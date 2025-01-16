《神雕俠侶：問世間》全真派老戲骨壓陣 楊過小龍女新人詮釋

《神鵰俠侶》是金庸創作的經典武俠小說，也是「射鵰三部曲」的第二部。該書於1959年至1961年連載於香港《明報》，全書共40回。

1994年於生活·讀書·新知三聯書店出版，稱為三聯版。2003年遠流推出金庸修訂的世紀新修版。2008年再出版廣州出版社的新修版。

在不同版本中，故事主線保持不變，但作者對部分細節進行調整，如小龍女的形象不再過於冷漠，並對歷史人物名進行虛構化處理（如將尹志平改為甄志丙）。

小說以楊康遺孤楊過與其師小龍女的愛情故事為主軸。14歲的楊過拜18歲的小龍女為師，在古墓派苦練武功，師徒情愫漸深，但江湖險惡和家仇國難令二人經歷重重磨難。最終，楊過突破封建禮教的束縛，與小龍女結為俠侶。在此過程中，他消除了對郭靖、黃蓉夫婦的誤會，並在國仇家恨間做出抉擇，成為「俠之大者」。《神鵰俠侶》多次被改編為影視作品、動畫、漫畫和廣播劇，成為經典的武俠文化符號。

金庸武俠小說《神鵰俠侶》。圖/擷取自網路

《神雕俠侶：問世間》改編自金庸武俠小說《神鵰俠侶》，電影於2025年1月22日在騰訊、愛奇藝聯合首播，以全新視角探索楊過的少年時期。

本片故事講述楊過流落江湖展開，他被郭靖收留後拜入全真門下，卻因身世成謎屢遭欺辱。在無法忍受的境遇下，楊過意外改拜古墓派的小龍女為師，並隨她學習武功。此時，異族國師金輪法王聯手古墓派叛徒李莫愁，意圖奪取古墓內的武功秘籍和軍火地圖，江湖風雲再起。

楊過與小龍女無意間捲入這場紛爭，幾度共歷生死，師徒間的情誼逐漸升華為難以割捨的深情。然而，楊過在對抗強敵時遭遇重創，不僅失去了一隻手臂，還意外墜崖。命運轉折之際，他遇見了良師益友——神鵰，開啟了新的冒險篇章。

電影《神雕俠侶：問世間》匯聚了新生代與資深演員，為經典角色注入新活力的同時，也帶來了不同程度的期待與挑戰。

《神雕俠侶：問世間》。圖/擷取自微博

《神雕俠侶：問世間》。圖/擷取自微博

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《神雕俠侶：問世間》資深演員壓陣撐場

羅嘉良（曾為94「射雕」楊康）飾演的郭靖，沉穩深沉，展現出經歷滄桑後的武俠英雄氣質；陳紫函（曾為06「神鵰」郭芙）則以其靈動演技詮釋黃蓉的機智聰慧，兩人的對手戲成為一大看點。

梁小龍飾演的歐陽鋒，延續其功夫巨星的風範；釋彥能的金輪法王氣場強大，董璇的穆念慈與李子雄的丘處機，高雄飾演王重陽，湯鎮業飾演段皇爺，等眾多角色各有風采，為經典角色注入新的張力與生命力。

《神雕俠侶：問世間》楊過、小龍女是陌生面孔

這部電影最引人注目的是新生代演員的全新演繹。由趙華為飾演楊過、王梓蓴飾演小龍女，這對新鮮銀幕情侶雖然尚未擁有廣泛知名度，但正因如此，他們的新面孔或許能為這部經典武俠故事注入不同以往的生命力，為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。

備註:「鵰」為「雕」的異體字，「鵰」另兼正字。此處採用官方宣傳海報中所使用的「雕」。

《神雕俠侶：問世間》。圖/擷取自微博

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