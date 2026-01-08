養身先養暖，治病先治寒！正確保暖才能找回身體的自癒力

文／進藤義晴、進藤幸惠

排寒實踐法：衣、食、住

常保下半身溫暖

其實，我們的身體一直都在微量排毒，以此預防疾病。皮膚就是隨時排毒的部位之一，因此平常最好能穿著不妨礙皮膚表面進行呼吸的衣物。排寒療法的基本服裝搭配是「富士山」—也就是上半身輕便，下半身多層穿搭、重點保溫。許多人會問我夏天該怎麼穿，其實不管夏冬都一樣，許多人每到秋冬就多病，原因就出在夏天沒有注意保溫，導致寒氣入侵。因此，就算是夏天也要穿多層襪，幫足部保暖。

衣物選用排毒素材

足部一年四季都要注意保溫，寒涼季節更要著重膝蓋及背部以下的保暖，而頭部、脖頸及手部則要全年透氣。衣服最好選擇絲、棉、麻及毛等天然纖維的材質，化學纖維會妨礙排毒。有些人的皮膚經常紅腫發炎，就是因為他們穿著化纖材質的衣物，導致毒素長期累積在皮下，因而引起發炎。

書名：《百病起於寒【熱銷慶功版】：袪濕排寒、內外兼治的身心保暖法》 作者：進藤義晴、進藤幸惠 出版社：方舟文化 出版時間：2026年1月7日

不管是衣服或食物，都最好避免化學加工品。或許有人會覺得「天然素材很貴」，但總比穿著便宜的化纖衣物導致身體出現問題要好。穿著優良的天然素材衣物，讓身體處在自然舒適的狀態，是預防疾病的第一步。

此外，緊繃的衣物也會妨礙皮膚排毒，因為它會壓迫血管、導致血液循環不良，因此也要注意。最好選擇穿上後「不即不離」的衣物，這樣的設計讓身體感覺最舒適。

寒氣入侵造成飲食過量

飲食過量是疾病之源，其實暴飲暴食也和寒氣入侵有關係。寒氣會讓消化器出現問題，造成食欲過剩、不斷想吃東西，人在疲累過度時會想大吃大喝，就是這個原因。但暴飲暴食不但無法幫助抒壓，還會在體內累積毒素，最好避免。排寒的基本原則就是「八分飽」，平常一定要養成習慣。只要身體恢復正常，暴飲暴食的狀況就會消失。

食物依屬性可分成「溫熱」及「寒涼」，排寒時要記得選擇溫熱性質的食材。生菜及水果性屬寒涼，如果實在很想吃，可搭配袪寒的醬油或味噌（含有減低鹽害的胺基酸）。雖然過度攝取寒涼食物對身體不好，但一直攝取溫熱食物同樣會造成身體怠惰。在選擇食物時，可搭配少許寒涼食物（約為全體的4∼5％），對身體才是最有益處的哦！

用溫水暖透身心

泡半身浴可以溫暖全身，幫助血液循環及排毒。但是，錯誤的入浴方式會造成寒氣入侵，必須特別注意。首先，半身浴的正確基本原則就是「頭涼腳暖」。泡半身浴時，胸部以下要全浸在水裡，手臂則放在外面散熱。水溫大約37至38度，比體溫略高，至少浸泡20至30分鐘。等到全身都暖透了，就會慢慢開始出汗，不會因此著涼（最後起身前最好慢慢提高水溫）。

很多人以為泡澡時水一定要夠燙才不會感冒，其實剛好相反。就像烤魚一樣，如果用大火燒烤，只會讓表面燒焦，裡面還是冰涼的；但如果用小火慢慢烤，就能從裡到外都均勻受熱。泡澡也一樣，如果用很燙的熱水，皮膚表面就會產生防護，防止熱度進到體內，結果泡了老半天，身體內部還是沒辦法變暖。

●本文摘選自方舟文化出版之《百病起於寒【熱銷慶功版】：袪濕排寒、內外兼治的身心保暖法》。

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