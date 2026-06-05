北一女都是乖乖牌、只會讀書？12個讓人意想不到的真相

文／王蘭芬

總統府女中十二解密

寫了〈南海路高中傳說〉後，好多人問哪時會出總統府女中的，搞得我壓力山大，偏偏女中學校日那天每個老師都無比認真講解課業跟關心學生，沒一個歪樓的。（差點舉手說老師不然來講個笑話吧）（抖腳）（啃指甲）

於是那段時間上天下海到處訪問各個年齡層的小綠綠，為了不害到學校、校友跟學生，這次全打上馬賽克（沒打也沒人看得到誰啊），讓她們一起為大家解開總統府女中十二大迷團。

迷團1，女校只會有女校長？

蒙面客：的確從一九四五年以來我們學校一直都是女校長，但二○一九年開始打破了七十四年傳統，來了第一個男校長陳智源。（已經這麼久了，不知道校長找到男廁所了沒。）

迷團2，因為都是女生，所以女女戀盛行？

蒙面客：欸，這我不知道無法評論，不過是真的會「控學姐」，像那些體育很強的，或是舞社、功課好的、樂儀旗隊，不管哪方面，只要是在某個領域特別厲害帥氣，就有很多學妹「控」她們。

尤其社團裡平常不能隨便跟學姐說話，如果比賽或演出時學姐突然和顏悅色開口跟我們聊天，大家就眼冒愛心哇哇哇好像看到仙女下凡，興奮得不得了。對於欣賞的學姐，想辦法打聽或是每天寫小紙條，學習各種特殊可愛的摺法，希望引起對方的注意。

如果學姐回了紙條，或是多看我們一眼，會開心一整天，當成了不起的事炫耀。等自己當了學姐，也很想知道有沒有學妹控自己呢。

而當初那種喜歡到覺得性向都可以轉變的心情，隨著自己升上去當學姐後逐漸明白，那其實不是愛情，而是十分珍貴的友情。

迷團3，同學之間很會勾心鬥角？

蒙面客：不會，至少我沒遇過也沒聽到有人講。沒進來前，也以為全校都是女生應該會鬥得你死我活，一度怕壓力太大想過不要填這學校，後來發現同學雖然真的超厲害，但大家都不會比，反而會互相幫助。比也沒用，有的人就是天生特別聰明。慢慢懂得，跟校內人競爭沒有意義，我們將來要面對的是外面無限寬廣的世界。

像以前也以為這裡校風保守，結果我們根本沒有什麼校規，可以化妝、染燙頭髮、戴耳環、叫外食、背自己的包包，更沒有人限制妳去跟誰交往，一堆課程都有外校男生進來修，卡其服、白襯衫在走廊晃來晃去。還有人說我們學校沒有美女，根本不對，近幾屆就有黃蓉跟林海兒，都是有名的網紅。

因為學校信任，給最大程度的自由，大家反而更自律，念書都是自己願意，高三夜自習根本不用老師和家長盯，像我們班會先到操場跑三圈讓心靜下來，然後一路念到七點半，吃完點心，自動回座再念到九點多，題目不會的就問會的，真的沒心思玩什麼勾心鬥角。

迷團4，第一志願學校只重學業？

蒙面客：說真的，不只學業重，每科都很重。

各科老師都認為他們教的是最重要科目：體育課超要求體能，高一上限時跑四圈操場、一下五圈、二上六圈、二下七圈、三上一千五百公尺、三下三千公尺，幸好最後的三千是不限時的，大家輕鬆愉快跑或走中正紀念堂一圈半就可以；三年分別要學籃球、排球、網球；為了兩百公尺游泳過關，暑假結束大家都曬得黑麻麻回到學校；更別提本校每天第二節下課高難度無敵嗨的課間操了。

家政課也不是小打小鬧，為了三年後每人能獨力煮出一桌菜的目標，高一先教做圍裙跟頭巾，高二就穿著這套戰服一一學做蔥油餅、雞茸玉米羹、肉燥、咖哩餃、戚風蛋糕還有蛋黃酥！在那來來來來台大，去去去去美國的年代，許多女中畢業生遠渡重洋之際，行李中裝著的就有那條圍裙跟老師的食譜。

音樂課要去國家音樂廳聽音樂會，寫報告得附節目表；藝術課不僅要會畫畫，還要演戲跟創作；資訊課更是難到爆……，沒有一科能用混的。回想起來，很感謝當年每位嚴格的老師。

迷團5，總統府女中都交南海路高中男友？

蒙面客：首先我要說，交男友與成績沒有絕對關係，很多各班第一名的都有男友，兩人還可以一起考上很好的大學跟科系。的確以前放學一大堆南海路高中男生在門口等，很浪漫，但後來善導寺高中的越來越多，白衣黑褲的制服感覺帥氣，而且他們學校怪咖比較少。（某校躺槍）

每年校慶倒是會有數量驚人的南海路高中的來，校長開玩笑說他們是總統府女中的南海路分校，學姐則形容那天的景觀叫「綠洲沙漠化」（綠園被卡其色制服滿滿覆蓋），他們很厲害，會唱我們的校歌跟運動會歌。

迷團6，樂儀旗隊是個神祕的社團？

蒙面客：非常神祕。只要在學校看到某個人抬頭挺胸、步伐快速、面容肅穆，應該可以馬上斷定那不是樂儀旗隊的隊長就是旗官、護法。

平常樂儀旗隊在校內練習時，其他學生不能一直盯著看，更不能拍照，會有專人巡邏制止，有夠神祕。

參加樂儀旗隊沒有身高、髮型的限制，但之後經學姐和教官的挑選，最前排的四個隊長、五個旗官、白槍裡的兩個護法則通常是高個子，並會被要求剪短髮。不僅如此，這些學生還必須關掉臉書跟IG，收到學妹的紙條絕對不能回應，保持威嚴態度與冷靜形象。

我也很好奇他們為何願意如此辛苦，隊長同學跟我說，大部分社團上了大學都還是可以參加，只有樂儀旗隊是高中才有的，想珍惜難得的機會。

像許多其他社團一樣，樂儀旗隊學妹不能隨便去到學姐教室，是為避免學妹看到學姐嘻鬧如常人的一面，像我們班上那個隊長只有進教室後才能放鬆表情跟身體，我們最喜歡拉著她來回穿過門檻，她一下子板起臉一下子噴笑，真是太好玩了。

迷團7，學生優秀，所以此校老師很輕鬆？

蒙面客：正好相反，因為學生很強，老師才更要努力。寒暑假結束要開學時，老師比學生更焦慮，你教的孩子都那麼優秀，要怎樣才能滿足他們的求知欲？

絕大多數老師對自己要求很高，別的不說，光是段考題目我們學校絕對是原汁原味，每份考卷、每個題目全是老師自己出出來的，不用廠商提供的試題，多年前有位老師偷懶用過一次，引起軒然大波。甚至有的自覺結婚生子很對不起學生，因為不能再全身心奉獻在教學上了。

迷團8，學校警衛伯伯是特務出身？

蒙面客：我們學校有位警衛伯伯2很厲害，每次下課一群一群新生跑去讓他認識，他寫下名字後，看著臉然後在小本本寫下一串英文代號，沒多久他就幾乎可以叫出全部人的名字。聽學姐說，她南海路高中的男友因為經常來門口等，警衛伯伯連他的名字都記住，而且很多人的男友也都被記住了。

大二時有一次回學校，伯伯居然叫出我的名字、幾年畢業、現在在念哪個大學。但他不是特務啦，好像是以前在飯店工作，聽說剛來我們學校頭幾年曾經有畢業學生回來找他，他卻叫不出對方名字覺得很不好意思，所以下定決心要盡全力記住大家。不要看他走路都慢慢的，他還會跳Popping呢。

迷團9，學校性別單一，成長有限？

蒙面客：正因為學校沒有男同學，我們的發展完全沒有限制，不用在乎自己在異性眼中的形象，什麼都可以做，什麼都有可能，同學們單純、認真、非常多夢想，在這裡我不是「女生」，而是一個擁有無限可能的「人」。

也掙扎過要不要填男女合校，以免將來不知道如何跟異性相處。剛進來一心想在校外交個男友，不過三年下來我們同學感情太好了，互相鼓勵，一起痛哭，一起念書，這麼溫暖的地方，誰還需要男友？

書名：《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》 作者：王蘭芬 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年9月6日

迷團10，來這學校後，我會不會變成最後一名？

蒙面客：大概有一半的人剛進來時會有這種擔心，經過幾番洗禮，你會明白這裡永遠有無法超越的人，而且不只是在課業，連唱歌、跳舞、畫畫、跑步……各種能想像得到的方方面面都是。

的確有人面臨種種比較後，自我價值崩壞，尤其是數學，女生特別吃虧，就像網路笑話講的那樣，「誰都會背叛你，只有數學不會，數學不會就是不會」，只有對跟錯兩個結果，很難找到認同感。某些外地生可能整個故鄉都知道你來念，回去要如何交代你是最後一名。

但走過之後懂得，這種校內的比較是沒有任何意義的，只有放下競爭的心，才敢於追尋自己喜歡的是什麼，願意為其投入一生的是什麼，再說，跟著一群優秀的同學一起努力，更能激發潛能。

北一女是我人生中最快樂的三年，也是人生中同質性最高的一個團體，不管講什麼做什麼，只要一個眼神大家馬上就懂，熱衷於再奇特的東西都不會被另眼相看，可以安心當怪咖跟最後一名。

迷團11，進總統府女中後，每人平均會胖七公斤？

蒙面客：因為我們有「餵食文化」啊，不僅直屬學姐一開學就會帶各式飲料點心來餵食學妹，學妹也會反餵食，什麼捲餅、鬆餅、奶茶、甜甜圈、雞蛋仔……，你想得到的我們都訂過，我們班還有一個「熱食本」夾滿美食傳單，一屆一屆傳下去。

大小熱食部東西又好好吃，炒飯、隨意滷……，小熱有隱藏菜單，最有名的就是「薯不辣」（薯條加甜不辣）。

每班有固定的「班日」，那天中午學姐會去找學妹，一起吃東西聊天，超吵超熱鬧的，有考試有比賽時互相鼓勵，在學姐畢業典禮上大家抱頭痛哭。

每屆還辦「三十重聚」，四十八歲那年再回來學校，拚命減肥穿上當年制服，到處聯絡校友，甚至美國中文報紙上都登廣告，因此尋回率高達百分之九十幾，那屆的樂儀旗隊卯起來預先練習三個月，只為了當天重回母校演出。所以七公斤算什麼，就算胖十七公斤我們也會想辦法瘦回來。

迷團12，會念書的女生都是乖乖牌？

蒙面客：才怪，我們超皮的！粉筆拿去泡水，保證怎麼都寫不出字來；喇叭鎖上塗牙膏；兩個同學在老師面前假裝吵架還真的哭出來，演技超好；兩個班學生互相對調，害老師以為走錯教室；對著男老師說，某某我愛你；有一次我們謊稱教室鑰匙掉了，讓同學爬進去，再要她假裝摔暈，老師急得要打119了，我們才一起喊某某老師生日快樂；全班逃走，只留下字條讓老師找我們在哪裡；畢業後也不忘整老師，跟學妹班串通好，穿著制服溜進教室，被抽到背英文才大喊老師我們回來看你了，「祝您教師節快樂！」

考進總統府女中時有許多擔憂，但念完三年我們都覺得，如果當初真的因為各種害怕而不填這個學校，才真的會後悔啊。

後記：終於寫完了，幾個星期的採訪下來，完全沒笑點，但有滿滿感動梗，與她們談話的過程中，甚至自己都好像學習到什麼而成長了。（甜甜，妳從學校買一包薯不辣給我吃好不好）（我才不要）

●本文摘選自天下雜誌出版之《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！