《封神第二部：戰火西岐》陳坤仙氣爆棚 吳興國額中生眼霸氣壓陣

★改編自明代小說《封神演義》及宋元話本《武王伐紂平話》

★繼《封神第一部》後磅礡神話再續 封神榜爭奪戰一觸即發

★萬坪壯闊實景拍攝 重現《封神演義》瑰麗磅礡神話傳奇

★金獎導演《畫皮II》《尋龍訣》烏爾善 打造華語奇幻史詩鉅獻

《封神第一部：朝歌風雲》即將於1月3日於各大平台火熱上線，這部改編自《封神演義》《武王伐紂平話》的中國神話史詩巨作，從前期製作就備受矚目，並在2023年於中國創下超過26億票房的好成績，如今在台灣終於能欣賞《封神三部曲》的壯闊編制與精采劇情。而為了延續熱度，並讓觀眾提前感受《封神第二部：戰火西岐》的震撼魅力，片方在正式上線前搶先曝光了《封神第二部》的首支預告。預告中，恢弘壯麗的場景設計、扣人心弦的劇情轉折，以及角色之間愈發激烈的對抗與情感交織，不僅展現了故事更大的格局，也將觀眾的期待推向了全新高潮。

在《封神第一部》中，由姬發（于適 飾）、殷郊（陳牧馳 飾）、崇應彪（侯雯元 飾）、姜文煥（黃曦彥 飾）與憑著陸劇《九重紫》爆紅的李昀銳飾演的鄂順等，這幾個冉冉升起的新星組成「質子團」，被自己身為諸侯的父親送到殷商首都，受到由費翔飾演的紂王所挾持，成為諸侯們不敢輕舉妄動的魁儡，並一步步走向黑暗的深淵。然而姬發在最後毅然踏上回歸西岐之路，而在《封神第二部》裡，迎來了殷商大軍的討伐。預告拉開了這場戰爭的序幕，西崎與殷商兩大陣營各出奇招，帶來一場驚心動魄、扣人心弦的視聽盛宴。

李昀銳（最左）飾演質子，與黃渤、夏語在《封神第一部》中有對手戲。圖/鴻聯國際

《封神第二部》預告中，姜子牙泰然自若，一句「我沒看到大軍，我只看到大魚了」，雲淡風輕間似有破敵之策。而肋生雙翅、蘊含雷霆之力的雷震子則將與姬發一起扛起守護西岐的重任。雷震子振翅發出綠色閃電，奮力擊向青雲劍幻化而成的巨龍。楊戩、哪吒與「師叔」姜子牙齊聚西岐陣營。楊戩在預告中展示了他「五行遁術」中的「土遁」和「火遁」；哪吒使出的「混天綾」蜿蜒盤旋、巨如天幕，卻轉瞬被震開。

此沙飾演的楊戩在《封神第二部：戰火西岐》中展現出更高強的「五行遁術」，幫助西崎大軍迎戰。圖/鴻聯國際

仙風道骨的元始天尊（陳坤 飾）前一刻尚是滿頭黑髮，下一刻卻已華髮遍生。「接頭成功」的殷郊（陳牧馳 飾）渾身經絡泛起金光，雙眸也猝然睜開，他將以何種面貌「重生」歸來，又會給西岐和殷商兩大陣營的對決帶來哪些新的變數，箇中懸念即將開春揭曉。

陳坤飾演的元始天尊在《封神第二部：戰火西岐》中的戲份令人期待。圖/鴻聯國際

殷壽（費翔 飾）藉妲己（娜然 飾）之力復活後，其內心深處的欲望和野心愈發狂熱，對封神榜更是勢在必得。而《封二》還有新角色登場！眾所期待的鄧嬋玉由那爾那茜飾演，一句擲地有聲的「請為大王討伐反賊」，便將這位殷商大軍先鋒官的颯爽英姿與豪邁展露無遺。

那爾那茜苦磨多年，在《封神第二部：戰火西岐》中飾演英氣十足的鄧禪玉。圖/鴻聯國際

最後殷商太師聞仲一角更是令人驚喜萬分，是由台灣的劇場大師「吳興國」詮釋，吳興國自從2001年與成龍合作《特務謎城》後，便鮮少出現在台灣影迷的視野中，本次回歸大銀幕相當難得！在預告中，只見他額中生眼、威勢赫赫，坐騎墨麒麟周身遍佈鱗片，四蹄踏火而行。他的回歸也預示著一場惡戰即將降臨。

由吳興國飾演的聞仲，將在《封神第二部：戰火西岐》中幫助紂王攻打西岐。圖/鴻聯國際

《封神第一部：朝歌風雲》將於2025年初上線各大串流平台，《封神第二部：戰火西岐》便已預告了更加壯闊的神話戰場。無論是西岐眾將的絕地反擊，還是殷商陣營的雷霆之勢，預告中的每一幕都充滿著史詩級的張力與震撼。觀眾不僅能期待更加細膩的角色發展與動人心魄的戰鬥場景，更將感受到《封神三部曲》所承載的文化底蘊與情感厚度。《封神第二部：戰火西岐》預計將於2025農曆年後上映，揭開全新篇章，與觀眾共同見證這場驚世對決的巔峰時刻！

《封神三部曲》海報曝光，浩大場面特效全面升級。圖/鴻聯國際

《封神第一部：朝歌風雲》台灣正式海報。圖/鴻聯國際