跨越世代和語言的魅力！史上最暢銷書籍TOP25，《哈利波特》系列總銷量突破5億冊
在數位娛樂與影音串流當道的現代，經典文學與文字的力量仍然展現出無可撼動的影響力。美國知名多媒體評論網站 IGN 近日發表最新報導，盤點出歷史上「全球銷量最高的前 25 本巨作」。榜單橫跨古典文學、兒童繪本到當代奇幻冒險小說，其中西班牙文學典範《唐吉訶德》以全球估計高達 5 億冊的驚人銷量穩坐歷史冠軍寶座。
古典與近代文學巨擘 攻佔排行榜前三名
根據統計，緊隨《唐吉訶德》之後的是英國大文豪查爾斯·狄更斯於 1859 年出版的歷史小說《雙城記》，以約 2 億冊的銷量位居第二，而法國作家安東尼·德·聖修伯里充滿哲理與溫馨的《小王子》，則累計銷售 1.4億冊，顯示出具備普世價值的經典故事，能跨越語言與世代深深打動讀者。
熱門小說
奇幻與推理文學表現亮眼 華語經典《紅樓夢》躋身前十
在近代文學與類型小說，J.K. 羅琳的經典奇幻小說《哈利波特：神秘的魔法石》以約 1.2 億冊的成績排行第四名，若加計整個《哈利波特》系列，總銷量更突破 5 億冊。而奇幻文學鼻祖 J.R.R. 托爾金的《哈比人歷險記》也突破 1 億冊大關。
值得注目的是，東方古典文學代表——由曹雪芹所寫的中國古代四大小說名著之一的《紅樓夢》，也以約 1 億冊的銷量躋身前十名，與英國推理女王阿嘉莎·克莉絲蒂的經典謀殺懸疑小說《一個都不留》平分秋色。
多元題材百花齊放 近代百萬暢銷作品榜上有名
除了前十名的曠世巨作，榜單的第 11 至 25 名同樣精彩，反映出過去一世紀以來全球讀者口味的演變。包括探討人性與社會體制的《麥田捕手》、啟發人心的寓言小說《牧羊少年奇幻之旅》、甚至早期曾因大膽題材引發出版爭議的《蘿莉塔》，以及溫馨雋永的兒童文學《清秀佳人》和《海蒂》，皆榜上有名。這份榜單證明了「好故事能跨越時間考驗」，不論是透過實體書、電子書還是有聲書的媒介傳播，早已成為人類共同的文化記憶與精神財富。
📚 全球史上最暢銷書籍排行榜🏅
1、《唐吉訶德》(Don Quixote) 米格爾·德·塞凡提斯 （銷量約 5 億冊）
2、《雙城記》(A Tale of Two Cities) 查爾斯·狄更斯 （銷量約 2 億冊）
3、《小王子》(The Little Prince) 安東尼·德·聖修伯里 （銷量約 1.4 億冊）
4、《哈利波特：神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) J.K. 羅琳 （銷量約 1.2 億冊）
5、《一個都不留》( And Then There Were None) 阿嘉莎．克莉絲蒂（銷量約 1 億冊）
6、《紅樓夢》(Dream of the Red Chamber) 曹雪芹（銷量約 1 億冊）
7、《哈比人》(The Hobbit) J.R.R. 托爾金（銷量約 1 億冊）
8、《納尼亞傳奇:獅子‧女巫‧魔衣櫥》(The Lion, the Witch and the Wardrobe) C.S. 路易斯（銷量約 8,500 萬 冊）
9、《三千年豔屍記》(She: A History of Adventure) H. Rider Haggard （銷量約 8,300 萬冊）
10、(Vardi Wala Gunda) Ved Prakash Sharma （銷量約 8,000 萬冊）
11、《達文西密碼》 (The Da Vinci Code) 丹·布朗 （銷量約 8,000 萬冊）
12、《哈利波特：消失的密室》 (Harry Potter and the Chamber of Secrets) J.K. 羅琳（銷量約 7,700 萬 冊）
13、《牧羊少年奇幻之旅》 (The Alchemist) 保羅·科爾賀（銷量約 6,500 萬 冊）
14、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》 (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）
15、《哈利波特：火盃的考驗》 (Harry Potter and the Goblet of Fire) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）
16、《哈利波特：鳳凰會的密令》 (Harry Potter and the Order of the Phoenix) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）
17、《哈利波特：混血王子的背叛》 (Harry Potter and the Half-Blood Prince) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）
18、《哈利波特：死神的聖物》 (Harry Potter and the Deathly Hallows) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）
19、《麥田捕手》 (The Catcher in the Rye) J.D. 莎林傑 （銷量約 6,500 萬 冊）
20、《麥迪遜之橋》 (The Bridges of Madison County) 羅伯特．詹姆斯．沃勒（銷量約 6,000 萬 冊）
21、《賓漢：基督的故事》 (Ben-Hur: A Tale of the Christ) Lew Wallace（銷量約 5,000 萬 冊）
22、《百年孤寂》 (One Hundred Years of Solitude) 加布列‧賈西亞‧馬奎斯（銷量約 5,000 萬 冊）
23、《蘿莉塔》 (Lolita) 弗拉基米爾·納博可夫（銷量約 5,000 萬 冊）
24、《海蒂》 (Heidi) 喬安娜．史派莉（銷量約 5,000 萬 冊）
25、《清秀佳人》 (Anne of Green Gables) 露西‧蒙哥馬利（銷量約 5,000 萬 冊）
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