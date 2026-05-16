高職生靠著特殊選才，走進了夢想中的文學系

我靠著特殊選才，走進了夢想中的文學系。錄取通知出來那天，我盯著螢幕看了很久。原本以為自己會立刻高興得說不出話，可真正浮上心頭的，卻是一種說不清的焦慮。手指還停在鍵盤上，像過去三年一樣，習慣隨時準備敲下一行程式碼。

螢幕的光映在臉上，我忽然恍神地想：我真的準備好離開這個由數字與邏輯組成的世界了嗎？高職三年，我的生活其實很像一套運作穩定的系統。課表、程式、資料、分錄，每件事都被安排得清清楚楚，好像只要照著規則走，就不太會出錯。

有借必有貸，有輸入就有輸出，很多時候，我甚至覺得人生也像一道不能算錯的公式。每天走進教室，電腦螢幕亮起來，一天的節奏也跟著開始。老師講著程式邏輯，我們則反覆找錯、修正，再重新執行，直到畫面終於正常跑出來。

那樣的感覺很踏實，因為只要邏輯正確，答案通常就會出現。久而久之，我好像也習慣用這樣的方式看待所有事情。問題出現，就想辦法修正；感覺哪裡不對，就努力把原因找出來。只是那些說不清楚的情緒，好像始終沒有真正能安放的位置。

而那些關於文學的念頭，我其實一直把它們藏得很深。像一份被封存起來的檔案，安靜地躺在記憶角落，很少被重新打開。我常常告訴自己，現在不是可以感性的時候，現在最重要的，是把事情做好。

可有時候，在課堂筆記的空白處，我還是會忍不住寫下一兩句話。也許只是今天的天空雲層有點低，或是放學時校門口的風有點涼。那些句子沒有特別的目的，只是一些突然冒出來的感覺，好像如果不寫下來，就會很快消失。

有一次，我在筆記本角落寫下：「今天的雲飄得很慢。」

寫完後，我自己也愣了一下。那句話沒有用途，不會出現在考卷裡，也不能幫我解出任何程式錯誤，可我卻突然覺得，它比很多答案都還真實。

只是下一秒，我又忍不住慌張起來。我告訴自己，現在該處理的是數據與邏輯，而不是這些說不清的情緒。於是，我把那行字輕輕劃掉，好像只要抹去痕跡，一切就能回到原本的軌道。

直到某個深夜，我把桌上的《計算機概論》推到一旁，從書架裡抽出一本落了灰的散文集。那本書其實一直都在，我也一直知道它的存在，只是很久沒有真正翻開它。手指碰到紙頁的瞬間，我忽然笑了一下。

那一刻，我才發現，原來自己一直都知道真正想走的方向，只是始終沒有勇氣說出口。文字不像程式碼。它沒有標準答案，也不講求效率，它在意的，好像只是感受能不能被誠實地寫下來。

那天晚上，我開始重新寫字。我寫窗外經過的人、巷口昏黃的路燈、深夜偶爾傳來的機車聲，也寫家門口那隻慢吞吞的胖橘貓。字慢慢變成句子，句子再連成段落。那種感覺很奇妙，像是一口悶了很久的氣，終於能慢慢吐出來。

後來我才明白，那三年的投筆從戎其實沒有白費。以前，我總習慣追求唯一正確的答案；現在，我開始學著理解那些沒有標準答案的情緒。我慢慢發現，有些事情不一定要立刻得到結論，有些感受也不一定非得被解釋清楚。慢慢寫，慢慢想，或許也是另一種學習生活的方法。很多時候，真正重要的事情，並不是急著找到答案，而是在時間裡，慢慢明白自己真正想成為什麼樣的人。

我靠著特殊選才，走進了夢想中的文學系。(圖/cheers)

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。