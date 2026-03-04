琅讀金句／溝通的底層邏輯，不是「我來改變你」，而是「我想更理解你、靠近你」。心意如此，話語就會帶著尊重的輕盈
【琅讀金句】
幾乎沒有人可以透過「單向說服」來擁有和諧、幸福的人際關係。關係要好，「雙向溝通」是更有智慧的做法。溝通的底層邏輯，不是「我來改變你」、「你得照我說的做」，而是「我想更理解你、靠近你」、「我支持你想要的改變」。心意如此，話語就會帶著尊重的輕盈，不會成為壓在對方心上的石頭。
把人生說成你喜歡的樣子！一句適切的回應，勝過千言萬語。
逛書店
「所謂人生，10％是發生了什麼事，90％是你如何應對。」內在穩定，才能給出恰到好處的回應，清醒的回應，才能成就心之所向！
本書將引領你，從「內在設定」開始，用「正向回應」接住自己，轉換能量狀態。
這本書教你練習從「無意識的反應」，進化到「有意識的回應」，
不內耗、不壓抑、不出惡言，引導別人正確對待你！
【編輯推薦】
《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》是一本真正能改變你人際互動模式的溝通指南。在這個訊息爆炸、對話碎片化的時代，懂得說話已經不夠——我們更需要懂得如何回應他人、讀懂情緒背後的需求。
本書不同於一般理論式的溝通教戰手冊，它透過一系列實際練習與具體示例，教你如何把溝通從「反應」提升到「回應」，從「我說了什麼？」進階到「對方真正聽到了什麼？」。不論是在職場協作、與另一半的對話、親子互動，或是面對衝突與質疑時，你都能從中獲得更精準、更具同理心的表達方式。是一本值得反覆閱讀、練習並融入生活的溝通寶典。
●本文摘選自圓神出版之《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》。
