《射雕英雄傳：俠之大者》徐克x肖戰劍指百億票房 陸央媒力推

金庸武俠經典《射鵰英雄傳》，作為「射鵰三部曲」的首部作品，曾多次改編成影視作品，其影響力深遠。小說以宋代為背景，描繪了郭靖與黃蓉等人在家國大義下的成長故事。《紐約客》（The New Yorker）2018年4月刊出一篇由傅楠（Nick Frisch）執筆的金庸專訪，金庸在專訪中所述，這部作品不僅是一部武俠小說，更是對歷史、對民族精神的深層探討。

《射鵰英雄傳》寫於1957年至1959年，以宋寧宗慶元五年至成吉思汗逝世為歷史背景。小說中，南宋面對金國與蒙古的夾擊，郭靖等俠士挺身而出，展現了愛國情懷。金庸先生曾表示，《射鵰英雄傳》反映了中國人「以史為鏡」的傳統，透過武俠小說的形式，激發讀者對歷史的思考，並培養強烈的民族意識。

金庸《射鵰英雄傳》小說。圖/擷取自網路

《射鵰英雄傳：俠之大者》徐克導演，肖戰演繹郭靖

徐克導演的《射鵰英雄傳：俠之大者》宣布將在2025年大陸大年初一上映。這部電影由肖戰、莊達菲領銜主演，本片還集結了一眾實力派演員，包括梁家輝、胡軍、謝苗等，他們的加盟無疑為本片增色不少。

肖戰飾演的郭靖一角備受矚目，他能否成功詮釋這位俠之大者，也成為粉絲們關注的焦點。電影採用目前最先進的技術，將呈現出一場視覺盛宴。除了恢弘的武打場面，片中還將展現精緻的服裝、道具和特效，打造出一部具有史詩級氣質的武俠巨作。

《射鵰英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

人民日報為《射鵰英雄傳：俠之大者》首發官宣

本片大陸央媒親自宣發定檔，人民日報9點57分首發，新浪電影9點58分緊隨其後，官微電影射雕英雄傳俠之大者9點59分官宣定檔，男主肖戰10：00轉發。金庸武俠＋鬼才導演＋頂流肖戰＋央媒宣發，萬眾期待！

人民日報更以「喚醒每個華人心中的英雄情懷」為其背書，凸顯了《射鵰英雄傳》作為華人文化符號的深遠影響。值得注意的是，人民日報使用了「華人」一詞，而非僅僅指「中國人」。這一用詞考慮到了徐克的背景（廣東祖籍、越南出生、香港長大、美國讀書），顯示出這部電影的目標觀眾不僅限於大陸地區，而是面向整個華人社群。借助金庸作品在華人地區的巨大影響力，影片旨在通過武俠的傳統文化背景，喚起華人共同的家國情懷。

發布的預告片只有30秒，但已經成功激發了觀眾的好奇心。預告中，展示了郭靖和黃蓉的遠景，波斯戰鼓聲振奮人心，飛揚的塵土彷彿是歷史的印記，將觀眾帶入了一個充滿英雄夢想的時代。當《世間所有你好》的旋律響起，瞬間勾起了人們對昔日武俠世界的回憶。讓我們拭目以待徐克如何改編這部經典作品。

人民日報為《射鵰英雄傳：俠之大者》首發官宣。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射鵰英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博