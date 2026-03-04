琅讀金句／溝通的底層邏輯，不是「我來改變你」，而是「我想更理解你、靠近你」。心意如此，話語就會帶著尊重的輕盈

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／Unsplash
圖／Unsplash

幾乎沒有人可以透過「單向說服」來擁有和諧、幸福的。關係要好，「雙向溝通」是更有智慧的做法。溝通的底層邏輯，不是「我來改變你」、「你得照我說的做」，而是「我想更理解你、靠近你」、「我支持你想要的改變」。心意如此，話語就會帶著尊重的輕盈，不會成為壓在對方心上的石頭。

把人生說成你喜歡的樣子！一句適切的回應，勝過千言萬語。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

「所謂人生，10％是發生了什麼事，90％是你如何應對。」內在穩定，才能給出恰到好處的回應，清醒的回應，才能成就心之所向！

本書將引領你，從「內在設定」開始，用「正向回應」接住自己，轉換能量狀態。

這本書教你練習從「無意識的反應」，進化到「有意識的回應」，

不內耗、不壓抑、不出惡言，引導別人正確對待你！

書名：《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》
作者：周震宇、馬可欣
出版社：圓神出版
出版時間：2026年2月1日

【編輯推薦】

《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》是一本真正能改變你人際互動模式的溝通指南。在這個訊息爆炸、對話碎片化的時代，懂得已經不夠——我們更需要懂得如何回應他人、讀懂背後的需求。

本書不同於一般理論式的溝通教戰手冊，它透過一系列實際練習與具體示例，教你如何把溝通從「反應」提升到「回應」，從「我說了什麼？」進階到「對方真正聽到了什麼？」。不論是在職場協作、與另一半的對話、親子互動，或是面對衝突與質疑時，你都能從中獲得更精準、更具同理心的表達方式。是一本值得反覆閱讀、練習並融入生活的溝通寶典。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自圓神出版之《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 溝通技巧 人際關係 情緒 說話 心理勵志 出版風向球

延伸閱讀

琅讀金句／溝通的底層邏輯，不是「我來改變你」，而是「我想更理解你、靠近你」。心意如此，話語就會帶著尊重的輕盈

琅讀金句／人生最重要的決定，不是做出萬無一失的決定，而是開始為自己做決定

琅讀金句／中年開始做過去沒有做過的事，可能會被當作「中年危機」，我卻認為這才是「青春」的證據

琅讀金句／長大後，你可以選擇用更成熟的方式，重新定義與家的距離。

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。