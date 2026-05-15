520戀愛腦又怎樣？拒絕清醒！大聲告白－我愛你！

在這個崇尚理性的時代，全心投入的「 戀愛 腦」反而成了最反骨的勇氣！5 月 琅琅原創 精選四部浪漫作品，帶你領略戀愛腦才能展現的最佳行動力。 520 將至，搭上 愛情 專車，拒絕中途下車！現在就點開章節，和我們一起當個無可救藥的戀愛腦～ 聯合線上旗下的內容創作平台「 琅琅原創 」，擁有萬本小說量，想看的 故事 類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

520 戀愛腦成癮檢測：你是反骨的浪漫天才嗎？（一題一分）

👉 名字魔力：看到對方的名字，世界瞬間自動套上粉紅濾鏡。

👉 萬次腦補：在腦中和他過完了一輩子，連小孩名字都想好了。

👉 跋山涉水：為了見他一面或聽他聲音，肝到天亮、跨城移動都不累。

👉 點石成金：平凡的日常只要有他參與，通通變成偶像劇現場。

👉 拒絕清醒：明知是火坑也要跳，且這輩子都不打算爬出來。

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1-2項: 初級戀愛腦：再多愛一點點，你就level up～

3-4項: 專業戀愛腦：你已具備大女主/大男主體質，浪漫是你唯一的信仰。

5項全中: 戀愛腦大魔王：恭喜，你就是我們要找的人間反骨浪漫天才！