臺灣考季限定風景！文昌帝君收的准考證 成了眾生隱形後盾

每逢考季，文昌廟的香火總比平日旺上數倍。廟埕前臨時搭起遮陽棚，賣金紙與供品的小販沿著石階一路排開。水果籃裡的蘋果擦得晶亮，象徵「平平安安」；鳳梨寓意「旺來」；粽子則取「包中」之意。還有人專程訂做狀元糕、桂圓紅棗茶與印著「金榜題名」的小餅乾，一盒盒堆得像小山。

從四月開始，到放榜前，廟裡總是人聲鼎沸。有剛考完會考、穿著制服的國中生；有背著厚重講義、眼神疲憊的高中生；也有西裝筆挺、準備高普考與教甄的年輕人。家長們比考生還緊張，一邊拿香，一邊低聲叮嚀：「記得先拜天公爐，再拜文昌帝君。」有人拿著准考證影本，在香爐前反覆默念姓名與考號；有人雙手合十，閉著眼睛久久不語。

我年輕時，從未為自己的前程拜過神明。考試就是考試，能讀多少算多少，考不上便再來一年。我總覺得，人的命運應當靠自己一步一步走出來，而不是寄託在香火之間。直到多年後，家裡的孩子長大了。第一次陪外甥來文昌廟，是他考高中那年。那孩子平時愛玩，考前卻忽然失眠，半夜常聽見他在房裡翻書。

姐姐焦慮得不得了，說：「不然你陪我去拜拜，好歹求個心安。」那天清晨，我們提著水果與一盒狀元糕進廟。香煙繚繞中，廟祝熟練地替大家分香、解說流程。外甥原本還有些不好意思，後來也乖乖跪下，對著神像低聲說話。

陽光從廟頂的彩繪龍鳳之間灑下來，落在他青澀的側臉上。那一瞬間，我忽然想起很多年前的自己。那時家裡窮，讀書只能靠自己。夜裡點著昏黃燈泡，在木桌前抄筆記，夏天熱得滿身汗，冬天手指凍得發紅。沒有人陪我去拜文昌，也沒有人問我怕不怕落榜。

年輕時總以為，孤身往前是一種理所當然。後來，外甥考上了理想的高中。姐姐高興得不得了，又提著麻油雞與油飯回廟裡還願。我站在香爐旁，看著來來往往的人群，忽然明白：許多人來拜的，其實未必只是功名。更多時候，是一份牽掛。

再後來，家裡另一個孩子考大學、考研究所、考公職，我也陪著去了好多次。有時天還沒亮，廟門口已經排滿人。有人手裡拿著厚厚的參考書；有人閉著眼睛默背法條；還有人一邊拜，一邊偷偷掉眼淚。有一年，一個準備教甄的女孩跪在供桌前，拜了很久很久。起身時，我看見她眼眶通紅，像是已經撐到極限。旁邊的母親輕輕拍著她的背，什麼也沒說。

香煙緩緩升起，鐘聲悠悠迴盪，忽然之間，我懂了。世上的父母與長輩，其實都知道，真正決定成敗的，終究還是孩子自己熬過的夜、讀過的書、咬牙走過的路。可是，人到了某個年紀，總會開始希望，在孩子孤單害怕的時候，除了努力之外，還能有什麼力量，在冥冥之中輕輕扶他一把。哪怕只是一點點安心，也好。

於是，一炷香、一份供品、一張准考證，便成了長輩們說不出口的牽掛。

文昌廟的香火，年年鼎盛，而那些跪在廟裡低聲祈求的人們，拜的或許從來不只是功名，而是心裡最深的愛與盼望。

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