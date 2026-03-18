琅讀金句／拒絕的奧義，在於「句子越短越好」，短到只剩表達看見對方的好意，及表達自己不需要，就夠了。
【琅讀金句】
面對別人自以為是的好意，簡短、清楚的拒絕是最有效的，如果解釋太多，反而給對方更多反駁的空間、更多能說服成功的希望，對方投入說服的時間成本、情緒成本越高，越是不想放手。拒絕的奧義，就在於「句子越短越好」，短到只剩表達看見對方的好意，以及表達自己不需要，就夠了。
把人生說成你喜歡的樣子！一句適切的回應，勝過千言萬語。
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「所謂人生，10％是發生了什麼事，90％是你如何應對。」內在穩定，才能給出恰到好處的回應，清醒的回應，才能成就心之所向！
本書將引領你，從「內在設定」開始，用「正向回應」接住自己，轉換能量狀態。
這本書教你練習從「無意識的反應」，進化到「有意識的回應」，
不內耗、不壓抑、不出惡言，引導別人正確對待你！
【編輯推薦】
如果你總覺得自己「已經很會說話」，卻還是常常在人際關係裡卡住，那這本書會給你一個全新的答案──問題不在你說了什麼，而在你如何「回應」。
這本書不只教你說話技巧，而是帶你從內在出發，練習把「下意識的反應」，轉變成「有意識的回應」，在每一次對話中更理解對方，也更穩定自己。透過具體情境與練習，引導你在關係裡不內耗、不壓抑，建立界線、傳遞善意，讓溝通真正成為連結而不是對抗。
●本文摘選自圓神出版之《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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