份有限公司發行的系列漫畫，以臺灣故事為題材，少年冒險故事為基調，111年11月發行第一集，維持每單數月發行一集，目標出版120集。
每集劇情結束後，設置800字的「出發點單元」，敘述該集所取材之原型故事。期藉由臺灣故事的轉譯，讓更多人有機會以不同視角認識臺灣這座島嶼的身世。看更多電子書

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