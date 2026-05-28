5/30國際抱貓日！獻給愛貓的你精選「貓」動畫、電影10部

你今天抱到貓咪了嗎？5/30國際抱貓日，源自於美國一位愛貓人士所發起的日子，因為大部分的貓咪也許不如狗狗親人，想摸不一定摸得到、想抱不一定抱得到，因此，琅琅悅讀為您整理10部有關貓咪的動畫及電影，經由回顧這些經典之作，再次感受貓咪魅力！

祝所有想抱貓咪的讀者與覺得貓咪很萌的讀者，能在動畫及電影作品中，因看到萌貓貓而獲得療癒。以下為您呈現精選10部「貓」主題動畫、電影作品：

文章目錄 🐱1、《夏目友人帳》（2008年）

🐱2、《拉麵赤貓》（2024）

🐱3、《從前從前有隻貓！世界喵童話》（2024年）

🐱4、《轉生成貓咪的大叔》（2024年）

🐱5、《膽大黨》（2024年）

🐱6、《魔女宅急便》（1989年）

🐱7、《貓的報恩》（2002年）

🐱8、《鈴芽之旅》（2022年）

🐱9、《鞋貓劍客2》（2022年）

🐱10、《喵的奇幻旅程》（2023年）

【動畫】

🐱1、《夏目友人帳》（2008年）

能看見妖怪的少年夏目，從祖母遺物中得到「友人帳」，決定與自稱保鏢的強大妖怪「貓咪老師」一起歸還妖怪名字。在一次次的際遇中，編織出妖怪與人類間既悲傷又溫暖的故事。前往觀看👉Netflix

《夏目友人帳》。圖/アニメ夏目友人帳公式 (@NatsumeYujincho)

🐱2、《拉麵赤貓》（2024）

由貓咪們獨自經營的拉麵店，名叫「拉麵赤貓」，而人類「珠子」找到了這家店並進行面試。當她被問到是否喜歡貓時，珠子坦率地回答自己比較喜歡狗，結果仍被當場錄取。但她所要做的工作內容不只是端拉麵，還要負責照顧貓咪們！透過梳毛而見到的貓咪模樣，還有各種由顧客們所編織而成的幸福模樣... 這裡是一家能讓身心都能溫暖的拉麵店。前往觀看👉動畫瘋

《拉麵赤貓》。圖/巴哈姆特動畫瘋

🐱3、《從前從前有隻貓！世界喵童話》（2024年）

將大眾熟知的經典童話角色全部「貓咪化」！不管是桃太郎還是灰姑娘，都由可愛貓咪演繹。節奏輕快、風格軟萌，是一部非常適合放鬆心情、享受極致療癒感的趣味短篇。前往觀看👉Ani-One中文官方動畫頻道

《從前從前有隻貓！世界喵童話》。圖/巴哈姆特動畫瘋

🐱4、《轉生成貓咪的大叔》（2024年）

平凡大叔意外轉生成可愛小貓，並被毒舌帥哥社長收養。大叔內魂與貓咪外表的強烈反差，加上與社長間的趣味互動，讓這部作品既幽默又溫馨，完美結合了異世界與療癒元素。前往觀看👉動畫瘋

《轉生成貓咪的大叔》。圖/巴哈姆特動畫瘋

🐱5、《膽大黨》（2024年）

相信幽靈的女高中生綾瀨桃與相信外星人的超自然御宅族高倉健，為了證明各自觀點而進行互賭，卻意外地展開一連串與超常現象有關的事件裡。作品想像力瘋狂，「高速婆婆」從驚悚的都市傳說轉變為被封印在招財貓中，成為了超高人氣角色。前往觀看👉Netflix

《膽大黨》。圖/木棉花提供

【電影】

🐱6、《魔女宅急便》（1989年）

13 歲實習魔女琪琪，帶著黑貓吉吉來到海邊城市展開獨立生活。雖然經歷了挫折與法力喪失的低潮，最終在友情與自我成長中找回信心。隨著劇情推演，黑貓吉吉的毒舌與陪伴成為了令人想念的美好過去。

《魔女宅急便》。圖/甲上娛樂提供

🐱7、《貓的報恩》（2002年）

平凡高中生小春因救下一隻貓王子，意外受邀前往神祕「貓之王國」。在那裡她差點變成貓，幸好帥氣的貓男爵及時現身救援，展開一場關於奇幻冒險、自我發現與勇氣的旅程。

《貓的報恩》。圖/甲上娛樂提供

🐱8、《鈴芽之旅》（2022年）

17歲少女鈴芽遇見了「為了尋找門」而四處旅行的神祕青年草太，他們一起在日本各地執行關門的任務以阻止災難發生。途中遇見的神祕白貓「大臣」，既神祕又看似愛捉弄人，其實有著令人心疼事由，是探討震災傷痕與自我救贖的壯闊奇幻電影。

《鈴芽之旅》。圖/車庫娛樂提供

🐱9、《鞋貓劍客2》（2022年）

傳奇英雄鞋貓發現九條命只剩最後一條，為了找回失去的生命，他前往黑森林尋找「許願星」。作品視覺風格獨特，深刻探討了面對死亡的恐懼、友誼價值以及對生命的珍惜。

《鞋貓劍客2》（Puss in Boots: The Last Wish）。圖/DreamWorks Animation LLC

🐱10、《喵的奇幻旅程》（2023年）

當世界即將走向末日，卻充斥著人類存在的痕跡。而一隻黑貓的家園被大洪水摧毀後，登上一艘小船當作它的避難所，但卻發現船上住著各式各樣的動物，儘管他們無法溝通，但仍必須合作，穿梭於神秘的漂流世界，面對各種挑戰和危險......

《喵的奇幻旅程》（FLOW）。圖/Dream Well Studio

以上即為精選10部「貓」主題動畫、電影作品，趁著5/30國際抱貓日主題熱潮，趕快去收看！