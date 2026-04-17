外婆留下的最後一塊香皂，終究還是用完了

外婆過世之後，家裡收得很快。衣服一件件折起來，她常坐的藤椅被搬到牆邊，床頭那盞用了很多年的小燈，也被舅舅順手收進了紙箱裡。大人們總說，東西留太多，人會走不出去。可我知道，有一樣東西還在。它安安靜靜躺在老家浴室角落那個半透明的皂盒裡。盒蓋有些泛白，邊角卡著洗不掉的水痕。

裡面是一塊淡黃色的香皂，已經用得很薄了，邊緣圓潤，像被時間慢慢磨過，那是外婆使用的最後一塊香皂。我一直沒有碰它，好像只要它還在，外婆就只是出了一趟遠門，晚點還會慢吞吞地走進浴室，把水龍頭轉開，先洗手，再洗毛巾，最後把皂盒蓋好，放回原來的位置。

那股味道我記得很清楚，不是現在超市裡那些甜甜的香味，而是一種很乾淨、很安靜的氣味，像曬過太陽的衣服，像洗完澡後的夜晚，像外婆掌心碰到我額頭時，那種微涼又安心的觸感。我原本以為，那塊香皂我會一直留著。

直到那天晚上，我回到家，累得連鞋子都不想脫，坐在床邊發呆很久，突然就很想洗手。不是因為手髒，只是覺得，心裡好像沾了太多灰。

那陣子什麼都不太順。工作堆得像永遠也收不完的衣服，白天被催，晚上還要回訊息；回到家時，廚房水槽裡留著早上的碗，桌上還散著沒折好的衣服。我明明已經很努力了，卻還是覺得自己把生活過得亂七八糟。

那天我打開老家浴室的燈，光落下來，照見鏡子上淡淡的水痕，也照見角落那只皂盒。我站在那裡很久，最後還是伸手把它拿了起來。盒蓋掀開的瞬間，那股舊舊的香氣慢慢散出來，我忽然有點想哭，像有人在很久很久之後，又輕聲叫了我一聲。

我把香皂沾濕，搓出薄薄一層泡沫，泡沫不多，細細的，和外面那些可以有很多泡泡的沐浴乳不一樣。它安安靜靜地貼在手心，像一層很輕的雲，也就是那一刻，我忽然想起小時候的夏天，那時候我最討厭玩得滿身汗回家。

外婆總坐在浴室的小板凳上，先把毛巾弄濕，再拿香皂在上面擦兩下，搓出一點泡泡，替我洗手洗腳。她總說：「先洗乾淨，舒服了，人才不會煩。」我那時聽不懂，只會亂動，抱怨水太涼，香皂滑滑的不好玩。

外婆也不生氣，只是笑著把我的手指一根一根翻開，連指縫都仔細洗乾淨。「這裡也要洗，灰最會躲在看不見的地方。」她說這句話時，總像在說手，又像不只是說手。我低頭看著自己手上的泡沫，突然發現，這些年我早就忘了要把洗手要洗到指縫，也忘了累的時候，應該先把自己照顧好。

那晚，我用那塊香皂洗了臉。清水潑上去的時候，我又想起一個畫面。有一年冬天，我在學校和同學吵架，回家時一路忍著，進門卻還是哭了。外婆什麼也沒先問，只把我帶進浴室，擰熱毛巾，替我擦掉臉上的眼淚和鼻涕，再用香皂幫我把手洗乾淨。

她一邊洗，一邊說：「哭沒關係，洗乾淨就好了。」那時候我以為她說的是臉，長大後才明白，她說的是心。從那天開始，我每天都用那塊香皂。洗手時用，洗臉時用，心裡亂成一團的時候也用。

每次掌心搓出泡沫，外婆就像從那些細細白白的泡裡走回來一點。她站在老家的浴室門邊，穿著洗得發白的家居服，袖口微微捲起，頭髮梳得整整齊齊，對我說，不要急，慢慢來。香皂一天比一天小，我其實很捨不得。

每次看它又薄一點、又圓一點，都像在經歷第二次失去。我甚至會小心地把它放回皂盒中央，像想替它多留住一點形狀，也多留住一點外婆，可日子還是得往前走。

有一天加班回來，我站在流理台前洗碗，洗著洗著，忽然發現自己正把抹布擰得很整齊，像外婆以前那樣，把水分擰乾，再平平地晾好。又有一次，鄰居家的小女孩跌倒哭了，我蹲下來替她擦手，脫口而出的第一句便是：「沒事，洗乾淨就舒服了。」話一說完，我自己愣住了。

那語氣太熟悉了熟悉得像有人藉著我的聲音，又回來了一次。我才發現，外婆留下的，原來從來不只是一塊香皂。她留在我身上的，是洗手要洗到指縫，是毛巾要擰整齊，是難過時先把自己照顧乾淨，是在別人狼狽的時候，不急著責怪，而是先輕輕接住。

那天晚上，我再一次打開皂盒，香皂已經小到快握不住了。我把它放進掌心，輕輕搓著，泡沫很少，像最後一場快散掉的雪。我看著它在水裡慢慢變滑、變薄，最後從指間輕輕溜走，只剩下一點淡淡的香留在皮膚上。

我站在水龍頭前，沒有哭。只是很安靜地，把手沖乾淨，再把皂盒洗了洗，放回原來的位置。

盒子空了，可浴室裡那股味道還在，淡淡的，像曬過太陽的布，像晚風，像外婆拍著我背時不急不徐的節奏。我看著鏡子裡的自己，第一次不再害怕那塊香皂用完。因為我終於明白，有些愛本來就不是拿來保存的。

不是鎖在櫃子裡，不是供在記憶裡，不是碰都不敢碰。而是要像那塊香皂一樣，被真正使用，被慢慢揉進生活裡。洗去疲憊，洗去灰塵，洗去那些說不出口的委屈。外婆的最後一塊香皂，終究還是用完了，可她沒有消，她留在我洗乾淨的雙手裡，留在我擰好的毛巾上，留在我學著把自己照顧好的每一天裡。

原來，有些人離開以後，不是變成回憶，而是變成了你。

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