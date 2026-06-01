《人為什麼寫情書》改編自真實事件 綾瀨遙x妻夫木聰 和諧婚姻底下深藏秘密

《人為什麼寫情書》靈感來自真實故事，日本金獎導演石井裕也最新動人之作

本片由日本金獎導演石井裕也執導，故事改編自2000年3月震驚日本社會的電車脫軌事故。這個感人至深的真實故事，在事件罹難者信介的家屬和相關人士協助下，順利改編成電影。對於一切的起源，導演石井裕也表示，在2020年，新冠疫情最嚴重的時候，注意到了一篇刊登在體育雜誌上的報導。內容記載了一段軼事：大橋拳館（世界拳王井上尚彌所屬的知名拳館）的大橋會長收到了一封信。寄件人是一位女性，她訴說了自己曾對拳館的學員富久信介懷有愛慕之情，卻一直未能表達的遺憾。富久信介正是在2000年日比谷線電車脫軌事故中喪生的罹難者，得年17歲。

石井導演表示，自己讀到這個故事時，心中產生了許多揮之不去的情緒，「在事故發生20年後，為什麼這位女性會突然寄出這樣的信？無論我怎麼想都無法理解。我猜背後一定有著非常深刻的原因，但我無從得知。我曾試著與她聯繫訪問，但她本人堅決不想公開身分，也不願談論自己的心情。」於是，這讓石井導演興起拍電影的念頭，而當事女性也大方同意，讓導演自行發揮想像力來述說這個故事。於是，石井裕也以細膩的鏡頭，傳遞出「死亡固然悲傷，但並非結束，存在過的痕跡也絕不會消失」這樣的感性訊息。

綾瀨遙、妻夫木聰化身夫妻共患難

攜手新生代演員當真亞美、細田佳央太共譜橫跨24年的生命故事

故事的主角薺菜請來國民影后綾瀨遙出演，這也是她與石井導演首次合作。對此，石井導演表示，「我希望薺菜這個角色應該找一位自然而然散發出溫柔氣息的女演員演出，因為薺菜是個總是帶給他人溫暖、相處起來很舒適的人，我覺得綾瀨遙小姐的氣質非常合適！」而綾瀨遙也不負所望，以精湛的演技展現出一個懷抱秘密卻始終開朗的女性，巧妙在妻子、母親以獨立女性等身分間擺盪，展現出壓倒性存在感。

至於始終陪伴在薺菜身邊的丈夫良一，則由實力派影帝妻夫木聰飾演，兩人之間看似平淡卻深情守候的情感，是全片亮點之一。高中時期的薺菜則找來新生代備受矚目的女星當真亞美演出，對此，導演石井裕也表示，當真亞美和綾瀨遙的氣質很相似，這讓兩人共飾一角的安排顯得恰如其分。而薺菜高中時期的暗戀對象信介，則由第二度與石井導演合作的細田佳央太演出。他為了角色苦練拳擊，完美演繹了這個笨拙卻正義感強大、溫柔的高中生。

此外，實力派男星菅田將暉、佐藤浩市等豪華卡司也在片中展現強大動人的演技，飾演圍繞在信介身邊的朋友與家人，讓關於信介的人生得以用更全面、立體的樣貌呈現在大銀幕上。電影《人為什麼寫情書》將於7月1日在台上映。

劇情簡介

2024年，經營餐廳的寺田薺菜（綾瀨遙 飾）寫了一封信給一位年輕人。24年前，17歲的薺菜（當真亞美 飾）暗戀著高中生富久信介（細田佳央太 飾），兩人每天早上都在同一班列車上相遇。信介品學兼優，夢想著成為職業拳擊手，放學後便到拳擊館埋頭訓練。然而，2000年3月8日，信介沒能搭上往常8點17分出發的列車，薺菜第一次得知信介的名字是在電視新聞播報的罹難者名單。

2024年，薺菜的情書在陰錯陽差之下，寄到了信介的家中。信介的父親龍二從信中感受到了兒子曾經活著的證明，從中了解了兒子不為人知的青春歲月和成長歷程，於是，龍二也回了一封信給薺菜。原來，看似家庭美滿的薺菜，有著一個不為人知的祕密。

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供

《人為什麼寫情書》。圖/天馬行空提供