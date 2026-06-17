多具木乃伊真跡來了！史博館「埃及木乃伊－永生傳說」揭密5千年古文明史 全面理解東西方生死觀

AI重點 文章重點整理： 重點一： 史博館結合義大利埃及木乃伊國際展與自策特展。

史博館結合義大利埃及木乃伊國際展與自策特展。 重點二： 展覽以木乃伊、棺木與護身符呈現古埃及永生信仰。

展覽以木乃伊、棺木與護身符呈現古埃及永生信仰。 重點三：上下樓層並置對照臺灣多元生死觀，促進跨文明對話。

國立歷史 博物館 今（17）日舉辦《埃及木乃伊 —永生傳說》國際展開幕式，精選來自義大利佛羅倫斯國立考古 博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）百餘件珍貴館藏，包括木乃伊真跡、彩繪棺木、卡諾皮克罐、莎草紙、沙布提人偶與各式護身符等古埃及文物 。特別的是，史博館 此次讓1、2樓的國際展與5樓的自策展《終章未完—穿越生死的文化觀想》同步並置，呈現東西方不同信仰體系的生死觀，透過文物與臺灣在地文化互動對話。

展場展出女性木乃伊真跡。圖／史博館提供

文化部次長徐宜君、國立歷史博物館長洪世佑、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、義大利佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti、開發製作單位Contemporanea Progetti執行長Eugenio Martera、時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德、中國信託商業銀行公共關係部長王韋凱副總經理、君品酒店總經理譚逸峰、展覽顧問西班牙高等科學研究委員會研究員徐詩薇等出席開幕記者會。

文化部次長徐宜君表示，此次史博館與義大利佛羅倫斯國立考古博物館合作展覽，最重要的意義在於凸顯史博館具備辦理國際展覽的能量，亦讓世界看見臺灣對文化的開放性及與國際連結的企圖心。同時，搭配展出的《終章未完：穿越生死的文化觀想特展》更代表文化部期許所屬國立級博物館，都應具備研究、展示及文化詮釋的能力。徐宜君說，許多人對於古埃及文明的想像來自於漫畫《尼羅河女兒》，期待大家透過此次展覽，近距離看見古埃及文明不僅有漫畫裡浪漫的愛情故事，更有著文明背後對於生死深刻的想像及豐厚的文化，並藉此促進對彼此文化的理解。

文化部次長徐宜君參觀《埃及木乃伊—永生傳說》國際展。圖／史博館提供

不只看喪葬死亡 更挖掘永生文化

史博館長洪世佑表示，本次展出的木乃伊真跡與喪葬文物，可追溯至1828年由法國埃及學家商博良（Jean-François Champollion）與義大利埃及學之父羅塞里尼（Ippolito Rosellini）共同率領的「法國—托斯卡納埃及考察隊」踏查尼羅河谷的重要成果。洪世佑說，史博館典藏豐富的考古發掘文物如鎮墓獸、唐三彩，館員自行策展的《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展在5樓，2檔展覽並置形成跨文明對話。當1、2樓展示著古埃及人用防腐技術與木乃伊追求永生、在冥王奧西里斯面前接受審判，5樓則展現東方的佛教輪迴、道教的十殿閻羅、儒家的慎終追遠與倫理傳承，與臺灣原住民族的祖靈信仰。埃及展對照臺灣多元的民間信仰同步呈現，使觀眾在史博館中體驗不同文化的內涵。

國立歷史博物館館長洪世佑致詞。圖／史博館提供

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文提到，跨越數千年的埃及文物，與史博館所藏亞洲文物形成東西方生死觀的對話，在高科技AI當紅的今日特別有意義，也使臺灣與義大利之間產生實際交流。

佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti表示，本展的契機來自博物館的修復保存計畫，製作木乃伊的過程總是令人著迷也充滿想像，透過木乃伊與喪葬文物的介紹，呈現的不只是生命的結束，而是另一種生命延續的開始。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文致詞。圖／史博館提供

義大利佛羅倫斯國立考古博物館策展人Maria Cristina Guidotti致詞。圖／史博館提供

開發製作Contemporanea Progetti（CP）執行長Eugenio Martera致詞。圖／史博館提供

史博館補充，古埃及人深信死亡並非生命的終結，而是通往永恆的轉折，為順利進入來世，因而發展出精密的木乃伊製作技術與繁複的喪葬文化。木乃伊真跡不僅是神祕象徵，更是生活於千年之前「真實存在、有過喜怒哀樂的人」。展場中華麗的彩繪棺木、存放內臟的卡諾皮克罐、喪葬網與護身符，層層構築出古埃及人對亡者的守護。透過莎草紙、彩繪棺木與心臟聖甲蟲，生動地描繪亡者通往來世必經的「心臟稱量」試煉，加以影音輔助與圖像解說展示，呈現古埃及人如何透過信仰與道德觀念，建構死後世界的秩序與永生理想。

展場展示古埃及的喪葬用品，與經過防腐處理的遺體一同放入墓中，旨在為亡者提供全面的保護，圖中為「彭布的喪葬石碑」。圖／史博館提供

展場展示木乃伊棺木，圖中為「祭司帕迪穆特彩繪棺木」。 圖／史博館提供

《埃及木乃伊—永生傳說》國際展精選來自義大利佛羅倫斯國立考古博物館百餘件珍貴館藏，展場展示「木乃伊面具」。圖／史博館提供

雙展同時呈現東西方對於「彼岸世界」的浪漫與理性想像，引導當代觀眾從比較視角看見人類面對生死課題時共通的情感與智慧。無論是古埃及的木乃伊，或是臺灣慎終追遠的儀式，背後探問的是同一個跨越時空的歷史命題「死亡之後是什麼？」、「我們如何記憶逝去的人？」以及「生命如何以另一種形式延續？」。當人們重新凝視死亡，其實是在重新理解生命本身。

《埃及木乃伊—永生傳說》自6月18日起至9月28日於史博館1、2樓展出，5樓《終章未完—穿越生死的文化觀想》特展則展出至9月20日。邀請民眾走進展場，在古文明與當代文化的交會中，展開一場關於生命、信仰與追求永恆的探尋旅程。

更多資訊請見「國立歷史博物館」官網（https://www.nmh.gov.tw/）、「國立歷史博物館」臉書粉絲專頁，及「時藝多媒體」官網。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館策展人M. C. Guidotti（右）向義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（左）介紹「女子喪葬莎草紙」。圖／史博館提供

史博館《終章未完》特展「事死如事生—陪葬品中的日常生活物件」展區。圖／史博館提供

「埃及木乃伊──永生傳說」主視覺。圖／史博館官網