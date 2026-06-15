雖然英國是足球發源地，但熟悉的世界盃絕對是法國人的傑作

文／石明謹

高雅的徽章

歐洲許多王國，都會使用動物做為標記，以顯示國力的強大，例如英格蘭使用的獅子，或是德國的聯邦之鷹，無一不是用來彰顯自身的威猛，法國是少數使用花朵做為徽章的國家，早在十二世紀，鳶尾花就成為王室旗幟、盔甲、硬幣等物品上的重要紋章，鳶尾花象徵著光明和自由，在法國大革命初期，一度因為要推翻君權，鳶尾花被認為是一個需要被摧毀的圖騰，在王室復辟之後，鳶尾花再度成為法國國花。

之後雖然法國的王權統治終結，走入共和，鳶尾花卻從代表王室威權的存在，變成屬於全法國民眾的印記，法國人喜歡鳶尾花的純潔，同時因為經歷過這段波折，法國人對它的喜愛更勝以往，鳶尾花就好像法國的足球史，一開始似乎缺乏氣勢，但是在經過風雨與融合之後，才逐漸綻放其中的美麗與優雅。

世界盃的老祖宗

雖然英國是現代足球的發源地，但是說到現在大家熟悉的世界盃，絕對是法國人的傑作，一九〇四年國際足總（Fédération Internationale de Football Association，簡稱FIFA）在巴黎成立，首任主席是法國籍的古林 （Robert Guérin），創始會員包括了法國、比利時、丹麥、荷蘭、瑞典、瑞士，還有當時尚未建立足協組織，而是派遣馬德里足球俱樂部代表出席的西班牙，這也是足球走向國際化的開始。

FIFA的第三任主席，同樣來自法國的雷米（Jules Rimet），則是改變了足球在全球的地位，他在一九三〇年創辦了世界盃足球賽，雖然早期的比賽遭遇到不少困難，但是世界盃的存在，讓足球獨立於其他所有運動，重要性甚至超越奧運會，雷米在位三十三年的努力功不可沒，而世界盃最早的獎盃，也因為他偉大的貢獻，而命名為雷米金盃。

冠軍獎盃的旁觀者

雖然法國人在世界盃的發展上不可或缺，但是卻始終跟冠軍沾不上邊，直到一九五八年，世界盃史上最偉大的射手方丹（Just Fontaine）出現，一個人改變了法國隊的局面，他的世界盃處子秀就演出帽子戲法，最終將法國隊一路帶到季軍，他在六場比賽中攻進了十三球，至今仍然是世界盃單屆進球數最多的紀錄保持人，那一年的世界盃，有一個十八歲的少年技驚四座，幫助巴西拿下了世界盃的冠軍，這個名為比利的少年，在當屆也不過只攻進了六球。

一九八二年與一九八六年世界盃，法國再度出現改變法國足球歷史的巨星，那就是大家後來都很熟悉的普拉提尼（Michel Platini），這名全能的中場球員，除了贏得法國史上首度的歐洲盃冠軍，更是兩度將法國隊帶進了世界盃四強。在足球史上有兩個最著名的球王，當年比利搶走了方丹的光芒，而馬拉度納則是擋在普拉提尼的面前，法國隊在狀態最好的時候，卻不幸碰上兩名球王統治足球的年代，讓他們始終未能觸摸那原本是由法國人建立的王座。

種族大熔爐的活力

一九九八年法國第二度主辦世界盃，這次他們有了完全不同的背景，在經過二十年的廣納移民之後，法國成了一個外來人口超過十％的國家，這些移民為法國帶來了龐大的勞動力，對於足球來說，更是注入了一股新血，不同語言、文化、生活習慣，難免產生衝突，但是足球是一種共通的語言，不會因為你的膚色而影響你的技術，除了是融入與溝通的橋樑外，在足球事業上的成功，還可以為生活艱困的移民子弟帶來富裕的生活。

法國特有的浪漫也是一個重要關鍵，法國人的足球不拘泥於形式，對於球員的培養，更多的是開放與自由想像，這也讓不同種族的球員，得以散發自我的天性，各種獨特的性格最後終會形成一個共同的樣貌，而不是無法相容的混沌。

法國國家隊逐漸成長為3B球隊，也就是黑人（Black）、白人（Blanc）、阿拉伯人（Beur）所共同組成，在一九九八年的那批巨星中，有塞內加爾血統的維耶拉（Patrick Vieira）、迦納血統的德賽利（Marcel Desailly）、法屬西印度群島血統的亨利（Thierry Henry）與圖拉姆（Lilian Thuram）、阿爾及利亞血統的席丹（Zinedine Zidane）、新喀里多尼亞血統的卡倫布（Christian Karembeu）、阿根廷血統的特雷澤蓋（David Trezeguet）、波蘭、亞美尼亞及蒙古游牧民族血統的佐卡耶夫（Youri Djorkaeff）、巴斯克血統的利薩拉祖（Bixente Lizarazu），可以說，法國靠著全世界贏得了世界盃。

書名：《Road to World Cup足球應許之地：朝世界盃奔馳的人們與他們的國度》 作者：石明謹 出版社：堡壘文化 出版時間：2022年8月3日

源源不絕的新鮮力量

雖然許多球員已經是移民第二代甚至第三代，理論上不應再去深究每個球員的血統，但很明顯的是法國隊的組成，依然倚靠來自四面八方的移民子弟，在歐洲經濟發展腳步放緩之後，許多右派團體崛起，各國開始反對接納過多的移民，法國當然也不例外，在國家隊甚至發生過總教練布蘭克（Laurent Blanc）與隊職員討論國家隊中「真正法國人太少」的議題，而遭到各界抨擊，這也導致許多不同族裔的法國球員，轉而效力自己父母或是祖父母的國家隊。

不過這並沒有讓法國的足球發展停滯，二〇一八年法國隊贏得他們的第二座世界盃冠軍，法國一直有歐洲最好的青少年培訓計劃，法甲聯賽體系成熟，也是非洲球員進入歐洲的入口，雖然表面上有一些種族歧視的言論，然而法國隊成為世界隊的趨勢，是不可能阻擋的，法國的足球人才，至今依然源源不斷的出現，法國隊唯一的問題，是這麼多的天才球員，彼此能不能和平相處，這是別人想要，卻無法擁有的煩惱。

喚醒世界的高盧雄雞

高盧雄雞是法國體育圈重要的象徵，包括奧運會與足球國家隊，乃至於橄欖球、擊劍、射箭、冰球等協會的吉祥物，都是雄雞，其實一開始這並不是一個好聽的稱呼，古羅馬人稱如今法國一帶為高盧地區（Gallia），住在這片土地上的人為高盧人（Gallus），而Gallus在拉丁文中有公雞的意思，周邊幾個國家的人，以此來嘲諷高盧人如公雞般好鬥，但是高盧雄雞這個稱號，在十六世紀之後，卻漸漸為法國人所喜愛，因為公雞在法蘭西文化里也有驍勇善戰和精力充沛的意象。

法國大文豪雨果曾經寫下這樣的詩句：

「Mais c'est le coq gaulois qui réveille le monde:

Et son cri peut promettre à votre nuit profonde

L'aube du soleil d'Austerlitz!」

「但是喚醒世界的是高盧雄雞：

牠的啼聲可以向你深沉的黑夜

允諾奧斯特利茨太陽（照耀）的黎明！」

奧斯特利茨位於捷克境內，是當年拿破崙擊敗俄羅斯與奧地利聯軍的地點，瓦解了第三次反法同盟，雨果對於高盧雄雞可以為法國帶來勇氣與希望深信不疑，世界盃是法國人所創造，卻曾經一度遠離它，在經過長期的低迷之後，終於有了閃耀的黎明。

法國人一直有著截然不同的精神寄託，雄雞與鳶尾花，堅毅與浪漫，渴望勝利與追求雅致，但其實兩者並不衝突，它們共同造就了今日法國。

●本文摘選自堡壘文化出版之《Road to World Cup足球應許之地：朝世界盃奔馳的人們與他們的國度》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！