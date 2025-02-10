2025台北國際書展／張大春談文壇巨匠「王鼎鈞」 動盪時局堅守書寫理性的典範

「年紀大一點就有義務，或者說唯一的義務，就是把年紀更大的人發生過的，告訴年輕的人。」今（8）日於台北國際書展藍沙龍「我也來講理：那些啟發我的老臺北作家」講座中，作家張大春以王鼎鈞《講理》出發，回顧這位文壇巨匠的生命歷程，並分享王鼎鈞對自身創作與人生的啟發。

書名：《講理》

作者：王鼎鈞

出版社：木馬文化

作品內容議題豐富，反映時代，具歷史視野、文化反思與社會關懷，然而生於戰亂年代被迫流亡的王鼎鈞寫作之路並不順遂。張大春提及王鼎鈞的回憶錄內容：「我沒辦法寫抒情文，因為情感封裹在身體裡無法釋放；我也沒辦法寫台灣，因為我對這個地方不了解。甚至我是一個病人，眼睛看不清楚、感受遲鈍，不曉得世界是什麼。」

為了透過寫作謀生，王鼎鈞的筆名逾五十個，只為讓作品有更多被看見的機會。除了撰寫散文外，王鼎鈞還善於寫作廣播稿、劇本、評論等，憑藉文筆先後任職於中國時報、中國廣播公司等。張大春指出，他的作品展現對語言的極致掌握，更專注於推動以通順、精確且層次分明的文字提升表達與寫作能力。

動盪的時局使王鼎鈞一度成為國民黨調查局的關注對象，由於文筆優秀、口才出眾，當局曾試圖利用他蒐集社會情報。對王鼎鈞而言，「出賣他人」就成了他最痛恨的特務，但若不從，將自身難保。「受過苦難不能忘懷，自覺無心拯救他者的人，最終只能選擇隱。」張大春評論，王鼎鈞在風雨飄搖的年代中不得不選擇退隱，但他卻從未停止過執筆為刃，書寫個體在時局中的掙扎。

台北國際書展

張大春評價王鼎鈞為德操之典範，他的一生證明「文心」：盡力、盡心、盡性，秉持著「謙謙君子、不與人為惡」的美德。「揀盡寒枝不肯棲，凡事以善意成全他人卻又不得不逃避時，王鼎鈞才發現，他最想逃避的，就是他的國家。」張大春談及王鼎鈞的高尚情操，不禁於講座尾聲哽咽落淚。王鼎鈞用一生踐行「講理」，在動盪與選擇之間，他以文紀錄時代，也書寫內心深處的遺憾與堅持。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網