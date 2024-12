【抽獎】奇美博物館「畫師們」12件推薦館藏 探索北方文藝復興「尼德蘭繪畫」盛世

欣賞藝術也可以很理性又科學!奇美博物館順應疫後的藝術復甦潮與國際流行策展趨勢,推出「畫師們:走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」從科學檢測的角度出發剖析館藏近60幅作品,不只呈現400年前尼德蘭繪畫時代獨特且蓬勃的藝文榮景,同時更透過展場內多處互動體驗區,對比原畫與掃描圖,帶你一起挖掘奇美團隊12年來的研究成果、繪畫秘辛與藝術黃金年代的歷史。

奇美特展《畫家們》即日起至2025年8月31日,歡迎大家進展揭開神秘的尼德蘭繪畫歷史面紗。圖/奇美博物館

本展以「尼德蘭繪畫館藏」為主軸,從時間、人物、創作主題與研究困境等這四大面向設計展區,分別是第一單元「那是個什麼樣的年代」、第二單元「如何成為一個專業畫師」、第三單元「有哪些作品主題」、第四單元「會遇到哪些研究難題」。進展後,觀眾可依循這四大展區的脈絡循序了解這些受敬仰的畫師們,如何創作出璀璨的繪畫年代與藝術市場。

以下編輯親訪展覽幫你畫重點,整理出10個必看作品,從藝術史背景、繪畫構圖、圖像中具體代表物等看點切入,揭密尼德蘭繪畫秘辛!(立即票選玩抽獎,送特展票+精美周邊,活動辦法詳見文末)

01. 漢斯・約爾丹斯三世作品〈世界向阿波羅致敬〉

奇美博物館珍藏展《畫師們》,首度展出漢斯・約爾丹斯三世作品〈世界向阿波羅致敬〉,呈現尼德蘭輝煌富足的年代。圖/奇美博物館

今年最夯的「台南400」即是探討台灣在大航海時代的推波助瀾下與世界產生連結,與其相關的歷史故事。同一時間世界另外一端,尼德蘭(Nederland,低地,範圍即今日的比利時、荷蘭、盧森堡與法國北部等地)的藝術工作者們也因為全球貿易、經濟繁榮而開拓出嶄新的藝術產業模式與地位。

今年奇美特展首度展出此幅漢斯・約爾丹斯三世作品〈世界向阿波羅致敬〉,於第一展區內,呼應單元主題「那是個什麼樣的年代」,展示尼德蘭輝煌富足的年代氛圍。中間紅色帷幕下的阿波羅以整體穿搭(金色披風、月桂冠、七弦琴)鮮明展現海上強權的地位與驕傲,同時畫家也透過周圍擬人形象或手持物展現國際視角下的四大州代表,分別是頭戴高頂盤帽手持香爐的亞洲、拿著珠寶的歐洲、手捧珍珠的非洲,以及頭戴羽毛的美洲,既足以象徵大航海時代,同時也能充分展現當代人們對異國的想像。

〈世界向阿波羅致敬〉作品中將四大洲擬人的巧思,展現大航海時代格局,也是第一展區內最值得細細欣賞的作品之一,右側則是局部細節。組圖/琅琅悅讀編輯室,圖片來源:琅琅悅讀編輯室、奇美博物館

02. 仿楊‧荷賽特作品〈聖母子〉、傑拉德・大衛工作坊作品〈卸下聖體〉

(左)國際巡迴特展《從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展》中楊.荷賽特(活躍於1508,卒於1532)的作品〈年輕公主(丹麥的多蘿西亞?)〉,可能於約1530–1532創作。圖片版權:英國國家藝廊

(右)奇美博物館珍藏展《畫師們》,(仿)楊.荷賽特作品〈聖母子〉,畫面背景的風景被視為是引領觀眾冥想、禱告的元素。圖/奇美博物館

我們常說的「聖誕節」其實就是慶賀耶穌誕生的重大節日,雖然歷史上查無真正的生日日期,甚至有些國家慶祝聖誕日也並非我們熟知12月25日,不過在中世紀這個宗教信仰大於一切的年代,不像現在對宗教的包容低,宗教主題或多或少有偏頗或獨大在所難免,像是「救世主」、「聖母」等主題仍在西洋藝術史中佔有一席之地。

今年五月國際巡迴特展《從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展》中有一幅精巧且藏玄機的女孩肖像真跡〈年輕公主(丹麥的多蘿西亞)〉擄獲不少藝術迷的心,他就是北方文藝復興大師,楊˙荷賽特作品。被歌頌為尼德蘭文藝復興先驅的他,其創作算是極具指標性,也是經常被後世模仿的對象。

奇美博物館珍藏展《畫師們》,(仿)楊.荷賽特作品〈聖母子〉。圖/琅琅悅讀編輯室

這幅奇美博物館珍藏〈聖母子〉展示在第二展區內「如何成為一個專業畫師」,工作坊開始回應藝術市場需求,除了開創獨特的構圖,此幅在複製畫、仿畫時代,展現繪畫成為商品後有明確的製程分工,比如科學檢測以大面積X射線螢光光譜分析的銅元素分布圖,亦可發現到當時的畫師採專業分工,其繪製順序多由風景畫家先出手,再由人物畫家接力完成。學徒畫工到底得經歷多少努力,才能一步步變成藝術大師呢?這個可一要定進館來研究一下!

(左)奇美博物館珍藏展《畫師們》展出的〈卸下聖體〉。圖/奇美博物館

(右)大英博物館有一件〈卸下聖體〉的草稿,這件作品與奇美博物館的版本有著高度的相似性。不論是人物的動作、肌肉細節、安排都有很高的相似程度。© The Trustees of the British Museum

另外一件也頗受歡迎的主題與繪畫構圖是傑拉德・大衛工作坊〈卸下聖體〉,繪畫風格屬於典型早期尼德蘭繪畫風格,講究景深和藍綠色天光的效果。主要是描繪耶穌被處死後,人們將其屍身自十字架卸下,「基督受難」是聖經中最具代表性的故事之一,也是展現他的痛苦和救贖性。儘管畫中人物臉部表情不多,但畫家透過人物拭淚手勢、親吻手背等肢體動作,展現它們對耶穌之死的悲痛。

03 (仿)彼特.庫克.范.艾爾斯特作品〈東方三賢士的朝聖〉

(左)(仿)彼特.庫克.范.艾爾斯特作品〈東方三賢士的朝聖〉 局部 中幅。

(右上)〈東方三賢士的朝聖〉中幅的最上方有著聖經故事常見的「聖誕星」(或稱「伯利恒之星」)。

(右下)〈東方三賢士的朝聖〉三聯畫的模樣。組圖/琅琅悅讀編輯室,圖片來源:奇美博物館,琅琅悅讀編輯室

接下來這件造型獨特的繪畫,你可能第一眼看到的時候會不知道要怎麼欣賞。同樣也是展示在第二展區,(仿)彼特.庫克.范.艾爾斯特作品〈東方三賢士的朝聖〉是繪畫產業中極具代表性的產物之一,這種「三聯畫」最早在基督教藝術早期就已經出現,是中世紀祭壇畫的常見形式,不過15-16世紀的三聯畫因應大量市場需求,還能彈性做客製化呢!

一般來說「三聯畫」中間的巨幅繪畫會首先量產,而左、右兩幅小畫則是可以依據消費者喜好調整,不過內容在如何修改基本上仍會以襯托呼應中間主幅繪畫為主,比如這幅中央內容描繪耶穌寶寶甫剛誕生後,受到東方觀星術士帶著乳香、黃金和沒藥來朝拜耶穌,而左右兩幅分別是牧羊人朝拜,新生兒接受割禮,三者可獨立欣賞,彼此右有著緊密關聯性,主題皆是圍繞迎接耶穌誕生。

奇美博物館特展《畫師們》,單元二「如何成為一個專業畫師?」,圖為(仿)彼特.庫克.范.艾爾斯特的三聯畫〈東方三賢士的朝聖〉。圖/奇美博物館

值得一提的是此幅仿作繪畫風格參考16世紀歐洲著名全才藝術家彼得·庫克·范·阿爾斯特(Pieter Coecke van Aelst),精通繪畫、彫刻、建築、版刻和彩色玻璃、地毯的製作,還是神聖羅馬帝國查理五世的御用畫師,早期拍賣會不理解三聯畫珍貴,也常發生畫作被拆分成三幅獨立出售。

04 主題靜物畫:楊・彼特・布魯赫爾的靜物畫〈花卉靜物〉、威廉・范・艾爾斯特〈水果靜物〉

奇美博物館珍藏展《畫師們》,呈現尼德蘭繪畫市場的多元題材,楊・彼特・布魯赫爾的靜物畫作品〈花卉靜物〉。反映當時歐洲種植花卉、擺設昂貴花束的風潮,畫面看似寫實,但卻集合不同時節的花卉,呈現出畫家或買家心中的理想美。 組圖/琅琅悅讀編輯室,圖片來源:奇美博物館,

16世紀晚期北尼德蘭宣布獨立以後,開始採納宗教寬容政策,這是影響藝術創作的重要條件之一。尼德蘭繪畫時代雖被稱為是「北方文藝復興」,但對比義大利以人文主義引領的文藝復興,儘管兩者創作仍有聖經故事和宗教人物,但是尼德蘭題材選擇上更加樸實與日常,注意象徵性的細節,在經濟與宗教的催化影響之下,相比義大利同時期強調人體解剖學、古典美學、神話歷史等題材,北方則是漸漸發展出風俗、靜物與風景等多元有趣的主題。

〈花卉靜物〉的創作者將透過簡單深色背景烘托出雕花花瓶,以及其中盛裝著艷麗的玫瑰、牡丹、水仙、牽牛花等各季花卉,精美盛放看似賞心悅目,實則是鏡花水月,但卻是畫家或買家心中的理想美,並不真實。而作品在深色處隱晦點綴枯黃花葉,以及桌面碎裂痕跡,暗示歲月流逝,有好景不常的寓意。另外一件類似款靜物畫,〈水果靜物〉則是炙手可熱的靜物畫家威廉・范・艾爾斯特17歲時的創作,畫作風格純熟能真實呈現果實質地,像是櫻桃、葡萄、李子的光澤明亮的飽滿欲滴表皮,就和水蜜桃上呈現的絨感很不同,細節且透過巨大寫實的蒼蠅停駐,讓果肉看似完好實則有了邁向腐敗的象徵性,喻示短暫虛空,同樣也有隱藏著警示世人珍惜眼前時光,莫要浪擲虛度的意涵。

威廉・范・艾爾斯特〈水果靜物〉。圖/琅琅悅讀編輯室

05 主題風俗畫:大衛・特尼爾斯二世〈廚房一景〉、法蘭德斯畫派〈拜訪醫生〉

奇美博物館珍藏展《畫師們》,大衛・特尼爾斯二世的作品〈廚房一景〉。圖/奇美博物館

在眾多尼德蘭繪畫創作主題中「風俗畫」可說是最有趣的題材,因為這系列的創作最能反映出當時獨特的社會風氣,尤其「民以食為天」,廚房靜物或風俗畫最是生動有趣,也最能表達出深植人心的觀念。本幅作品〈廚房一景〉屬於特尼爾斯最具代表性的農夫風俗畫(peasant scenes),栩栩如生繪畫出古代歐洲農村生活,畫面整體以溫和簡樸的黃褐色為基調,其中的紅、白與藍則為畫面增添生動感,也成功讓大家視線聚焦在他們身上。廚房裡大人們正在準備餐點,殺豬後吊掛放血形象跟耶穌十字架有異曲同工之妙,滿盆血水預備即將製作成美味佳餚血腸,而一旁遊戲的孩童看似吹著「氣球」,實則手持的是豬膀胱,看起來獵奇血腥,但這的確是當時西方農村兒童玩具之一,把玩其他動物器官也算常見,同時呼應著諺語「homo bulla」,表示人生如氣球快速膨脹、但也轉瞬即逝,短暫而虛幻之感。

1566 年老布魯蓋爾(Pieter Brueghel the Elder,1525-1569)的荷蘭風俗畫《伯利恆的戶口普查》中局部,也有使用「殺豬取血」,以及「孩童吹豬膀胱」的繪畫表現。 圖片來源:維基百科,比利時布魯塞爾古典大師博物館館藏,Pieter Bruegel the Elder, The Numbering at Bethlehem, 1566. (左下角局部)

「風俗畫」主題經常刻劃農村或鄉間日常,是進一步認識尼德蘭繪畫歷史不可或缺的重要的材料。圖/奇美博物館

另外一幅也與膀胱小有關聯繫,同樣描繪市井小民生活,這幅首度展出的法蘭德斯畫派作品〈拜訪醫生〉是當時熱門創作主題。畫面中佔據泰半的兩位主角,左邊狐疑端詳著膀胱狀的玻璃瓶的男子是醫師,右邊緊閉雙唇,神情懸疑窘迫的女性則是求診的農婦,桌面滿滿的書、筆墨為的是鋪墊前者具有專業知識與地位,而農婦使手中的拐杖和編籃,則是象徵尋醫跋涉之路的艱辛。畫家透過這幅創作諷刺現今看來尋常不過的「求醫問診」也有黑心詐騙的可能性,如此生動的象徵江湖郎中的騙術,不只出現在藝術,文學中也屢見不鮮。

奇美博物館珍藏展《畫師們》,首度展出法蘭德斯畫派作品〈拜訪醫生〉。圖/奇美博物館

奇美博物館珍藏展《畫師們》,首度展出法蘭德斯畫派作品〈拜訪醫生〉。圖/琅琅悅讀編輯室

06 主題肖像畫:安東尼・范・戴克工作坊〈沙瓦王子騎馬像〉、安東尼・范・戴克〈菲德烈克・范・馬瑟萊爾肖像〉

。圖/奇美博物館

如果你有認真逛展,可能會逛到第三展區內後半時很好奇什麼是「法蘭德斯」?事實上法蘭德斯其實是一個地名,位於南尼德蘭,大約為現今地理位置上的比利時。歷史上的法蘭德斯是尼德然繪畫邁向精彩繁榮的起點,17世紀的法蘭斯因受到宮廷、貴族等影響,創作出豪華貴氣、色彩鮮豔並富有動感的巴洛克風格藝術,被稱為是法蘭德斯藝術風格。與過往尼德蘭藝術的神祕、樸實、及民俗風格的藝術風格大相逕庭,對後世的繪畫發展極具啟發性。

尼德蘭繪畫時代雖被稱為是「北方文藝復興」,進展前有一個過去與現今的地理位置圖地圖,從此圖可知所謂的「法蘭德斯畫派」其實是屬於南尼德蘭的範疇。圖/琅琅悅讀編輯室 奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》第二單元「從王室到平民:巴洛克繪畫」,此件完美主義肖像畫家安東尼‧范‧戴克的真跡,與現在展出的奇美珍藏畫風格簡直如出一轍。圖/奇美博物館提供

這幅超過260公分高〈沙瓦王子騎馬像〉同樣也是為權貴所創作,「騎馬像」自古羅馬以來普遍被認為是帝王特有的肖像畫表現手法,大眾可能最有印象也是最有名氣的是18世紀的〈拿破侖翻越阿爾卑斯山〉。畫面構圖類似,白馬前肢騰空站立、人物在畫面中採斜角構圖,展現主角非同凡響的氣勢與尊貴。此外,范‧戴克相當擅長表現畫中各種不同質地的樣貌,無論是柔軟飄揚的紅綢、金屬冰冷且堅硬的盔甲,還是柔順卻蜷曲的鬃毛、光澤明亮的髮絲都難不倒他,且恰到好處,人物等高的繪畫比例,使人物威儀與美感一覽無遺。

1801-1815 法國畫家賈克-路易·大衛的《拿破侖翻越阿爾卑斯山》是較多人熟知的騎馬肖像圖。圖片來源:凡爾賽宮館藏,Jacques-Louis David,Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, Château de Versailles, 1801-1815.

巨幅肖像畫〈沙瓦王子騎馬像〉氣勢非凡,畫中有超多細節,很適合坐下來好好欣賞。圖/奇美博物館

另外一幅小的胸像肖像畫〈菲德烈克・范・馬瑟萊爾肖像〉,根據奇美館藏介紹得知,此件作品臉部繪畫處理極微細膩,展現當時工作坊一條龍的分工製程,主要是學徒和助理協助前期(畫布處理、底稿、大塊面積平塗)和後期細瑣繪畫細節與最後完工,畫家則是負責執行繪畫中重點部位繪製(如肖像是人物面部和頭髮等),而此幅臉部白裡透紅的人物面容,也是最令人過目難忘畫作精隨。

07主題風景畫:法蘭斯・德・蒙佩爾〈冬日的風景〉、楊.布魯赫爾二世〈風車前的旅人〉

奇美博物館特展《畫師們》,單元三「有哪些作品主題?」,展現多元豐富的尼德蘭繪畫。圖/奇美博物館

簡單易懂的風景風俗畫也是逛展時必不能錯過的館藏,其中編輯最喜歡的兩幅作品分別是〈冬日的風景〉和〈風車前的旅人〉。

〈冬日的風景〉白雪覆蓋、枯樹林立、畫面中大面積的灰白色調,搭配銀白外框,不難讓人直觀感受到作品想創作出極度冷冽的冬季景致與氛圍感,左上天空中透出淡淡的藍天,頗有「撥雲見日」或者是否極泰來的意象,彷彿為全幅作品帶來和煦的冬日與溫暖。

奇美博物館珍藏展《畫師們》,法蘭斯.德.蒙佩爾作品〈冬日的風景〉,為17世紀尼德蘭獨特的風景畫類型之一。圖/奇美博物館 〈風車前的旅人〉是由藝術世家的楊.布魯赫爾二世所繪製,風車、忙碌的旅人、鄉間道路可說是標準的尼德蘭繪風,從風車到背景天空,看似平和的鄉村風景中隱藏著多元道德意涵,往往總是總是一體兩面,例如:風車動能有效改善農民的工作效能,成為荷蘭當時重要的經濟命脈和工具,象徵順遂與美好,不過同時也有幻想一夜暴富的負面意義。

奇美博物館珍藏展《畫師們》,呈現尼德蘭繪畫市場的多元題材。圖為楊.布魯赫爾二世的風景畫作品〈風車前的旅人〉。此畫作經科學檢測發現有肉眼看不見的獸骨藏在畫作圖層下方,推測為後人所做的塗改,此一發現也完整了畫家創作這件作品的意圖。_1.jpg

另外,此件作品還有一個很值得看點是「動物枯骨」。目前繪畫表現是看不出來這個圖案,但奇美博物館多方考據研究中,推估布魯赫爾家族在描繪鄉間行旅的作品時不應該短缺這個象徵性圖案,終於奇美博物館鍥而不捨使用紫外線螢光攝影、顯微攝影、掃描式XRF確認出鉛元素的獸骨後,找到這個消失的性徵圖案,驗證作品有經過後人塗改痕跡,現場提供平板裝置,民眾可以直接左右滑動,對比塗層差異,精彩萬分,對抽絲剝繭的探索過程感興趣的藝術迷。絕對不可以錯過這幅畫完整且鉅細靡遺的研究工程與現場說明牌。

〈風車前的旅人〉幾經多次科學檢測奇美才有了重大研究發現,原畫開幅不大,但現場有大型輸出背板、平板裝置,替你深入挖掘更多細節與祕密。圖/奇美博物館

奇美博物館珍藏展《畫師們》,呈現尼德蘭繪畫市場的多元題材。圖為楊.布魯赫爾二世的風景畫作品〈風車前的旅人〉。此畫作經科學檢測發現有肉眼看不見的獸骨藏在畫作圖層下方,推測為後人所做的塗改,此一發現也完整了畫家創作這件作品的意圖。圖/奇美博物館

以上嚴選12件作品不知道你最喜歡哪一件呢?特展內總計有58幅珍藏,還有不少作品透過科學檢測得出超乎預想的結果,此外,館方在藝術教育推廣上也不遺餘力的用心規劃,不管是不是藝術小白,你都能在展場內邊玩邊學,尤其是有趣驚奇的互動體驗區,能輕鬆洞察12年的研究成果,看完絕對讓你猶如獲取一劑藝文大補帖,藝文素質與功力必定會火速倍增!(笑)

禮品區的特展周邊。圖/琅琅悅讀編輯室 禮品區的特展周邊。圖/琅琅悅讀編輯室 特展門票上印有這次展覽主打珍藏畫作,超級精美。圖/琅琅悅讀編輯室 本次門票共計有8款奇美珍藏畫,歡迎大家也來蒐集珍藏。圖/奇美博物館

「琅琅悅讀」特別企劃,歡迎踴躍回答下面的票選問題,並留下聯繫email(僅供本次活動使用)即獲得本次奇美博物館特展門票+限定週邊,投票時間即日起至2025/1/2 23:59止。投票次數越多,中獎機會越大!

注意事項:

1. 獎項:奇美博物館雙人票,3名;資料夾+筆記本3組,共計6名,將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送,票選結果預計將於投票結束後一週內公布,後續活動贈獎將個別email通知得獎人,逾時視同放棄資格,由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人,且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整,恕不補寄敬請留意!

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

時間:2024/10/26-2025/8/31

售票:全票400元、優惠票350元、雙展套票(常設展+特展)450元

地點:奇美博物館 一樓特展聽(臺南市仁德區文華路二段66號)

奇美博物館《畫師們》園區佈置掛幅。圖/奇美博物館 奇美博物館園區佈置隨處可見《畫師們》看板。圖/奇美博物館 奇美博物館珍藏展《畫師們:走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》主視覺。圖/奇美博物館