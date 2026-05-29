《良陳美錦》霸榜MyVideo戲劇冠軍三週！男二董思成黑馬演技，一滴淚封神

台灣大哥大MyVideo跟播古裝陸劇《良陳美錦》，開播以來熱度持續狂飆，已連續三週穩坐MyVideo戲劇榜冠軍。其中，出身aespa師兄、韓國男團NCT的董思成（昀昀）更意外成為全劇最大黑馬，他對女主角任敏的情感掀起超高討論度，讓不少觀眾直呼「男二根本才是真愛」，甚至被劇迷狂敲碗二搭。事實上，兩人的默契不是演出來的，任敏受訪時曾透露，兩人10歲左右就認識，「我們在同一所學校學舞，還一起在同個英文補習班上課。」甚至還前後一起考上北京舞蹈學院附中與中央戲劇學院成為了學長學妹，劇迷這回嗑瘋CP，驚呼不僅是螢幕搭檔，根本是「真．青梅竹馬」！

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：江蘇鳳凰文藝出版、微博＠電視劇良陳美錦

改編同名原著 刪改人物設定

改編自網路作家「沉香灰燼」（又名聞檀）的同名小說，豆瓣書評高達7.8分，由江蘇鳳凰文藝出版，故事主軸圍繞在「重生、宅鬥與女性成長」三大核心。影劇則是由任敏、此沙、董思成、黃羿領銜主演。

不過，與小說不同，改編陸劇刪除較有爭議的「父子爭女」的主要人物設定，戲劇描述顧家長女顧錦朝（任敏 飾）自幼寄養在外，及笄返京後，憑藉聰慧與膽識在官宦家宅中站穩腳步，也在命運轉折中逐步成長。她在京城與權臣「陳三爺」陳彥允（此沙 飾）、世子爺世子葉限（董思成 飾）、陳玄青（左葉 飾）等人相識，皆為她一人動心，並捲入朝堂權謀與家國風波。歷經重重考驗後，顧錦朝與陳彥允攜手破局、守護家國，也在並肩作戰中確立彼此心意。

《良陳美錦》任敏與男配角CP感太真，她透露其實早在10歲就認識，默契不是演的。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

《良陳美錦》任敏（前）與此沙（後）關係急速升溫，夫妻吻戲連連。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

男二董思成演技封神 5/29播出大結局

董思成曾在《五福臨門》首度嘗試古裝，這回擔綱《良陳美錦》男配角飾演世子爺「葉限」，憑藉丹鳳眼、高骨相與充滿貴氣的神態，被網友封為「天選古人」，甚至有人形容他有種濃濃《紅樓夢》氣質，彷彿是從古典小說裡走出來的世家公子。上週他出席上海見面會時也親自回應這個封號，笑說：「未來會嘗試更多好的古裝角色，可以拍到50歲！」

《良陳美錦》男二董思成丹鳳眼古裝帥暈！世子爺氣場太犯規被封「天選古人」。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

除了古裝扮相掀起熱議，董思成在《良陳美錦》的哭戲表現也意外成為熱門討論之一。其中一場葉限為幫顧錦朝（任敏 飾）教訓沉迷賭博的弟弟，卻反而引起女方勃然大怒，兩人關係陷入僵局。董思成隱忍情緒、眼眶含淚的片段在微博瘋傳，尤其一滴淚滑落瞬間才發覺自己的懊悔，無言地笑了出來，被大批網友狂讚「情緒完全被拉進去」。甚至有粉絲發文感嘆：「這滴眼淚封神了！」認為董思成光靠眼神與細微表情，就把角色壓抑、自嘲與不甘一次演出層次感，直呼「請欣賞一下這段演技，真的演太好了！」

《良陳美錦》董思成（左）對任敏（右）「愛而不得」的情感線成為觀眾看點之一。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

其實，董思成過去以韓國男團NCT成員身分活動，2023年才正式跨足戲劇圈，這回在《良陳美錦》的表現卻讓不少觀眾徹底改觀。由於他過去在舞台上多以偶像形象示人，如今卻憑藉細膩情緒戲與古裝氣場成功「演技出圈」，甚至有網友忍不住驚呼：「董思成時常讓我懷疑，他之前真的只是愛豆（偶像）嗎？怎麼這麼會演戲！」

《良陳美錦》葉限對顧錦朝「愛而不得」的情感線成為觀眾看點之一，另一方面，顧錦朝與陳彥允的關係也在近期劇情急速升溫，夫妻吻戲連連，讓不少劇迷直呼「越後面越好嗑」。《良陳美錦》將於5月29日在台灣大哥大MyVideo播出大結局。

劇荒推薦！律政與醫病影劇熱播中

此外，台灣大哥大MyVideo唯一熱播陸劇《你是遲來的歡喜》，由魏哲鳴、鄭合惠子主演，結合「久別重逢＋律政甜寵」元素，自開播以來便吸引不少劇迷討論，被許多觀眾大讚「從青春暗戀一路甜到成年戀愛」。而6月MyVideo也將接力上架經典醫療陸劇《了不起的兒科醫生》，由陳曉、王子文主演，當年播出時憑藉真實描繪兒科醫護第一線現場，加上高壓醫療職場與溫暖病患故事交織，被不少觀眾封為「最好看的醫療陸劇之一」，也讓陳曉暖男醫生形象再度圈粉。

《你是遲來的歡喜》劇照。圖／取自MyVideo

《了不起的兒科醫生》劇照。圖／微博＠了不起的兒科醫生