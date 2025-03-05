「別再跟我聊八卦了！」該如何拒絕跟超愛聊天的同事閒聊？

文／艾米莉．巴列斯特羅斯

時間不夠用？遠離耗能鬼、跟愛八卦同事劃清界線

我從眼角瞥見同事走過來，不知道現在是不是還來得及鑽到桌子底下假裝我不在？「妳還好嗎？」肯特問道。這個超愛聊天的同事習慣每天走來我這兒聊幾句，我微笑回應：「還可以。」但身體沒有轉離電腦，手指也沒離開鍵盤，希望他能看出我現在太忙，沒空聊天。肯特繼續閒聊（我永遠搞不清楚，他是刻意忽視我的肢體語言，還是根本沒注意到我的暗示），他開始聊起午餐，講得比我預期的還久。他聊夠了，才會去找下一個「獵物」。他一離開，我長吐一口氣，努力將心思拉回工作模式。我的損失不只是和肯特閒聊的時間，還有工作動力、專注力，以及重新進入工作狀態所需的時間。

肯特就是一種耗能鬼。你可以想像，每天遇到幾次耗能鬼，對你的生產力、平靜感、工作品質有多大的影響。耗能鬼可能需要你為他的職場困擾提供情緒支持，或是他與你不對盤，或者他就是你討厭的類型，和他相處令你感到疲憊。無論他們讓你疲累的原因為何，你需要限制與他們的接觸。你設定的界限不必針對他個人，而是為了保護你所擁有的有限資源。例如，與其說出你的真實想法（「別在我桌邊閒晃，你在消耗我的精力」），不如試試較委婉但依然有效的說法：「抱歉，我不想掃興，但現在我有任務需要完成，無法多聊。」

假設你開完晨會，已經規劃好今天的工作。如果你察覺今天可能會遇到耗能鬼，那就準備好因應策略，以免被耗能鬼盯上而無法脫身。也許你今天的工作之一是和某位特別健談的人開會，積極主動的做法是在會議一開始時說：「嗨！今天我的行程排得很滿，容我快速帶領我們完成會議目標可以嗎？」對方同意後，你就可以在取得需要的資訊後離開。如果你經常接到社交電話，或有人來你的座位串門子，與其說「嗨！你還好嗎？」，你可以用下列句子展開對話：「嗨！有何貴事？」（或「有什麼需要我幫忙的嗎？」）這樣就可以直接切入重點，而不是啟動閒聊。這種方式可能比你習慣的更直接，但不這樣做的話，你會陷入不必要的長談，消耗你有限的精力。直接一點通常是更好的選擇。

當然，在職場中培養及維繫人際關係很重要，維持人脈確實很有價值。但為了維持理智，你要懂得分辨何時適合與人交流、何時不適合。如果聽同事凱西分享她昨晚去的餐廳時，你會一直想著下一項任務做不完了，這可能就不是聽她大談市區最棒檸檬派的最佳時機。（我也覺得這確實是重要資訊，但還是要挑對時間。）

對外向的人來說，這種直接應對同事干擾的方式特別困難，但這是減少閒聊、完成工作、管理時間、避免倦怠的最佳方式。希望對方能直接說出他有何「貴事」（或需要你協助什麼），這樣你就能告訴他，你已經記在待辦事項中，很快就會處理。切記，你不是在說「我討厭和你說話」，你只是善意地讓對方知道此刻你無法多聊。

關係的緊張大多是源於不明確的預期。例如，別人在你沒時間的時候來找你聊天，因為你沒有表明你很忙；你一直撐到晚上七點才下班，因為你不確定企業文化或主管的預期；你參加一些你不確定是否真的需要出席的會議。你得清楚了解每次互動或任務的預期，然後試著控制你投入的精力。

也許你的耗能鬼是那些影響工作效率的不必要會議。有幾種方法可以提高會議效率：制定明確的議程、直接提出要求、選一位擅長掌控時間的會議主持人。如果你無法控制這些因素，只能控制自己的出席情況，那你可以透過以下方式來限制會議對你的消耗：事先說明你有「硬性時間限制」、關閉視訊鏡頭（如果這是線上會議且允許這樣做）、要求讓你先報告或提問，或是詢問主持人你是否真的需要出席、能不能請你信任的團隊成員代替你參加並做筆記。

書名：《我得了不想上班的病》 作者：艾米莉．巴列斯特羅斯 出版社：時報出版

出版日期：2025年2月25日



你可能擔心這些做法會顯得無禮，但這些做法只是把話說清楚、把立場講明白而已。我保證，你可以同時做到說話清楚、立場明確，又不失和善！如果你不太習慣，加句「不好意思」也是可行的。切記，這些對付耗能鬼的方法，可以減少你因為別人或會議耽誤你的工作時間而必須加班的次數。你是在為自己設想（優先保護你的精力和時間），不讓別人硬塞給你的社交活動和沒效率的事務消耗你。你是在確保你有足夠的精力以完成公司雇用你來做的工作。

你越清楚知道你的優先順序，以及什麼樣的工作條件最適合你，就能越有效率地完成優先要務。善用時間管理工具，確保你將有限的時間和精力都用在最有價值的地方。當下就是你的人生；不是等工作完成以後，不是等達到某個目標以後，也不是等退休以後，當下就是你的人生。妥善管理你的時間和精力，才能讓你有限的時間過得更有意義、更深思熟慮。如果到了生命盡頭，才發現自己的時間從來都無法自己做主，那有多可惜。

若你不敢表達你已達極限，就無法有效地管理時間和精力。為了自在地承認及設定極限，你必須先學會如何劃清界限。

●本文摘選自時報出版之《我得了不想上班的病：倦怠的5大解藥，從有毒工作中奪回你的人生》。

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