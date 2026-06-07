老師也會被霸凌？收到投訴通知的那一刻，你知道如何保護自己嗎？

文／Kitty Mao 毛律師

當投訴來敲門，請先照顧好自己——給正在教室裡努力的你

那天下午，安安國小教室慢慢安靜了下來，學生們都下課了。靜宜老師坐在位置上，盯著手機螢幕。家長群組的訊息一則一則跳出來。

「老師今天在全班面前說我的小孩佑佑功課寫得亂七八糟。」「沒想到這種事會發生在我們身上，老師怎麼可以公審我的小孩！」「我已經打1999 向教育局投訴了。」她的手指停在螢幕上。

她不是故意的。她只是想提醒作業沒有完成，語氣也沒有提高。可是現在，事情好像已經變成另外一種樣子。她開始反覆回想那節課：是不是我語氣太急？是不是我話說得太直？是不是自己真的哪裡做錯了？

她不是怕調查，她怕的是那個悄悄浮上來的念頭——我是不是不適合當老師？投訴真正刺痛的，不是程序。很多老師跟我說過同樣一句話：「遇到這樣的事情，好像整個人被全盤否定。」

那種感覺，我懂。老師的工作不是照本宣科。你每天面對的是不同的孩子、不同的家庭、不同的情緒。你做的每一個決定，背後都有專業判斷。所以當有人說「老師你做得不對」，刺痛的不是那件事，而是那一瞬間對自我價值的懷疑。但……投訴，是一件事。你，是一個人，兩者不能畫上等號。事件可以被檢視，但你不需要因此被否定。

收到通報的那一刻，什麼會讓你特別難受？有時候，真正讓人難受的不是家長，而是聽到行政人員說：「已經依法通報。」「怎麼沒先問清楚？」「我們不是同事嗎？」「是不是連學校都不相信我？」這些情緒，很真實。但我要很誠實地說一件事。在現行規定下，只要學校「知悉疑似事件」，就必須在法定時限內完成通報程序。

通報不是報警，也不是判你有錯。它只是把事情登錄在制度裡，讓後續程序可以啟動。行政此時不是宣告你有錯，而是他也有法定必須承擔的責任。很多時候，不是誰不信任誰，而是角色不同、位置不同。這樣的制度，確實有它冰冷的一面。但它的存在，是為了讓事情有一條可以被釐清的路。

投訴來時，請先穩住自己。第一步，不是解釋，是安定。喝口水，暫時離開教室，把事情寫下來，把經過整理清楚。因為心若亂，再好的說明都站不住。然後，試著問自己：我現在在害怕什麼？客觀上發生了什麼事情？接下來制度會怎麼走？請把「是不是我不好」換成「這件事怎麼處理」。教育現場不是找罪犯，而是找方法。

你會痛，是因為你在乎。如果你不在乎，你不會反覆思索；如果你沒有用心，你不會這麼難受。那份在乎，不是弱點，那是老師最珍貴的部分。但請不要因為一張通知單，就推翻多年來的自己。你不是被一件投訴定義的。定義你的，是你長久以來的專業與陪伴。

制度不一定溫柔，程序不一定貼心，但你可以選擇在制度裡站得穩。當投訴來敲門，請先照顧好自己。因為只有心裡有力量的老師，才有能力陪孩子長大。如果你願意翻開這本書，代表你在乎。而在乎的人，值得被理解。

收到調查通知，我該如何應對？——教師在校事會議制度中的程序與權利義務

書名：《律師帶你看校園大小事2：老師必知的33個法律問題》 作者：Kitty Mao 毛律師 出版社：商周出版 出版時間：2026年6月6日

毛律師來解惑：先冷靜，這不代表你有錯

收到調查會議通知，是法律程序啟動的形式要求，不是定罪。目的是釐清事實、維護學生權益，也保障教師的陳述權。

案件該怎麼走？程序分級處理

依《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（民國115年1 月12 日修正，以下簡稱《解聘辦法》）規定，當學校接獲檢舉時，程序會分成兩個階段：

第一階段：校長召開受理與否之審議會議

依《解聘辦法》第9 條第1 項，校長應邀集外聘的調查人才庫專業人員一人、校事會議委員之教師代表一人、家長代表一人召開會議，以無記名投票表決，決定是否受理。校長僅得表示意見，無表決權。學校應於接獲檢舉之日起二十日內，以書面通知檢舉人是否受理（《解聘辦法》第9 條第3 項）。

第二階段：受理後召開校事會議

若決議受理，學校應於七個工作日內召開校園事件處理會議（以下簡稱校事會議）審議（《解聘辦法》第12 條第1 項）。校事會議由五名委員組成，包括：校長、學校家長會代表一人、行政人員代表一人、教師會代表一人，以及教育/ 法律/ 兒少/ 社會公正人士一人（《解聘辦法》第12 條第2 項）。

校事會議審議後，依案件性質決定後續處理方式：

1. 解聘、不續聘或終局停聘類案件

處理方式：由校事會議依《解聘辦法》規定組成調查小組進行調查

適用情形：行為人涉及《解聘辦法》第2條第4 款或第5 款情形，即涉及《教師法》第14 條第1 項 第9~11 款（非性別事件）、第15 條第1 項第3 款、第5款（非性別事件）、第16 條第1 項或第18 條第1 項所定情形（《解聘辦法》第13 條第1 項）

2. 一般懲處案件

處理方式：由校事會議認定後，適用或準用《考核辦法》之規定辦理（《解聘辦法》第13 條第2 項）；由學校派員調查，必要時得派校外人員（《考核辦法》第6 條之1 第2 項）

適用情形：行為人未涉及前述解聘類情形，僅涉及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》（下簡稱《考核辦法》）所定教師懲處之情形（《解聘辦法》第9 條之1、第13 條第2 項；《考核辦法》第6 條之1）

一般懲處案件免組調查小組，可直接由學校派員調查，這是民國115年1 月12 日修正後的新法簡化措施，目的在減輕學校負擔、避免案件流程繁瑣。無論採取何種方式，調查程序的設計都是為了讓教師、學生及檢舉人有機會充分說明自己的立場。換句話說，調查的目的在於釐清事實，而不是「老師一定有錯要被懲處」。

至於涉及性別事件（如性侵害、性騷擾、性霸凌等）者，則依《性別平等教育法》規定，由學校性別平等教育委員會調查處理，不適用校事會議程序。

●本文摘選自●商周出版之《律師帶你看校園大小事2：老師必知的33個法律問題》。