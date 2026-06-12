一看就懂！足球觀賽力養成講座：帶你輕鬆看懂世界盃足球賽

提升觀戰能力必備的五項重點

無論什麼領域，在鍛鍊時「心、技、體」（心態、技術、身體）都很重要，但在提升足球觀戰能力上，「心、眼、知、技、腦」這五個重點更是關鍵。

先來說明這五個重點究竟代表什麼。

心：積極的觀點＆正向態度

在觀看足球比賽時，尤其是支持的球隊陷入劣勢，經常會被負面、批判性的情緒牽著走，像是動不動批評「這球不行吧！」、「這邊失誤了啦！」、「到底在搞什麼啊！」之類的。然而，要是觀戰時理解到每個動作背後都有其正向意義的話，漸漸地就能愈來愈常看出選手精彩的表現，以及精準的判斷。

書名：《一看就懂！足球觀賽力養成講座：不只看熱鬧，更要看懂門道，讓你的足球IQ全面升級》 作者：佐藤祐一 出版社：遠足文化 出版時間：2026年05月20日

事實上，在場上出賽的選手無論有沒有持球，腦中都隨時必須處理大量的資訊，並在每個瞬間做出迅速的判斷。由於比賽是十一人對上十一人，場上不僅每位球員各有心思，還要加上每位教練等球隊人員的想法，更別忘了還有草皮狀態、氣溫、風勢等自然條件的影響。在這些大量因素錯綜複雜交織下，球員還得用腳而非手來比賽，要達到完美實在比登天還難。從某個角度來看，足球可說是一項以犯錯為前提的運動。

了解了這個前提之後，若能秉持以下的觀點，對足球的看法將會截然不同。

˙沒有持球的球員是如何動作讓戰術順利運作？

˙防守方為了搶奪球權有什麼樣的嘗試？

去發掘、了解每個動作背後的意圖，接著發揮你的想像力，這麼一來，欣賞球賽自然樂趣倍增。

眼：比賽時多觀察球之外的事物

接下來的重點就是比賽時的觀點。當然，很多人會緊盯著支持的球員，或是被精彩的動作吸引。但除此之外，希望大家能夠試著把目光放到場內足球以外的事物上。

球場上同時會有持球的球員、等候接應的隊友，以及試圖奪取球員的對手。

持球選手的動作當然很重要，但既然球在他的腳下，就代表了下一個動作會來自接球的隊友，或是搶斷的對手。

換句話說，無球選手的動作同樣重要。關注這些人的動作，會讓你在看球時變得更有樂趣。因此，觀察其他選手的站位，以及他們如何跑動，這些都很關鍵。

不僅如此，也要多留意對手球員。

˙是誰發動爭搶球權？

˙是誰嗅到危機並準備好下一個動作？

有了這些觀點後，會發現球場上有著滿滿的資訊，觀起賽來就更有深度了。

如果懂得開始注意選手在無球（未持球）下的跑動，就能掌握到更大量的資訊。

知：足球究竟是什麼？

我本來是在教育第一線當「老師」的。但不是學校老師，而是在補習班任教。在我擔任教師時，發現即使是程度足以準備報考頂尖大學的高中生，很多人在中小學時期該打好的基礎卻也有缺漏，又或是學習的內容始終沒有澈底理解。以數學來說，像是不熟悉「分數的計算」，或是義務教育階段照理說該學會的「漢字」、「成語」的讀寫也屢見缺失。

平常在我製作影片前準備資料，或是為了出版本書在討論時，經常都會遇到這樣的現象，不少時候讓我體會到的是「其實足球也是同樣的狀況吧！」

比方說，像是「戰術術語好難」或是「為什麼在這個時間點會有一隊改變系統呢？」這類艱深的地方或許的確令人難懂。不過，另一方面例如「什麼是越位？」、「後場組織（build-up）是什麼意思？」、「4－4－2是什麼樣的排陣？」、「前鋒本來扮演的是什麼樣的角色？」這些明明都是很基本的觀念，要對人解釋卻比想像中來得困難，此種狀況其實並不少見。

此外，多數人都把足球觀賽當作興趣，並不是透過他人有系統的教學來獲得相關知識。很可能都是看比賽，讀些報導、相關書籍，或是看看YouTube上的影片，在這些過程中一點一滴整理零星的資訊，再轉化為自己的知識慢慢累積。

本書特別針對「知識」這部分，將內容化為易懂的文字與圖解。

通常在觀賞比賽時，最先映入眼簾的就是進行比賽的球場。

例如，在取得二○二六年世界盃的亞洲區資格賽中，中國隊對上日本隊時，曾出現把邊線相較一般畫得更內側、使得球場變小的狀況。為什麼會有這樣的調整，「可以做這種事嗎？」正因為具備了一定的知識，才會對此感到驚訝或質疑。因此，在第2課裡將會解說足球球場及各個區塊。

接下來需要了解的是與「球員」相關的知識。

包括球員有什麼樣的背景、球風如何、被安排在哪個位置等等，若能更深入了解這些重點，觀看比賽的方式也會截然不同。舉個稍微誇張的例子來說，假設一名擅長得分的選手被安排在自家球門前專司防守，就無法百分之百展現自己的優勢；或是要求一名身材不高大的中場選手與對手壯碩的後衛爭搶高空球，都不算理想的策略。

在第3與第4節課裡，將分別就球風與位置來深入介紹球員的相關知識。

話說回來，一開始觀看足球比賽最容易遇到的瓶頸，就是場上隨時有球傳來傳去，整場比賽似乎是不停推進。

由於不像棒球有清楚的攻守交換，或是其他段落明確區分的運動那樣，起初還不習慣時，或許會讓人感到難以掌握全貌。然而，只要能慢慢熟悉，看得出像是「現在控制球的一方有什麼打算？」或是「未持球的球隊該在哪裡、用什麼方法搶回球權？」這類局面的話，那麼在觀戰上就已經更上一層樓了。

足球比賽並不只有進攻與防守兩種狀態，就我個人的看法，現代足球其實有八種局面，這些將在第5課詳細分析。

因此，在提高觀戰能力，並更加深入了解接下來的現代足球上，我認為最重要的因素就是「知識」。而在整體架構上我也把「知」放在五大要素的正中央，正是因為它是支撐「心」、「眼」等其他要素的基礎，的確該定位在中心。

然後，在「知識」上累積而成的就是「技術」。

「知」與「技」組合之下產生戰術，讓比賽隔天能有附上更詳細數據的分析報告展現在大眾面前。

至於能夠自在解讀這些戰術與數據，並加以運用的能力，就屬於「腦」的部分了。

技：為了從對方腳下得分／避免失分所執行的球隊策略

以「知識」為基礎，將這些知識轉化為爭取得分，或是防止對手進攻上的具體行動時，就要靠「技術」。

足球是一種在球場範圍之中由十一人對抗十一人的運動，話說回來，並不代表所有場上球員隨時都圍繞在球的四周，更重要的是能不能在球的附近，創造出在人數上相較於對手的優勢。

比方說，如果球的旁邊只有兩名對手，我方只要能配置三名球員，單純在人數上就占了上風。至於該怎麼樣創造出「優勢」，就是第5課後半的主題。

而為了創造優勢，球員在場上的配置就成了關鍵，這裡就牽涉到「陣型」。

講到陣型，其實變化相當多端。第6課的前半會針對各種陣型的優點、強項，以及缺點、弱點一一仔細介紹。

然而，就現代足球而言，很少球隊是整場球賽光靠一套陣型從頭踢到尾的，而是會因應現況調整陣型，把球員送到對方無法因應的區域，藉此創造機會、減少風險。至於這類「變陣」該如何進行，在什麼樣的意圖之下進行，都會在第6課後半詳細解說。

而在思考變陣時，有個不能忽略的重點就是「契合度」。有時會因為對手的陣型，讓我方的優勢不容易發揮出來，遇到這種狀況，可藉由主動變陣來反轉不利的情勢。換句話說，陣型之間的「對位關係」也是戰術中相當關鍵的一環。在第7課會搭配實際案例來深入探討各種陣型之間契合度的好壞。

腦：以數據來理解

所謂的「腦」，就是察覺球隊現有的戰術（作戰方式），或是找出新的戰術。

這年頭人人都能夠輕鬆觀看世界各地的比賽，由於網路普及，就連前不久還稱為「革命性」的戰術，也能藉由影片分析與數據分析立刻破解。換句話說，雖然存在戰術教科書，同時也有破解戰術的「攻略手冊」。因此，確實依照球隊規則移動的球員，以及不這麼做的球員，都會變得特別醒目。

況且現在不僅是球隊，就連一般球迷也能查到每場比賽中各個球員的數據以及球隊整體表現數據。

當然，我們不可能做到像球隊花大錢打造一套系統那種分析來得全面，但只要具備從「知」、「技」而獲得的知識作為基礎，對照數據與影片分析，就能解析球員及球隊的行為。

「為什麼會出現這個攻防？」、「為什麼球員會在這個時機發動？」若能在觀戰同時理解這些背景，那麼即使在有限的環境中，仍能以接近職業水準的角度來解讀足球。

任何戰術都有優缺點，在這個時代無論是己方或敵對陣營都能理解。正因為這樣，就連我們這些觀眾只要掌握基本的戰術，緊跟著賽事，在看足球比賽時就會變得更有趣。

二○二五年夏季首次舉辦了全新型態的世俱盃賽事（FIFA Club World Cup，FIFA CWC），二○二六年則有四十八個國家參賽，於北美、中美地區舉辦的世界盃（FIFA World Cup）。在這些大型賽事裡，相信又能看到全新的戰術。

為了理解新的戰術，很重要的一點就是熟知過去的戰術。

若懂得過去的理論，就能判斷出：

˙有什麼改變了？

˙差異在哪裡？

˙以往的理論還能應用到什麼程度？

也就是說，想要深入探討足球進化，享受樂趣，學習過去的戰術以及變化的歷程是很重要的一步。

請各位開心看球賽。如果在觀賽同時還能關注球之外的地方，持續吸收全新知識、了解戰術，那麼相信一定能跟上明天之後出現的所有全新理論。

●本文摘選自遠足文化出版之《一看就懂！足球觀賽力養成講座：不只看熱鬧，更要看懂門道，讓你的足球IQ全面升級》。