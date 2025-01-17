《射雕英雄傳：俠之大者》x《封神第二部：戰火西岐》x支付寶聯名狂歡太會玩

支付寶集五福活動送現金

支付寶集五福，是2016年春節期間誕生的支付寶互動小遊戲，目的是為了吸引更多用戶使用支付寶軟體，同時促進支付寶用戶之間的社交活動。經過10年的時間，這個小遊戲成了不少用戶惦記的年味，一種新年俗味。支付寶集五福活動玩法從最初簡單粗暴的集齊就送現金紅包，到現在玩法越來越多，但也越來越複雜。

2016年，支付寶集五福活動首次推出，79萬人平分2.15億元現金，每人分得271.66元。2020年參加集五福的用戶已上漲到3.18億人，參與人數的上漲為支付寶帶來了巨大的流量，但個人分到的紅包金額減少。2023年集五福活動，有5億元紅包，平均每人分到1.88元。2024年，共有2.53億人集齊五福，網友分到2元現金。

2025「支付寶集福」活動在1月20日啟動。雖然支付寶尚未公布2025年的獎金總額，但參考2024年的8億紅包，今年引入多款IP贊助，獎金有望再創新高！

2025支付寶集福活動。圖/擷取自微博

支付寶集五福 x《射雕英雄傳：俠之大者》x《封神第二部：戰火西岐》創意聯名，雙贏佳話

此次支付寶與《射雕英雄傳：俠之大者》及《封神第二部：戰火西岐》的聯名跨界合作，不僅展現了傳統武俠文化與經典神話IP的深厚吸引力，還成功借助春節這一全民參與的高熱度節慶，實現了品牌與影劇作品的雙贏。

強化品牌影響力：支付寶透過引入知名影劇IP，為集五福活動注入新鮮感，吸引更多年輕用戶參與，增強品牌的文化內涵與活力，進一步鞏固其支付與生活服務平台的地位。

助推影劇宣傳熱度：將IP福卡與影片情節巧妙結合，《射雕英雄傳：俠之大者》和《封神第二部：戰火西岐》以輕鬆有趣的互動形式進入千家萬戶，提升影片話題度和討論熱度，為春節檔上映及播放預熱造勢。

炒熱春節氛圍：集福活動作為春節期間的重要「儀式感」，結合中國傳統文化和全民娛樂的雙重需求，增添了新年的節日氣息，將用戶對福氣的期待與對影劇的關注巧妙融合，讓年味更加有趣。

《射鵰英雄傳：俠之大者》x支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》x支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》x支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》x支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

《封神第二部：戰火西岐》支付寶集福活動。圖/擷取自微博

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