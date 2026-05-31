《THE RIBBON HERO 緞帶英雄》受手塚治虫少女漫畫啟發！8/8於Netflix獨家播出

動畫電影《THE RIBBON HERO 緞帶英雄》改編自手塚治虫於1953年連載的少女漫畫《緞帶騎士》（又譯做《寶馬王子》），由日本知名插畫師望月けい負責角色原案、米山舞協力，監督五十嵐祐貴執導，OUTLINE公司製作。有別於原作的繪製風格，令不少原作粉絲皆好奇會有怎樣的改動。
從日前公布的第一彈預告PV當中，可以看到流暢的角色動作施展、變身，以及與高規格的視覺效果呈現，日本地區Netflix Youtube的播放次數在短短一天內就突破21萬！全球正式播出前，也會先在6/24「安錫國際動畫影展」中搶先進行特別放映。
《THE RIBBON HERO 緞帶英雄》故事講述失落的「銀之國」公主藍寶石，她的家鄉被災難奪走了一切。絕望之下，她來到了金之國。過往的陰影仍然揮之不去，但她開始感受到一絲希望，被這裡善良的人們感動。
然而，彷彿嘲弄她平靜生活般，「災難」再次降臨。曾經將她的故鄉化為灰燼的絕望，如今又威脅要奪走這片土地的光明。她絕不會再失去任何東西，也絕對不會允許任何人失去任何東西。她拭去悲傷的淚水，拿起手中的劍。這是一個繫上絲帶，決心反抗命運的英雄的故事。
動畫電影《THE RIBBON HERO 緞帶英雄》將於今年8月8日於Netflix獨家上架播出。
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