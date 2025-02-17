高美館「陳正雄90大展」近80件藝術創作與傳統服飾收藏 感受抽象大師四季中的人間煙火

高雄市立美術館盛大推出國際抽象繪畫大師陳正雄展覽《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》，作為藝術家90大壽里程碑，此次展覽不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精彩歷程，展覽自即日起至5月11日在高美館隆重登場，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。

近80作品與文物 首度將傳統服飾收藏並陳展出

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄的藝術成就不僅展現在其獨特的抽象繪畫中，他同時是原民與清代服飾的文物研究者、收藏者，也是抽象藝術理論的教育者；陳正雄亦曾受巴黎五月沙龍邀約，是唯一獲邀參展的臺灣籍畫家，足可見其在國際藝壇的影響力。此次在高美館的展覽，展出他自1950年代迄今的創作與收藏，策展團隊特別規劃了藝術作品與文物收藏的對話空間，共呈現79組件作品，讓觀眾能夠深入理解藝術家如何從傳統文化汲取靈感，進而轉化為當代藝術的創意表現，進入一場融合東西方美學的藝術盛典。

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》透過作品與藏品的色彩調性進行展覽空間規劃，相同色系的並列陳設，展現作品、藏品和空間交互對話的可能性。圖／高雄市立美術館

藝術家陳正雄2014年出席北美館展覽《陳正雄回顧展 1953-2013》致詞。圖／取自臺北市立美術館官網

《陳正雄90大展》策展顧問蕭瓊瑞指出，陳正雄曾獲美國傅爾布萊特（Fulbright）計畫獎助，受邀赴美國東西方中心任駐校藝術家外，亦連續兩度（1999、2001）榮獲佛羅倫斯國際當代藝術雙年展終身藝術成就獎及偉大的羅倫佐國際金質獎章，讓世界看見臺灣。他與趙無極、朱德群並列「華人抒情抽象三家」，其作品在國際藝評界獲得高度肯定，並於2014年以傑出的藝術成就獲得「國家文藝獎」殊榮。不僅如此，作為一位藝術教育者，兩岸抽象論如《抽象畫》與《抽象藝術論》著作，均由陳正雄所撰寫，他亦受邀至各地學術演講，赴中國推動抽象藝術發展的講座超過50場次，而中國國家博物館也曾為他舉辦大型回顧展。陳正雄在創作與理論的雙重實踐，對東西方藝術交流有著深遠影響，2025年適逢陳正雄90大壽，邀請愛好藝術的朋友來到高美館，體會這位臺灣抒情抽象先驅首度創作與收藏並呈的重要大展。

陳正雄 | 紅林系列之一 壓克力彩、畫布, 1985 97 x 145.5 cm

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

是收藏，也是創作靈感來源

陳正雄曾說：「我的藝術是『召喚的』，而非『描繪的』。如同音樂，旨在激發內在情感，而非記錄自然的外貌或述說故事。它是內在經驗的一種強烈表徵，是視覺的『隱喻』，而非視覺的『敘述』」。這段話完整地詮釋了藝術家的創作理念，也為《陳正雄90大展》一展定調。作為一位有著多重身分的藝術家，陳正雄擁有三大重要收藏：臺灣原住民文物、中國清代宮廷服飾，與中國少數民族服飾。這些珍貴的收藏不僅展現了他對文化的深刻理解，更成為他汲取創作靈感的重要泉源。

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

陳正雄 | 數位空間系列之一 複合媒材、畫布, 1999 130 x 192 cm

陳正雄 | 福爾摩沙頌 複合媒材、畫布, 2006 192 x 130 cm

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

從收藏到創作的轉化，在陳正雄的作品中處處可見。這次高美館以陳正雄的收藏帶出創作中所蘊含的「文化色彩」，觀眾不僅能從原民藏品中的海洋性，直接投射到陳正雄抽象繪畫中的「抒情海洋」，更能在他的《窗》與《數位空間》等系列作品中，看見書法與刺繡服飾間的線條呼應，藝術家巧妙地以色彩突圍了東方元素，也在畫面中同時融合了西方抽象的精粹。《陳正雄90大展》自即日起至5月11日於高美館展出，邀請民眾前往感受抽象藝術大師陳正雄筆下的浪漫四季與精彩收藏。更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館

高美館《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》首度同步展出藝術家陳正雄的繪畫與收藏，展開一場跨越傳統與當代的藝術饗宴。圖／高雄市立美術館