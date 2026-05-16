從未擁有的母愛，如何與缺席母親進行「單方面和解」？

五月是充滿馨香與溫暖的月份，大家都在慶祝或紀念母親節時，有一群人，是不知道要羨慕什麼的，因為他們從未擁有過。

我上週在合唱團聽到立生分享他與母親和解的故事。我原本以為是跟母親衝突或決裂後和好的故事。沒想到立生一開始就表明他從小就沒見過母親，因為他的母親在他還沒有記憶的幼兒期，就丟下他們3兄弟離開。

他說從小最討厭人家問他沒有媽媽，會不會想念？他告訴我們，從沒見過媽媽，是要想念甚麼？也討厭人家問他，會不會羨慕別人有媽媽，而他們家只有爸爸？他說，從不知道有媽媽疼愛是甚麼滋味，是要怎麼羨慕？

但他很幸運地沒有走向反社會人格的路子，因為有教會的牧師和弟兄姊妹鼓舞扶持，他得以好好的長大成人，結婚生子。

因他分享的主題是跟母親和解，我以為後來他們兄弟有跟母親見到面，團圓解開心結。

結果是沒有。

他分享成長過程，他一直不願因為是單親孩子，而讓人感到他有異樣的心情，所以特意以和為貴，性格溫柔懂事，就像他的名字「自立而生」；他也不常去思索母親對自己成長有何影響的議題，因為再想也沒什麼用。終於有一次，在教會主辦的一場與內心小孩的深度對話時，他竟然哭了，第一次哽咽地問出：「媽媽！你為何從來不像連續劇演的，會偷偷躲在門口，或到我學校來看我？還是妳真的偷偷回來過，只是我沒有見到妳？」

他因為哭泣釋放了心中的怨氣，也驚覺自己對母親仍然有無法言喻的期待與想念。

然後，他就業、結婚，太太懷孕生子。他透過妻子懷孕生產的過程，領略到作為一個母親的不容易，他結尾告訴我們：「我完全原諒我的媽媽了，因為我知道，懷胎十月及生產的過程，絕對抹滅不去。」所以他要跟他的媽媽和解，他就對著天上的白雲藍天，跟心中的媽媽說：「媽媽！我原諒妳，因為妳一定很不得已。妳放心，我被大家照顧得很好，我的工作和家庭都很美好，我沒有一點恨妳，只希望妳也活得平平安安。」

我聽完感觸很多，立生所分享的是另一種形式的和解，不是雙方和解，而是單方面的，他願意放過過去，他也就自由了。每個人都會有過不去、放不下的人或事，這種「單方面的和解」，本質上是一場珍貴的自我救贖。要勇敢地放下纏身的負累，才能輕鬆的向前行，觀看到更好的風景。

立生後來很好，是因為「大家」的照顧，其實他指的是他自幼到大，在他周遭陪伴他的師長、牧者及團體中的朋友。如果沒有這份陪伴，他可能心懷怨懟，心裡有一個填不滿的黑洞，無法真正滿足於現實的福樂。這份「替代的愛」，讓他沒有在怨懟中迷失，反而長出了溫柔包容的力量。

我們周遭可能有許多類似需要被接住或托住的靈魂。所以我們要隨時感知，適時伸出友誼的手，或說出和諧鼓勵人的話，或許是不知不覺中協助他人的一股力量。就像立生對著藍天說的那聲「平安」，那不只是對母親的祝福，更是他送給自己，最勇敢的五月禮物。

缺席的母親，不缺席的愛。(圖/AI生成，毓航提供)