黃大煒逝世遺產爭議！律師揭「非婚伴侶」分配關鍵：財產只能留給有血緣的人嗎？

華語樂壇傳奇「搖滾教父」黃大煒於今年6月初在夏威夷驟逝，留給樂迷無限悲痛。然而，其身後事隨即引發風波，其姊姊透過律師發布發表死訊，並聲明依法是繼承人，引發與黃大煒相伴數十年的經紀人女友 Vicky 不滿。面對巨星殞落後的龐大音樂版權與資產歸屬，長年相伴的伴侶在法律上是否真的一無所有？（編按）

文／蘇家宏

一輩子打拚，死後財產卻被充公？

──單身族的遺產完美分配術

單身女性千千父母均在早年過世，從小由哥哥嫂嫂扶養長大，不料成年後哥哥也車禍身亡。千千看報導發現，許多單身人士死後財產被充公，若要避免這個情況，可以怎麼做？她能把遺產分給嫂嫂和姪子嗎？

不婚不生單身族，財產不小心就進了國庫

很多人誤以為，自己一輩子辛苦賺的錢，過世後，理所當然會留給血緣最親的親人。即使自己沒有結婚生養小孩，但只要兄弟姊妹育有小孩，自己的財產未來就可以交給他們繼承。

事實上，按照現行的法律規定，無論是姪子、姪女、外甥、外甥女以及他們的子孫，都不是法律規定的繼承人，除非有特別以遺囑指定要把財產遺贈給他們，否則，他們對於遺產沒有任何權利可以主張。

換句話說，只要我們活得比所有「法定繼承人」還要久，而且又沒有事前寫下遺囑，在沒有任何法定繼承人的情況下，遺產就是無人繼承的遺產，依法「無人繼承」的遺產全部由國家取得。

近年不婚不生的單身族人數攀升，國庫進帳也跟著增加。對於單身族而言，他們的繼承人少了配偶及直系血親卑親屬兩者，法定繼承人不是平輩就是長輩，財產規劃上，會比一般人容易遇到前述兩個需要克服的問題：

•法定繼承人均已離世 •繼承人年齡過高

單身族經常遇到繼承人年紀過大，難以管理遺產的問題。例如猝逝的單身女星羅霈穎，留下了大筆的不動產，第一順位繼承人卻是高齡九十四歲的母親。在沒有遺囑的情況下，羅霈穎的不動產要如何管理、使用，就成了所有親人要發揮智慧解決的課題。

面對這樣的問題，其實只要三個步驟就可以解決：事先寫好一份遺囑，妥善保管，並指定值得信賴的遺囑執行人。

遺產只能給有血緣關係的人嗎？

遺產繼承在法律規定上，在沒有寫遺囑的情況下，確實只能分配給法定繼承人。法定繼承人除了配偶外，都是和你有血緣關係者。

民法規定的繼承人，除了配偶以外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹和祖父母，並不包含兄弟姊妹的子女，也不包含兄弟姊妹的配偶。因此，被繼承人如果單身未婚也沒有小孩，當父母、兄弟姊妹和祖父母均不存在時，等於沒有任何法定繼承人。

即使被繼承人在世界上仍有其他親屬，但只要不是法定繼承人，就無法主張繼承被繼承人的遺產。

以千千的案例來說，姪子屬於「旁系三等血親」，不在她的法定繼承人行列中。嫂嫂則是千千的姻親，本來就沒有繼承權。假如千千想要把遺產留給最親的姪子和嫂嫂，則必須透過預立遺囑的方式，才能讓遺產按照自己的意思來分配。否則，一旦千千過世，在沒有法定繼承人的情況下，國家會依照無人繼承的規定，將她的財產充公。

對單身族群來說，即使世上已不存在法定繼承人，大多仍希望遺產能分配給平時密切往來、關心自己的同居人或好友，或者捐贈給公益團體，把遺愛留給需要的弱勢族群。

只要透過預立遺囑，這些想法都是可以實現的。我常常告訴單身朋友，你們沒有法定配偶與子女，受到的特留分限制更少，在遺產分配時更能夠隨心所欲，做出自己真正喜歡的決定。

至於名下的不動產，也可以使用「附帶條件贈與契約」，也就是把房產贈與給要照顧你的人，但附帶條件是要照顧你一輩子。只要把照顧方法跟每個月負擔的金額，在贈與契約上記載清楚，如果受贈與方沒有照著做，可以撤銷贈與，將房產拿回來。

如果擔心先贈與房地產得多付稅金（如：土地增值稅、贈與稅），又沒有受到好的照顧，我建議可以採用「死因贈與契約」。雙方先簽訂贈與契約，最好經過公證或律師見證，房產等到被照顧者過世之後，照顧者就可以依照「死因贈與契約」跟繼承人請求，以此達成愛的心願，將財產留給照顧自己的人。

唯需要注意的是，當受贈人比立遺囑人更早過世，遺囑內容就不會生效。舉例來說，千千即使透過預立遺囑方式，把100萬元現金遺留給同居男友，感念他多年的陪伴與照顧。但假若男友比千千早過世，遺囑中把100萬留給男友的條款就會無效。

書名：《此刻，就是立遺囑的最好時刻：最溫暖的律師事務所主持人×最有愛的財富傳承手諭》 作者：蘇家宏 出版社：寶瓶文化 出版日期：2024年7月8日

指定值得信賴的「遺囑保管人」與「遺囑執行人」

不同於年老後逐漸把財產交給下一代管理，單身者因為沒有配偶和子女，除了事先寫好遺囑，更需要同時安排可信賴的遺囑保管人及遺囑執行人。否則就算立了遺囑，也可能因為驟逝後找不到遺囑正本，無人得以執行，而讓遺囑沒有發揮作用，大費苦心立遺囑也成枉然。

遺囑保管是一項需要單獨看待且重要的程序，保管不是只有把遺囑放在家中某個角落或銀行保險箱，而是要指定值得信賴的人作為保管。

想像一下，一個家庭裡如果哥哥混黑道、妹妹是老師，爸爸在遺囑中交代要給妹妹多一點財產，如果沒有適當的遺囑保管人，爸爸的心願得以完成嗎？

如果今天是哥哥先看到遺囑，很有可能會將這份不利於他的遺囑銷毀。即使是妹妹先拿到遺囑，哥哥恐怕也不接受，或認為遺囑是妹妹假造的。但如果爸爸事前有將遺囑交給律師保管，就不會輕易被銷毀，甚至「找不到」，且當爸爸過世，律師出面提出宣讀這份遺囑時，家人有任何法律上的疑慮，律師都可以當場解釋，以保護妹妹的安全。

分到比較少家產的被繼承人，爭執的焦點會從對家人移轉到「遺囑本身」。而專業處理繼承的律師「只認法律不認人」，與繼承人無任何利害關係，也不會徇私偏袒任何一方。與其家人們彼此用情緒鬥來鬥去，我強烈建議將遺囑交給專業的律師來保管。

此外，遺囑保管人和執行人不一定要是同一個人，假如預算有限，選定律師作為遺囑保管人後，律師在宣讀完遺囑，再將遺囑正本交予事前遺囑內指定的遺囑執行人，著手辦理相關遺囑執行事宜。

依照台灣法律規定，在繼承開始時，即被繼承人過世時，就算有遺囑，受遺贈人也只是取得請求交付遺贈物之權利，不會直接取得遺贈物，需要有人將遺贈物交付給受遺贈人，所以「誰」來辦理「交付遺贈物」的事情，自然就會影響受遺贈人能否順利得到遺贈物了。

民法第1209條第1項規定：「遺囑人得以遺囑指定遺囑執行人，或委託他人指定之。」第1211條則規定：「遺囑未指定遺囑執行人，並未委託他人指定者，得由親屬會議選定之；不能由親屬會議選定時，得由利害關係人聲請法院指定之。」

雖然法律並沒有硬性規定非要指定遺囑執行人不可，但訂立遺囑時，即在遺囑中指定好遺囑執行人，絕對是讓自己的遺願可以被完整貫徹的最好方法。若沒有選定遺囑執行人，過世後受遺贈人還要請求親屬會議或法院來指定，耗時費力。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《此刻，就是立遺囑的最好時刻：最溫暖的律師事務所主持人×最有愛的財富傳承手諭》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！