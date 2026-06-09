跨越世代和語言的魅力！史上最暢銷書籍TOP25，《哈利波特》系列總銷量突破5億冊

在數位娛樂與影音串流當道的現代，經典文學與文字的力量仍然展現出無可撼動的影響力。美國知名多媒體評論網站 IGN 近日發表最新報導，盤點出歷史上「全球銷量最高的前 25 本巨作」。榜單橫跨古典文學、兒童繪本到當代奇幻冒險小說，其中西班牙文學典範《唐吉訶德》以全球估計高達 5 億冊的驚人銷量穩坐歷史冠軍寶座。

古典與近代文學巨擘 攻佔排行榜前三名

根據統計，緊隨《唐吉訶德》之後的是英國大文豪查爾斯·狄更斯於 1859 年出版的歷史小說《雙城記》，以約 2 億冊的銷量位居第二，而法國作家安東尼·德·聖修伯里充滿哲理與溫馨的《小王子》，則累計銷售 1.4億冊，顯示出具備普世價值的經典故事，能跨越語言與世代深深打動讀者。

奇幻與推理文學表現亮眼 華語經典《紅樓夢》躋身前十

在近代文學與類型小說，J.K. 羅琳的經典奇幻小說《哈利波特：神秘的魔法石》以約 1.2 億冊的成績排行第四名，若加計整個《哈利波特》系列，總銷量更突破 5 億冊。而奇幻文學鼻祖 J.R.R. 托爾金的《哈比人歷險記》也突破 1 億冊大關。

值得注目的是，東方古典文學代表——由曹雪芹所寫的中國古代四大小說名著之一的《紅樓夢》，也以約 1 億冊的銷量躋身前十名，與英國推理女王阿嘉莎·克莉絲蒂的經典謀殺懸疑小說《一個都不留》平分秋色。

多元題材百花齊放 近代百萬暢銷作品榜上有名

除了前十名的曠世巨作，榜單的第 11 至 25 名同樣精彩，反映出過去一世紀以來全球讀者口味的演變。包括探討人性與社會體制的《麥田捕手》、啟發人心的寓言小說《牧羊少年奇幻之旅》、甚至早期曾因大膽題材引發出版爭議的《蘿莉塔》，以及溫馨雋永的兒童文學《清秀佳人》和《海蒂》，皆榜上有名。這份榜單證明了「好故事能跨越時間考驗」，不論是透過實體書、電子書還是有聲書的媒介傳播，早已成為人類共同的文化記憶與精神財富。

📚 全球史上最暢銷書籍排行榜🏅

1、《唐吉訶德》(Don Quixote) 米格爾·德·塞凡提斯 （銷量約 5 億冊）

（圖／好讀出版）

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2、《雙城記》(A Tale of Two Cities) 查爾斯·狄更斯 （銷量約 2 億冊）

（圖／遠景出版）

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3、《小王子》(The Little Prince) 安東尼·德·聖修伯里 （銷量約 1.4 億冊）

（圖／大溏文化）

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4、《哈利波特：神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) J.K. 羅琳 （銷量約 1.2 億冊）

（圖／皇冠文化）

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5、《一個都不留》( And Then There Were None) 阿嘉莎．克莉絲蒂（銷量約 1 億冊）

（圖／時報出版）

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6、《紅樓夢》(Dream of the Red Chamber) 曹雪芹（銷量約 1 億冊）

（圖／時報出版）

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7、《哈比人》(The Hobbit) J.R.R. 托爾金（銷量約 1 億冊）

（圖／雙囍出版）

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8、《納尼亞傳奇:獅子‧女巫‧魔衣櫥》(The Lion, the Witch and the Wardrobe) C.S. 路易斯（銷量約 8,500 萬 冊）

（圖／大田出版）

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9、《三千年豔屍記》(She: A History of Adventure) H. Rider Haggard （銷量約 8,300 萬冊）

（圖／amazon）

10、(Vardi Wala Gunda) Ved Prakash Sharma （銷量約 8,000 萬冊）

（圖／amazon）

11、《達文西密碼》 (The Da Vinci Code) 丹·布朗 （銷量約 8,000 萬冊）

（圖／時報出版）

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12、《哈利波特：消失的密室》 (Harry Potter and the Chamber of Secrets) J.K. 羅琳（銷量約 7,700 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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13、《牧羊少年奇幻之旅》 (The Alchemist) 保羅·科爾賀（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／時報出版）

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14、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》 (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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15、《哈利波特：火盃的考驗》 (Harry Potter and the Goblet of Fire) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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16、《哈利波特：鳳凰會的密令》 (Harry Potter and the Order of the Phoenix) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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17、《哈利波特：混血王子的背叛》 (Harry Potter and the Half-Blood Prince) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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18、《哈利波特：死神的聖物》 (Harry Potter and the Deathly Hallows) J.K. 羅琳（銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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19、《麥田捕手》 (The Catcher in the Rye) J.D. 莎林傑 （銷量約 6,500 萬 冊）

（圖／麥田）

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20、《麥迪遜之橋》 (The Bridges of Madison County) 羅伯特．詹姆斯．沃勒（銷量約 6,000 萬 冊）

（圖／大塊文化）

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21、《賓漢：基督的故事》 (Ben-Hur: A Tale of the Christ) Lew Wallace（銷量約 5,000 萬 冊）

（圖／amazon）

22、《百年孤寂》 (One Hundred Years of Solitude) 加布列‧賈西亞‧馬奎斯（銷量約 5,000 萬 冊）

（圖／皇冠文化）

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23、《蘿莉塔》 (Lolita) 弗拉基米爾·納博可夫（銷量約 5,000 萬 冊）

（圖／amazon）

24、《海蒂》 (Heidi) 喬安娜．史派莉（銷量約 5,000 萬 冊）

（圖／商周出版）

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25、《清秀佳人》 (Anne of Green Gables) 露西‧蒙哥馬利（銷量約 5,000 萬 冊）

（圖／愛米粒）

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