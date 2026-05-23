【影評】《曼達洛人與古古》睽違7年全新星戰系列，賣萌以外的企圖心

《曼達洛人與古古》影集延伸的娛樂大片，但光有可愛還不夠

作為繼《韓索羅》（Han Solo）後這七年來全新的星際大戰系列電影，強法夫洛（Jon Favreau）執導的《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）算是影集《曼達洛人》系列的劇場版，亦是影集版的延伸，沒看過三季的影集一定會有觀影門檻（當然它本來就是屬於星戰迷的作品，要看過《曼達洛人》影集應該也不算太困難。）

《曼達洛人與古古》是傳統星戰色彩的太空冒險電影，從恐怖異獸搏鬥、太空戰機纏鬥到星球歷險，而且虛擬角色佔大部分。人物架構維持影集裡一名賞金獵人丁賈林和他的可愛養子古古，在險象環生的任務旅程中，彼此扶持的感情線。

電影完全參照這系列的公式法則做敘事指標，幽默喜趣、冒險魅力、可愛賣萌、拯救大高潮，片中的動作戲算是過關；Ludwig Göransson也完全接住約翰威廉斯（John William）的配樂棒子；科幻片媽祖娘娘雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）的加入也令人期待。

《曼達洛人與古古》。圖/迪士尼影業

從《曼達洛人》我們可以看到這個系列從原本的恢弘史詩、國仇家恨、銀河征戰，轉向更為人物關係的牽動，期望用父子冒險的情感架構，跳出原本複雜的星際鬥爭，但是劇本的孱弱也很明顯，尤其那些無關至要的添加（在已經132分鐘的電影，還安排古古照顧受傷昏迷的丁賈林的一大段篇幅），可以感受到電影幾乎快拖成三集影集的稀釋感。

在劇情安排沒有大幅進展的框架下，這個大銀幕作品除了聲光娛樂效果外，感覺不出它有要成為一個新系列電影的意義與企圖心，感覺就是影集的延伸（重振這個星戰IP話題熱度的階段性產品），光靠這對父子檔的魅力要稱足這132分鐘的篇幅，也是有點為難。

《曼達洛人與古古》。圖/迪士尼影業

導演強法夫洛不僅是影集《曼達洛人》（The Mandalorian）的主創者，當年更是重振漫威《鋼鐵人》（Iron Man）系列的靈魂人物，要知道2019年-2023年的《曼達洛人》（The Mandalorian）是相當成功的星戰影集，三季總共拿了15座艾美獎，可惜電影《曼達洛人與古古》論豐富度與精采度其實並沒有超越影集，甚至有一段距離。

嚴格來說，這部擺在星際大戰系列電影中，大概也是跟《韓索羅》同一等級，但《韓索羅》至少有經典等級的視效大場面（那幕黑洞星團的大巨獸段落實在驚人），但是《曼達洛人與古古》我幾乎挑不出可以與其比擬的場面，缺乏驚喜與野心可能是本片叫人難以喜愛的主因，讓《曼達洛人與古古》就是純粹娛樂太空冒險片。

《曼達洛人與古古》。圖/迪士尼影業

《曼達洛人與古古》。圖/迪士尼影業