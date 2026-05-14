陪伴10多年的貓一朝離世 拯救車禍小貓將愛延續

陪伴十多年的貓一朝離世，生活出現缺口，茫然與失落感不經意將我包圍，美好過往讓人傷心欲絕，老公的難過不比我少。

老公知道貓在我生命中的獨特，持男朋友證時學習幫貓梳毛、餵飯、洗澡、剪指甲，付出時間陪玩與罐頭上貢，逐步進化為妥貼貓奴，貓也從豎毛警戒到打滾蹭頭求摸。

老公時常對貓的照片發呆，他親手做了貓的布偶，貓毛放入棉花中，好似能假裝貓咪不曾離去。某天夜跑我們遇見因車禍倒地不起的小貓，小小身軀飽受痛楚發出求救的哀鳴，我跟老公一個脫下外套維持小貓體溫，一個跑去附近店家商借紙箱，攔車前往二十四小時營業的寵物醫院。

坐在車內，時間跟生命在倒數，令我想起逝去的摯愛，淚水忍不住湧出，老公緊握我的手低聲安慰。

經過診治，小貓失血過多要緊急輸血、營養不良身體虛弱，被壓傷的腿骨尚待手術治療，幸好脊椎未損傷不至於癱瘓；我跟老公排好時間表，輪流幫行動不便的小貓餵藥、擠尿、熱敷、復健，定期複診檢查，花費大量精力跟金錢，小貓恢復健康，而我們家也正式多了一名成員。

老公天天哄貓睡覺，活蹦亂跳的小貓在他身上踩踏，此情此景令我確切感覺到幸福。我們對原來愛貓的思念永不止息，並將這份關愛延續下去。

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