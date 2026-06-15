從漫畫回看歷史：70年前台灣狂犬病蔓延的社會恐懼與影響

大家還記得2020年席捲全球的新冠肺炎嗎？當時你的生活產生了哪些變化？又是如何面對這場突如其來的疫情呢？

事實上，傳染病並非近年才出現在臺灣社會。在戰後初期，臺灣也曾歷經一場大規模的傳染病危機——狂犬病。1948年，臺大醫院精神科醫師發現了戰後首位狂犬病患者。本來在日治時期末期已近乎絕跡的人類狂犬病案例，竟在戰後再次出現。究竟是什麼原因，使得原本已逐漸建立的公共衛生防疫體系出現缺口？

經過後續檢測與調查，這波疫情很可能與1947年自上海駛抵臺灣的貨船有關。由此可見，疾病的傳播往往與人員移動及海上貿易密切相關，而港口檢疫的疏漏，也成為疫情擴散的重要原因之一。然而，當時的臺灣社會對狂犬病其實相當陌生。雖然已有現代醫療與公共衛生觀念，人們也逐漸認識疫苗與預防注射的重要性，例如1948年便有報紙刊載農林處製造狂犬病疫苗的相關新聞，但對許多一般百姓而言，狂犬病究竟如何感染、又會如何發病，仍是一個模糊而遙遠的概念。

1950年代，狂犬病疫苗相關報導。 圖片來源：〈農林處製造狂犬病疫苗〉，《臺灣民聲日報》第4版，1948年10月9日。

更重要的是，當時臺灣的醫療體系中尚未設有專門的感染科，動物咬傷案例多由外科醫師處理，而疫苗供應也十分有限。許多遭犬貓咬傷的民眾未能及時接受預防注射，導致狂犬病毒持續傳播。據統計，因狂犬病而死亡的人數高達七百八十餘人，疫情一路延燒至1950年代初期。

圖片來源：集合019〈阿白快跑！〉，頁41。

翻閱當時的報紙，幾乎經常可以看見野狗咬人、民眾染病甚至死亡的新聞。疾病帶來的不只是身體上的威脅，更是一種對未知的恐懼。許多人不了解病毒、潛伏期與疫苗等醫學知識，反而更相信民間流傳的偏方與經驗談。

1950年代，狂犬病相關新聞報導。 圖片來源：〈狂犬繼續猖獗高市人畜不妥 兩牛被囓一牛病死〉，《聯合報》第5版，1951年9月22日。

1950年2月11日，《民聲日報》便刊載過一則令人印象深刻的報導。臺中一名54歲男子賴金水遭狗咬傷後，沒有立即就醫，而是依照當時流傳的民俗療法，將咬傷自己的狗打死、剖腹，取其心肝塗抹在傷口上。今天看來，這樣的做法或許令人難以理解，但若回到當時的社會環境，便能明白這些偏方為何會在人們之間流傳。由於醫療資訊並不普及，多數人並不知道狂犬病真正可怕之處，在於病毒會沿著神經系統逐步侵入中樞神經，而非只是單純的皮肉傷。

1950年代，狂犬病相關官司報導。 圖片來源：〈瘋狗咬人惹官司，狗主人判罪兩月，扶養費駁回負葬費八百元〉，《臺灣民聲日報》第4版，1950年7月29日。

報導中提到，賴金水的傷口起初確實逐漸止血、癒合，也因此讓他誤以為自己已經痊癒。然而傷口表面的復原，並不代表病毒已經消失。數日之後，他開始出現典型狂犬病症狀，並在短時間內病發身亡。隨後，《民聲日報》甚至刊出「瘋狗咬人惹官司，狗主人判罪兩月」的相關報導，顯示狂犬病已不只是公共衛生問題，更逐漸演變成鄰里糾紛與社會議題。面對不斷增加的病例，人們的焦慮與恐懼也持續擴大，許多地方開始出現大規模撲殺犬隻的行動。

直到1956年，農復會與衛生處展開全面性的防疫措施，引進美國疫苗進行大規模注射，並配合野犬管理政策。儘管以今日的眼光來看，部分措施未必是最理想的方法，但在當時疫情高張的情況下，確實有效抑制了病毒擴散。1968年最後一例狂犬病死亡案例出現後，臺灣便長期未再發生本土人類狂犬病病例，直到1990年代後才有境外移入個案。

回頭閱讀這段歷史，我們會發現，疾病的蔓延從來不只是病毒本身的問題，更牽涉到資訊傳播、醫療資源、防疫制度，以及人們如何面對未知的恐懼。

在《集合！RENDEZVOUS》系列漫畫新上市的第19集《阿白快跑！》中，便是以此背景為靈感來源。漫畫描繪的不只是狂犬病疫情本身，也是疾病如何改變人們的生活與選擇。港口檢疫的疏失，使狂犬病進入人們的日常空間；社會的恐慌，則進一步推動了撲殺犬隻與「滅狗」行動，讓人與動物都被捲入這場非日常的危機之中。

《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍內頁。

《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍內頁。

故事中的角色林金火，也並非只是單純地討厭狗，而是在疾病陰影與社會恐慌的氛圍下，逐漸被恐懼推向偏激與失控。透過主角藍廷元的經歷，我們得以看見恐懼如何形成，又如何影響人們看待動物、疾病與彼此的方式。

《集合！RENDEZVOUS》系列漫畫第19集《阿白快跑！》希望能邀請讀者一起思考：當疾病來臨時，除了撲殺、棄養或消滅疾病源頭之外，我們是否還能找到更理解生命、並善待自然萬物的方法呢？

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《集合！RENDEZVOUS 019 阿白快跑！》書籍封面。