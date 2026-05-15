520戀愛腦又怎樣？拒絕清醒！大聲告白－我愛你！
在這個崇尚理性的時代，全心投入的「戀愛腦」反而成了最反骨的勇氣！5 月琅琅原創精選四部浪漫作品，帶你領略戀愛腦才能展現的最佳行動力。520 將至，搭上愛情專車，拒絕中途下車！現在就點開章節，和我們一起當個無可救藥的戀愛腦～聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
戀愛腦（lovestruck）指一有心儀的對象，生活就以對方為重心打轉，缺乏自己的主見，甚至會因為見不到對方，吃不下也會睡不好。但在小說的世界裡，指的是一個人將所有的生命能量，用在守護、追求與思念，將平凡的生活點石成金。
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520 戀愛腦成癮檢測：你是反骨的浪漫天才嗎？（一題一分）
👉 名字魔力：看到對方的名字，世界瞬間自動套上粉紅濾鏡。
👉 萬次腦補：在腦中和他過完了一輩子，連小孩名字都想好了。
👉 跋山涉水：為了見他一面或聽他聲音，肝到天亮、跨城移動都不累。
👉 點石成金：平凡的日常只要有他參與，通通變成偶像劇現場。
👉 拒絕清醒：明知是火坑也要跳，且這輩子都不打算爬出來。
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1-2項: 初級戀愛腦：再多愛一點點，你就level up～
3-4項: 專業戀愛腦：你已具備大女主/大男主體質，浪漫是你唯一的信仰。
5項全中: 戀愛腦大魔王：恭喜，你就是我們要找的人間反骨浪漫天才！
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「我只給我喜歡的人，還要喜歡我的人親，所以你喜不喜歡我？」戀愛腦指數⭐⭐
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