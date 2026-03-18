琅讀金句／拒絕的奧義，在於「句子越短越好」，短到只剩表達看見對方的好意，及表達自己不需要，就夠了。

把人生說成你喜歡的樣子！一句適切的回應，勝過千言萬語。

「所謂人生，10％是發生了什麼事，90％是你如何應對。」內在穩定，才能給出恰到好處的回應，清醒的回應，才能成就心之所向！

本書將引領你，從「內在設定」開始，用「正向回應」接住自己，轉換能量狀態。

這本書教你練習從「無意識的反應」，進化到「有意識的回應」，

不內耗、不壓抑、不出惡言，引導別人正確對待你！

書名：《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》 作者：周震宇、馬可欣 出版社：圓神出版 出版時間：2026年2月1日

【編輯推薦】

如果你總覺得自己「已經很會說話」，卻還是常常在人際關係裡卡住，那這本書會給你一個全新的答案──問題不在你說了什麼，而在你如何「回應」。

這本書不只教你說話技巧，而是帶你從內在出發，練習把「下意識的反應」，轉變成「有意識的回應」，在每一次對話中更理解對方，也更穩定自己。透過具體情境與練習，引導你在關係裡不內耗、不壓抑，建立界線、傳遞善意，讓溝通真正成為連結而不是對抗。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自圓神出版之《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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