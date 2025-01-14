【投票抽獎】如果故宮國寶《賣漿圖》會說話，古人的茶攤熱聊話題是？

《賣漿圖》由清代宮廷畫家姚文瀚（活動於1736-1795）所創作，是乾隆時期重摹古畫的傑作之一，展現了唐代以降盛行的「鬥茶」文化風貌。

畫作生動地描繪了品茶愛好者聚集一堂，茶客們拿出珍藏的茶葉，比拼茶葉品質、茶湯色澤與香氣的高下。特別的是，畫中所使用的茶盞，採用了清代所創的單色瓷釉，如「豇豆紅釉」和「吹綠釉」，而非較為常見的黑色建窯盞。由此可見，畫作中的鬥茶活動不僅是對茶葉的色澤進行評比，更多是針對茶的味覺和香氣。到國立故宮博物院了解更多👉《清姚文瀚畫賣漿圖 軸》介紹

《賣漿圖》畫作展示了品茶愛好者聚集一堂，拿出珍藏的茶葉，一起進行品評比賽的活動。圖/國立故宮博物院

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3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意。

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至contentdp@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。