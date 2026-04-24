你看過這類法式幽默嗎？6部選映電影感受柯琳瑟沃自由靈魂

就愛不按牌理出牌的精彩電影！國家影視聽中心五月主題節目「柯琳瑟沃在狂亂中SLAY💅」，六部來自法國的作品劇情全部超展開！導演柯琳瑟沃是演員也是編劇，用自由的靈魂拍下荒謬故事，在銀幕上大玩雙性戀與多人成家、拍外星人來地球考察，寫良家婦女與妓女聯手組成「婦仇者聯盟」，零冷場到走出影廳只想大喊：「我到底看了什麼？」

成為導演之前，柯琳瑟沃早已是名藝術家。早期學習風琴、舞蹈、空中鞦韆，深厚的藝術底蘊橫跨戲劇、歌劇和影像創作，她的作品有時犀利、有時幽默，擅長將社會中無所不在的壓迫、病入膏肓的現實，通通用法式幽默玩進電影裡！觀眾哈哈大笑的同時，也會讚嘆她同時清醒又瘋癲的創作才華。處女作《開放式（沒）關係》（1977）早在半世紀之前就拍出「多人成家」的動態平衡：住在一起相依偎的室友們大玩雙性戀、同性戀三人行，互相滿足慾望和生活照顧，沒想到同居生活即將三加一，這個關係還能更混亂嗎？

《一個寶包三個爸》（1985）看單身漢手忙腳亂照顧小嬰兒。圖/國家影視聽中心提供

《人生大當機》（1992）的中年男子維多莫名被流浪漢纏上。圖/國家影視聽中心提供

《落魄總裁住我家》（1989）食品公司總裁羅慕歐倒霉事一堆。圖/國家影視聽中心提供

擅長反轉父權的柯琳瑟沃，也用電影捉弄可憐又可愛的男人們：《一個寶包三個爸》（又名《光棍添丁》）（1985）看三個單身漢手忙腳亂照顧不請自來的小嬰兒，混亂又離譜的抓狂生活也隨即被翻拍成好萊塢知名經典《三個奶爸一個娃》；《人生大當機》（1992）的中年男子維多遇到老婆離家出走，四處找老婆之際還莫名其妙被流浪漢纏上，到底要怎麼解決人生的雙重困境？《落魄總裁住我家》（1989）的食品公司總裁「羅慕歐」倒霉事一堆，前有下屬陷害，後有警察追殺，無家可歸之際，人生的最後一盞明燈竟然是名為「茱麗葉」的公司清潔工？

《瘋狂亂》（2001）提出對資產階級的質疑。圖/國家影視聽中心提供

科幻諷刺劇《綠星人大鬧巴黎城》（1996）柯琳瑟沃雙兼導演和本片女主角。圖/ 國家影視聽中心提供

柯琳瑟沃不只擅長搞笑喜劇，她在《瘋狂亂》（2001）中對資產階級的質疑，簡直像把觀眾抓起來用力搖晃。保羅和海倫夫妻在路上遇到被追打昏迷的陌生女子，隨著女子甦醒，她做性招待的背景、神秘身世一一被揭露，一場無人能倖免的瘋狂計畫也一觸即發！科幻諷刺劇《綠星人大鬧巴黎城》（1996）柯琳瑟沃雙兼導演和演員飾演本片女主角，計畫低調來地球田野調查的「綠星人」米菈，無意間卻用超能力把人類世界搞得更天翻地覆。

喜劇大師卓別林曾經說過：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」柯琳瑟沃用剛剛好的距離，拍出不管何時看都不落俗套的精彩電影，她靈活捕捉當下的狂亂，挑戰任何必然，我們只需要進影廳感受、一起歡笑。更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網。

國家影視聽中心五月主題節目「柯琳瑟沃在狂亂中SLAY💅」。圖/國家影視聽中心提供