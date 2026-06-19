顛覆性藝術展首次來台！《圓潤的魔法 波特羅特展》8大展區、上百件藝術品、台灣獨家周邊今起圓滾滾亮相

來自拉丁美洲的藝術大師費爾南多・波特羅 （Fernando Botero），以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，更被譽為20世紀最具代表性的當代藝術家 之一。他曾說過「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格，如此幽默又富有張力的藝術表現，不僅顛覆了人們對美的既定想像，更賦予作品鮮明而獨特的生命力。波特羅的創作更被收藏於紐約MoMA現代藝術博物館、大都會博物館等世界級機構，同時也是全球首位受邀於巴黎香榭麗舍大道展出巨型雕塑的當代藝術家。

《圓潤的魔法 波特羅特展》於 6_19 在中正紀念堂 盛大開展。圖／聯合數位文創提供

今年夏天，波特羅首度在台舉辦的大型特展《圓潤的魔法 波特羅特展》，將於今起在中正紀念堂盛大開展！展覽共展出118件波特羅作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑等多種藝術樣貌，更包含從未公開過的珍貴作品，絕不能錯過近距離欣賞圓潤魅力的機會。

波特羅基金會代表Lina Botero也親自飛來參加展覽開幕記者會，她不僅是展覽策展人，更是藝術家波特羅的女兒，雙重身分讓這次出席別具意義，Lina表示：「這次的展覽集結了118件作品，這些內容是波特羅七十餘年藝術生涯中最具代表性的創作，對於波特羅來說他的風格就是創造了一個以『體積』為主的宇宙，在這個宇宙中，他的美感及感官都是用『體積』呈現在作品中，我們在波特羅去世後的兩年半努力將他的文化傳承、帶給全世界，我很感謝聯合數位文創以及中正紀念堂，讓我們有機會把作品帶來台灣」。主辦單聯合數位文創董事長李彥甫更表示：「聯合數位文創致力於把世界帶進台灣，在做過數十檔畫展後，這是第一次做拉丁美洲藝術家的個展，波特羅先生作品對我來說是學到用別的視角來看待這世界人事物，此次來了118件作品，我覺得藝術最大的價值就是幫助我們用另一隻眼來看待世界，我想波特羅先生做到了最棒的詮釋。」

本次展覽策展人，同時也是波特羅女兒的Lina Botero親自來台參與開幕記者會（由左至右：中正紀念堂-張惠君、聯合數位文創董事長-李彥甫、波特羅基金會代表-Lina Botero）。圖／聯合數位文創提供 展覽策展人、波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）為展覽揭開序幕。圖／聯合數位文創提供

八大展區 展現波特羅多變的藝術旅程

本次展覽規劃八大展區，從油畫、素描、水彩到雕塑等多元創作，完整呈現波特羅豐富的藝術歷程。他一生旅居世界各地，但始終深受哥倫比亞在地文化根源影響，並相信「藝術若要走向世界，必先深植於本土」，在《拉丁美洲》和《馬戲與嘉年華》展區中，南美洲特有的音樂、宗教與掌權者等人物與日常，皆成為他的靈感來源，濃厚的文化色彩與生命力在作品中處處可見。

展區《馬戲與嘉年華：向拉丁美洲的歡愉精神致意》一隅。圖／聯合數位文創提供

展區《 拉丁美洲：波特羅的哥倫比亞之根》一隅。圖／聯合數位文創提供

而《靜物》、《鬥牛》與《宗教》展區則展現波特羅創作經常圍繞在童年記憶與日常所見，他最具代表性的風格就是從靜物畫開始，樂器、花果與器皿，透過誇張放大的外型與相對縮小的細節處理，營造出獨特的膨脹感，讓一顆簡單的橘子變得不再普通，而是一顆具有強烈辨識度的「波特羅式橘子」。隨著反覆探索，他的「體積語言」逐漸成形，貫穿於各種題材之中。

波特羅曾說過「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」。圖／聯合數位文創提供

展區《 靜物：風格即是一切》一隅。圖／聯合數位文創提供

〈拖牛儀式〉Fernando Botero, The Arrastre, 1987。圖／聯合數位文創

展區《 鬥牛：一生的熱情》一隅。圖／聯合數位文創提供

少年時期的波特羅曾短暫進入鬥牛學校，當時鬥牛場裡強烈的戲劇張力與緊張氛圍深深影響了波特羅，使他創作了一系列以鬥牛為主題的作品，更是他多次展覽的重要核心。而在其出生地麥德林及早年遠赴歐洲學習時，教堂與教會等元素隨處可見，也進一步影響他對宗教題材的關注，對波特羅而言，這類題材不在於教義，而是在探索型態、色彩與氛圍的表現，再融合他獨有的幽默與諷刺手法，挑戰既定宗教規範。

展覽策展人Lina Botero與畫作《致敬維拉斯奎茲》合影。圖／聯合數位文創提供。

〈里維耶小姐肖像，致敬安格爾〉Fernando Botero, Mlle Riviere, after Ingres, 2000。圖／聯合數位文創

《變奏》展區則展現波特羅向經典畫作致敬的幽默一面。他並非單純臨摹，而是透過最擅長的圓潤風格重新詮釋，賦予作品全新生命力。他將霍爾班筆下〈愛德華六世童年肖像》的皇家威嚴，轉化成充滿趣味的圓潤姿態，拉斐爾的〈年輕女子肖像〉在他的筆下變得豐腴而俏皮，維拉斯奎茲的〈藍衣瑪格麗特公主〉則變成誇張的體積張力，無論原作來自於誰，最終皆能一眼看出波特羅風格，正如他所說：「藝術，是用不同方式說同樣一件事。」

除了油畫作品外，在《從素材到水彩》和《雕塑》展區中，也能看見波特羅大量運用鉛筆、炭筆、水彩、粉彩等複合媒材與青銅鑄造進行多元創作，在他筆下，素描不僅是草稿更是完整作品。而他自1973年開始投入雕塑創作，把自己最具風格的「份量感」從平面延伸至立體創作，在本次展覽中也可以欣賞到。

展區《從素描到水彩：多樣的藝術媒材》一隅。圖／聯合數位文創提供

〈狗〉Fernando Botero, Dog, N.D。圖／聯合數位文創

走進波特羅作品中 一起變成圓滾滾！

除了展出波特羅118件作品之外，本次展覽也突破過往欣賞畫展的形式，特別與兩打半互動公司合作，結合最新AI科技與藝術視覺，打造嶄新的互動體驗，民眾只要上傳個人照片，不僅可以立即融入波特羅的作品中，連人物輪廓都會變成代表性的圓潤姿態，彷彿走進波特羅「一切皆可圓」的可愛世界。

本次展覽規劃八大展區，從油畫、素描、水彩到雕塑等多元創作，完整呈現波特羅豐富的藝術歷程。圖／聯合數位文創提供

台灣獨家週邊 超級可愛又療癒

為迎接波特羅首次在台灣的大規模展出，本次展覽特別推出一系列台灣限定展覽周邊商品，將他作品中的公主、足球男孩、大象、橘子、西瓜等元素，都變成吸睛有趣的日常實用好物，包括帆布袋、胖胖馬克杯、抱枕與磁鐵等多樣商品，除了好用耐看外，光放在身邊就能感受到幸福療癒的氛圍。

台灣站特別推出一系列限定展覽周邊商品。圖／聯合數位文創提供

台灣站獨家商品熱銷中。圖／聯合數位文創提供

波特羅的創作經常圍繞童年時期記憶與日常所見所聞。圖／聯合數位文創提供

展覽商店一隅。圖／聯合數位文創提供

台灣站獨家商品熱銷中。圖／聯合數位文創提供

波特羅的創作生涯橫跨七十餘年，甚至人生的最後一刻仍在工作室中創作，將其一生奉獻給最熱愛的藝術，這份堅持也為世界留下許多豐厚而珍貴的藝術遺產，至今，他的作品仍不斷在全球各地巡迴展出，就是希望透過藝術持續為人們帶來溫暖而幸福的力量。首度來台的《圓潤的魔法 波特羅特展》，將於今日起盛大展出，今夏，就來中正紀念堂一同感受波特羅筆下幸福而療癒的圓潤世界。更多資訊可至udn售票網官網，或至官方社群平台臉書、IG查詢。