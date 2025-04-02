4月12個推薦藝術展覽：北美館、故宮南院、布爾喬亞大蜘蛛、東京浮世繪、蔡康永版畫等 覺察柔軟與光影魅力

人間四月天，最是感受美好與詩意的季節，也是逛展好時機！在這個溫柔且感性的季節裡，尤其適合參與寓意深遠的藝術展覽，當你短暫抽離日常繁瑣，無形間與大師或策展人來場跨時空對談，便越能從中啟發內心，獲得柔軟的力量。

以下由琅琅悅讀編輯彙整4月推薦12個深具啟發性的展覽，包含有5檔「重量級國際級特展」、5檔「國內極品企劃」、以及編輯推薦2個「特色個展」，本次精選展覽多與當代藝術有關，也有不少展覽與日本的美術館有淵源，從文物、雕塑、繪畫到光影裝置，展現鮮活色彩與情感交織的詩意能量，歡迎大家把握時間走訪展覽，讓美好的藝文體驗在你心中萌芽。

文章目錄 【國際重量級特展】

01. 台北 | 路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了2025/3/15-6/30

02. 台北 | 托瑪斯．德曼 30年回顧展 2025/1/17-5/11

03. 台北 | 草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005 2024/12/26-2025/5/4

04. 高雄 | 從江戶到近代—東京浮世繪典藏展 2025/3/29-5/25

05. 嘉義 | 大美不言-典藏精粹特展 2025/1/23-4/20

【國內極品企劃】

06. 台南 | 數味食光：臺灣飲食記憶特展 2025/3/11-11/9

07. 台南 | 福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙 2025/3/15-9/28

08. 台東 | 光、美與淨化 2025/3/15-9/28

09. 高雄 | 陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏 2025/1/25-5/11

10. 台南 | 畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代 2024/10/26-8/31

【靈動有趣的特色個展】

11. 台北 ｜ 從你的窗櫺開始綻放以來 2025/3/7-5/18

12. 台北 ｜ 一切都會值得 蔡康永版畫展2025/3/15-5/15

【國際重量級特展】

現在無須出國即有機會參觀，豐盈你的國際藝文視野！

01. 台北 | 路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了2025/3/15-6/30

時間 | 2025年3月15日至6月30日

地點 | 富邦美術館

富邦美術館特展「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」。圖／琅琅悅讀編輯室

20世紀女性主義藝術先驅、當代心理藝術的傳奇人物，巨型蜘蛛雕塑藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）台灣首次大型個展，在富邦美術館震撼開展！此次國際巡迴特展與日本東京森美術館合作，帶來她漫長創作生涯中極富張力，作品善用運用紙、棉線、布料、鋁等多元媒材創作，本次展出兩件極具代表性的蜘蛛雕塑、一系列早期繪畫，全展涵蓋繪畫、裝置、與素描等逾60件精彩作品，搭配館場高超的展間設計與動線安排，彷彿過走入藝術家一層又一層的內心深處，探知作品欲傳達的母性與創作魅力。

值得一提的是金曲歌后張清芳首度跨界獻聲，為展覽錄製18組作品的語音導覽，用最溫柔而堅定聲音，帶領觀眾走入布爾喬亞的藝術世界，細數其創作背景、心路歷程與隱藏深意，同時展現超越你所能想像的生命厚度！

富邦美術館特展「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」。圖／琅琅悅讀編輯室

富邦美術館特展「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」。圖／琅琅悅讀編輯室

02. 台北 | 托瑪斯．德曼 30年回顧展 2025/1/17-5/11

時間 | 2025年1月17日至5月11日

地點 | 臺北市立美術館

圖／琅琅悅讀編輯室

德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）世界巡迴展，受疫情延後開展，籌備三年，繼上海、巴黎、以色列、休士頓後，第五站終於順利在北美館開展！《托瑪斯．德曼：歷史的結舌》是他首次個展，同時也是30年創作生涯的大型回顧展，他擅長運用紙雕與攝影，取材歷史事件與網路熱議話題進行創作，如，川普2017年就任美國總統前，在記者會上堆積如山的經營權文件夾、311 大地震後福島核電廠廢棄的控制室等名場面。

展覽分成三大區域，70件攝影創作從包含歷史系列、日常系列、自然系列，篩選略過太血腥、非人道、個資機密等內容，帶領觀者透過這些複製品，重新審視所謂的「真相」並連結自身與其歷史和記憶，展間中震撼壁紙布置也是逛展時不可錯過的一大視覺享受，幫助你看見更多元的作品面向與創作手法的可能性。

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／臺北市立美術館

03. 台北 | 草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005 2024/12/26-2025/5/4

時間 | 2024年12月26日至5月4日

地點 | 北師美術館

草間彌生，《圓點的強迫妄想》．1998_2024，尺寸依空間而定，塑膠氣球、複合媒材©草間彌生

現年高齡96歲的圓點女王：草間彌生是當代女力的最佳典範，也是家喻戶曉的當代女性藝術家之一。國立臺北教育大學北師美術館推出重磅特展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」在日本草間彌生工作室、青森美術館等多方協力下，精選70件作品聚焦在1951年至2005年間的創作，透過四大策展主題「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Forever」，藝術是她療癒自身與表達自我的出口，作品包含繪畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等等，特展開展至5月4日，以下整理絕對不能錯過的8組藝術品與8組關鍵字，搭配簡介作品與藝術家生平，邀請大家一起沉浸其中，感受精采她實驗性創作軌跡與獨特的美學之境！

圖／琅琅悅讀編輯室

草間彌生，《幻影的彼方》，1999，尺寸依現場而定，複合媒材©草間彌生

展覽資訊： 「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」

時間 | 2024/12/26-2025/5/4

地點 | 北師美術館（臺北市大安區和平東路二段134號）

04. 高雄 | 從江戶到近代—東京浮世繪典藏展 2025/3/29-5/25

時間 | 2025年3月29日至5月25日

地點 | 創價美術館

圖／國立故宮博物院南部院區臉書貼文

由台灣創價美術館與東京富士美術館合作的「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」，即日起至5月25日在高雄與全台觀眾見面！浮世繪是在17至19世紀興盛於日本的經典藝術表現手法，有別僵化的藝術創作風格，它更加靈動且跳脫教化與忠孝節義的框架，甚至還有飽含情慾的主題。本次展覽將展出150件版畫原作，規劃四大展區，從美人畫到富士山風景圖，聚焦三位藝術大師葛氏北齋、歌川廣重、川瀨巴水的館藏經典作品，展現獨有的町人文化、庶民藝術價值與趣味性！

本次展出免費參觀，透過AR科技穿越入畫，邀請大眾用更淺顯易懂的方式，邊玩邊探索浮世繪之美，不必遠赴日本，即可欣賞到橫跨兩百年的豐富作品。此外，國立故宮博物院院長3月29日出席開幕式搶先透露，故宮南院緊接在創價特展後的5月30日推出「江戶浮世之美」特展，屆時將展出兩百餘件展品，和創價展出作品有三分之二以上不同，且共同推出雙館聯名的「浮世繪書籤」，待南院開展時可憑此書籤8折購票，引起大家高度期待與關注。

圖／創價美術館

圖／創價美術館

展覽資訊： 從江戶到近代—東京浮世繪典藏展

時間 | 2025年3月29日至5月25日，09:30-17:00，每週一、4/4清明節休館

地點 | 創價美術館（地址：高雄市楠梓區金富街1號） 延伸閱讀 「東京富士美術浮世繪典藏展」登陸高雄！聚焦葛氏北齋、歌川廣重等150件原作 展現日本庶民藝術之美

05. 嘉義 | 大美不言-典藏精粹特展 2025/1/23-4/20

時間 | 2025年1月23日至4月20日

地點 | 國立故宮博物院南部院區

在「動靜有形」展區，以「海浪」為主題設計的選品。圖／琅琅悅讀編輯室

國立故宮博物院北部院區去年在短短3個月內締造近49萬參觀人次國際級特展「大美不言」典藏精粹特展，全展遷至南院隆重展出！國立故宮博物院首次巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，展出三方典藏精品與美侖美奐的工藝美學，包含陶瓷、玉石、銅器、金飾、傢飾、服飾、雕塑、珠寶等，總件數逾260件大小不一的瑰寶，展件年代跨越數千年，上至西元前戰國時期的青銅，下承近幾十年前的新潮珠寶飾品，打破文物既定的陳列印象，運用光與色彩的力量，打造出遊離於現實和夢幻之間的迷人氛圍。

展場設定五大主題展區，包含「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」，邀請觀眾穿越時空一同沉浸在文物與精品的極致之美，同時也目睹和感受中西方文化間交相輝映的美學陳展方式，展覽倒數不到一個月，想親身體驗前所未見，擺脫舊式策展模式的藝術特展，就一定要去故宮南院！

「大美不言」特展-奇幻仙境 主題展區照。圖／國立故宮博物院 圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 大美不言-典藏精粹特展

時間 |2025年1月23日至4月20日，週一休館，週二至五09:00 ~ 17:00，六日延長至18:00

地點 |國立故宮博物院南部院區S101展廳 （嘉義縣太保市故宮大道888號） 延伸閱讀： 東西方工藝品對決！故宮特展「大美不言」5大展區與20+件必看的亮點展件



【國內極品企劃】

精心策畫大型特展，那些歷久彌新的經典與歷史故事總能回味無窮！

06. 台南 | 數味食光：臺灣飲食記憶特展 2025/3/11-11/9

時間 | 2025年3月11日至11月9日

地點 | 國立臺灣歷史博物館

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日。圖／臺史博提供

國立臺灣歷史博物館最新推出的「數味食光：臺灣飲食記憶特展」與你我的生活息息相關！本次特展運用「國家文化記憶庫」豐富的數位媒體素材，並結合特色館藏，整理出15組飲食記憶關鍵字為主軸，讓觀眾可以透過數位媒體探索臺灣飲食的多樣性與深度。

展覽不僅涵蓋了臺灣歷史上的飲食文化變遷，也呈現了飲食與社會發展、國際交流之間的緊密關聯。例如，公開傅培梅發想統一滿漢大餐泡麵的手稿、來自圓山大飯店的國宴餐具以及歷任總統的國宴菜單、日漸稀缺的古早味雜貨店、庶民銅板美食等等舊照片噢文物，帶領大家從中探索臺灣不同時光的飲食記憶，見證臺灣社會變遷，感受飲食積累於常民生活中的文化魅力。

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日。圖／臺史博提供

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日。圖／臺史博提供

展覽資訊： 數味食光：臺灣飲食記憶特展

時間 | 2025年3月11日至11月9日，每周一休館，週二至週日09:00-17:00

地點 | 國立臺灣歷史博物館 展示教育大樓4樓第1特展室 延伸閱讀： 從傅培梅泡麵手稿到國宴菜單 臺史博特展用15組關鍵字探索飲食記憶

琅琅悅讀作家餐桌2.0回歸！尋找與創作連結的美食逸品

07. 台南 | 福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙 2025/3/15-9/28

時間 | 2025年3月15日至9月28日

地點 | 臺南市美術館 2館

在展室內「沉浸式體驗 走進大師的藝術世界」中將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等藝術家作品製作成環場影像。圖／南美館

「臺南國家美術館籌備處」於3月25日正式成立登場，讓臺南市美術館（南美館）成為繼「國立臺灣美術館（國美館）」後的另一間國家級美術館！本次「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」由「臺南國家美術館籌備處」與南美館團隊共同策畫，首檔重量級展覽，可謂意義非凡。

展覽內容橫跨從日治時期到戰後的各種藝術樣式與思潮，包括「地方色彩」、「國族意識」與「現代性」等討論，不僅回顧了臺灣近現代美術的百年發展，同時也能欣賞到多件重要的國寶級作品，如陳澄波從未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》及其他重要古物等，這些藝術作品既是臺灣美術歷史的縮影，喚醒國人對本土文化的深刻思考與認同。其中一間展覽室更設有沉浸式影像科技，將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等臺灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾身歷其境，感受藝術家創作的時代氛圍與美學風格。

「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展覽，展出國寶雕塑《甘露水》。圖／南美館提供

「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展覽，展出朱銘的《太極對招》。圖／南美館提供

展覽資訊： 福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙

時間 | 2025年3月15日至9月28日，週一休館，週二至週日10:00-18:00，週六延長開放至21:00

地點 |臺南市美術館 2館（地點：臺南市中西區忠義路二段 1 號） 延伸閱讀： 南美館「福爾摩沙時代」回顧台灣近代百年經典藝術與美術史

08. 台東 | 光、美與淨化 2025/3/15-9/28

時間 | 2025年3月15日至9月28日

地點 | 江賢二藝術園區

圖／江賢二藝術園區官網與臉書

台東也有國際級文化地標！知名台灣藝術家江賢二受到台中大自然之美啟發，與企業家嚴長壽發起的「江賢二藝術園區」計畫，自2019年動工迄今已逾6年，終於在今年3月15日正式開幕！這座號稱是台灣最東的文青集散地，不是沒有原因，美術館以清水模建築為基底，簡潔清爽，並凝結江賢二與好友林友寒設計精髓，並運用後山的大好風光搭建舞台，隨著時間、海天光影變化萬千，觸目所及皆是視覺饗宴！

開幕首展《光、美與淨化》邀請到活躍於國際藝術界、現為日本森美術館特別顧問的藝評家南條史生先生（Fumio Nanjo）策展，藝術家紀嘉華協同策展，以「追尋自由」、「音樂與自然」、「精神性與希望」為策展核心，呼應江賢二創作裡最重要的元素──光，為觀眾創造一趟美之旅，並體驗江賢二在不同生命階段的心境流轉。

圖／江賢二藝術園區官網與臉書 圖／江賢二藝術園區官網與臉書

09. 高雄 | 陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏 2025/1/25-5/11

時間 | 2025年1月25日至5月11日

地點 | 高雄市立美術館

圖／高美館提供

高雄市立美術館盛大推出抽象繪畫大師陳正雄展覽《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》，陳正雄是誰呢？他又被稱為是臺灣抒情抽象先驅，曾獲得「國家文藝獎」殊榮連續兩度（1999、2001）榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎及偉大的羅倫佐國際金質獎章，也曾受巴黎五月沙龍邀約，是唯一獲邀參展的臺灣籍畫家，足可見藝術大師在國際藝壇的影響力與超凡地位。

本次展出不只有藝術家卓越繪畫創作，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，策展團隊特別規劃了藝術作品與文物收藏的對話空間，共呈現79組件作品，讓大膽用色的繪畫與鮮明的服飾交相呼應，完整呈現他在創作與收藏上的精彩歷程，同時也提供民眾理解藝術家如何從傳統文化汲取靈感與創意表現，絕對是一個深具創意與啟發性的展覽！

組圖／琅琅悅讀，高美館提供

圖／高美館提供

10. 台南 | 畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代 2024/10/26-8/31

時間 | 2024年10月26日至8月31日

地點 | 奇美博物館 一樓特展聽

奇美博物館特展《畫師們》，單元三「有哪些作品主題？」，展現多元豐富的尼德蘭繪畫。 圖／奇美博物館提供

16-17世紀時所謂的「尼德蘭」並非「荷蘭」單一國家，而是涵蓋今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地，也正好是迎接大航海時代迎繁盛之際，帶動中產階級興起，藝術不再是皇室貴族的專利，藝術需求暴增，是個藝術爆炸的驚人年代！去年年中結束了重磅英國國家藝廊典藏特展的奇美博物館，再次規劃深度藝術展覽，將帶領民眾探索尼德蘭的繪畫世界與秘密！

展覽總共展出58件館藏作品，並分成四大展區，分別是「那是個什麼樣的年代？」、「如何成為一名專業畫師？」、「有哪些作品主題？」、「會遇到哪些研究難題？」，同時為了使民眾更輕鬆吸收知識，特別規劃六大互動專區穿插其間，包含創作工法「繪畫材料與繪畫步驟」、解構畫框「木卡榫體驗區」、畫作塗層「光學體驗區」所展現的光學檢測方法與原圖對比其痕跡等等，以好拍、好玩又好有趣的方式揭開尼德蘭時代的藝術秘辛！

奇美博物館珍藏展《畫師們》，法蘭斯．德．蒙佩爾作品〈冬日的風景〉，為17世紀尼德蘭獨特的風景畫類型之一。圖／奇美博物館提供

奇美博物館珍藏展《畫師們》，大衛・特尼爾斯二世的作品〈廚房一景〉，畫面中農家小孩將豬的膀胱當作氣球吹著玩，看似天真，實則暗喻人生如氣球快速膨脹、但也轉瞬即逝的虛幻。圖／奇美博物館提供

【靈動有趣的特色個展】

從光影帶來的趣味性與象徵性，看見隱藏於展覽背後的深遠意義。

11. 台北 ｜ 從你的窗櫺開始綻放以來 2025/3/7-5/18

時間 | 2025年3月7日至5月18日

地點 | 關渡美術館

羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾（Andreea Medar）在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖／安卓藝術

羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾（Andreea Medar）在台首次舉辦個展「從你的窗櫺開始綻放以來」，本次展出是由安卓藝術繼深獲好評的大卷伸嗣「存在の細語」（2020）與瑪莉娜‧克魯斯(Marina CRUZ)「潮汐時間表」(2021)之後，再度與關渡美術館合作之藝術家大型個展。透過影像、裝置與手工刺繡等藝術形式，展覽探討記憶、女性身體與文化遺產的流變，引領觀眾進入羅馬尼亞南部村落的歷史脈絡與當代處境，覺察女性在文化傳承中的隱形貢獻與韌性。

值得一提的展覽不只選在3月8日婦女節前夕開展，藝術家特意透過乘載女性的文化符碼「傳統手工刺繡」結合創作，提升至當代藝術的語境和脈絡，讓「工藝」或「女性日常」的勞動實踐突顯女性在文化傳承中的關鍵角色與地位。

羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾（Andreea Medar）在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖／安卓藝術

展覽資訊： 從你的窗櫺開始綻放以來

時間 | 2025年3月15日至5月18日

地點 | 關渡美術館 延伸閱讀： 關渡美術館「從你的窗櫺開始綻放以來」魔幻展現東歐藝術創作及女性的文化力

12. 台北 ｜ 一切都會值得 蔡康永版畫展2025/3/15-5/15

時間 | 3月15日至5月15日

地點 | Comptoir 潮洋行

知名主持人、作家、導演的蔡康永，不只深耕文字，也透過文字跨界藝文圈！全新創作版畫展《一切都會值得》在大稻埕複合式選物咖啡店「COMPTIOR潮洋行」進行為期兩個月的展出。潮洋行表示，去年11月蔡康永因緣際會下來到我們店裡看一個攝影展，而開始注意到我們的空間，並頓生在此辦一個版畫展念頭。此次低調辦展，蔡康永沒有在社群大肆宣傳，「因爲想念，所以做了這次非常小的展」，他表示會舉辦這樣的微型個展是有感於2年前曾在正規畫廊辦過大型展覽，當時釋出少量版畫，讓許多人有心想收藏的人買不到，為了回應這樣需求，以及有感於生活帶來壓力與挑戰，他希望心中有所想念的人，能從這次的版畫得到安慰與平靜。

展覽作品延續蔡康永獨有的文字魅力，企圖讓我們感受過、經歷過、但暫時遺忘的為核心，透過精選14款字句風格版畫作品透過變焦材質，呈現轉瞬即逝的感覺與思緒，讓每一幅版畫在不同的角度與光影中閃爍變化，一字一句迷離精妙，轉化成深度寓意不凡的藝術作品。歡迎所有對藝術、文字及生活充滿熱情的人前來免費參觀，共襄盛舉！

蔡康永（右）與潮洋行主理人Jin。圖／「Comptoir 潮洋行」臉書貼文

展覽資訊： 一切都會值得 蔡康永版畫展 時間 | 3月15日至5月15日，週一至日11:00-19:00，免費參觀

地點 | Comptoir 潮洋行（台北市大同區延平北路一段151號 潮洋行） 延伸閱讀： 2025台北國際書展／蔡康永哽咽朗讀令人動容！與吉本芭娜娜漫談生命中「有特殊意義的人們」

蔡康永對人生的體悟！小時候過得不好 長大一定不快樂嗎？