2025台北國際書展／蔡康永哽咽朗讀令人動容！與吉本芭娜娜漫談生命中「有特殊意義的人們」

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蔡康永與吉本芭娜娜。圖／台北國際書展
蔡康永與吉本芭娜娜。圖／台北國際書展

芭娜娜的把一切我們需要被安慰的事情，埋伏在生活裡面。他讓我們知道，命運所帶來的神奇的時刻都是有可能發生的。雖然我們有可能一輩子也遇不到，但芭娜娜的小說給了你一個承諾。」在朗讀完的知名短篇小說《廚房》中的〈月影〉後，哽咽說道。今（6）日下午，邀請到知名作家吉本芭娜娜和蔡康永以芭娜娜新書《吹上奇譚》為起點，與書迷漫談生命中「有特殊意義的人們」。

吉本芭娜娜的知名短篇小說《廚房》和新書《吹上奇譚》書封。圖／時報出版

說起兩人之間的緣分，蔡康永表示，去年二月他的新書在日本發表，吉本芭娜娜為他寫序，兩人短暫會面，而此次芭娜娜新書來台灣宣傳，便希望偕同宣傳作為報答。

近日，大S年節期間旅日猝死消息舉國譁然，身為好友的蔡康永在講座上探討生命中的失去時，也難掩難過之情。期間，蔡康永便朗讀了〈月影〉文中的段落，書中寫道「命運已經把你我硬生生分隔兩岸，……，我只能夠淚眼婆娑地看著這一切。」蔡康永也從中體會到，在往後的生命中即使面對更多失落，但想念一個人到瘋狂並不是件丟臉的事。

蔡康永認為，閱讀吉本芭娜娜的作品所帶來的震撼和閱讀其他書並不相同，像是在《吹上奇譚》中一個賣冰淇淋的角色，書中芭娜娜將對失去的痛苦，以獨特的筆觸和意象呈現，蔡康永讚嘆：「把對命運說不出的憤怒跟溫柔混和在一起，是非常了不起的寫法。

吉本芭娜娜回應，最近他也失去了一位生命中重要的朋友，即使有很多疑惑想要追問或探尋，但早已無法得知答案，「人上了年紀不免會經歷很多事，或是失去很多人，好像沒什麼好事。」芭娜娜淡淡笑著說，「但現在我轉念這麼想——覺得生命中的所有相遇都會在心裡開出花朵，然後越來越繁盛。」

吉本芭娜娜回應失去生命中重要朋友，淡笑寬慰說「但現在我轉念這麼想——覺得生命中的所有相遇都會在心裡開出花朵，然後越來越繁盛。」。圖／台北國際書展

兩人接續談到議題，蔡康永觀察，世界各地很多優秀的訪談節目主持人都是同志，可能是因為從小發現世界跟表面的不一樣，長大的過程中要不停追究為什麼會是這個樣子，還有思考改變的可能性，他也將這些經歷當作身為創作者的幸運的來源，並慶幸自己是在這個處境當中活下來的人。芭娜娜則表示，自己常會在小說中引用同志角色，首先是希望可以透過寫作將那些與生俱來但漸漸遺失的東西找回來。他認為，每個人的個性或真正重要的特質在出生時早已確定，但在我們接觸社會的過程中可能會被扭曲，因此找回這些內在的聲音便成為我們的人生，他希望藉由小說，給予讀者勇氣追尋真正的靈魂。

蔡康永在朗讀完吉本芭娜娜的知名短篇小說《廚房》中的〈月影〉後，情緒激動，哽咽落淚。圖／台北國際書展

「我們（演藝工作者）所做的事情曾經在某一個時刻、某一個夜晚，安慰過某一些人。所以當我們回看這一切的時候，我們可以覺得，這已經是一片花海了，這是一件幸運的事情。」蔡康永說道，這是他在閱讀《吹上奇譚》後記獲得的體悟和安慰，正如芭娜娜在文中所說：「我的書的確試圖幫助過這些人的靈魂。這些年我謙卑努力走過的路，如今回首，已成一片花海。」最後，吉本芭娜娜也坦言，他認為日本正在快速失去很多東西，但台灣卻還保有心靈富足的生活，希望之後能多來台灣體驗這種生活，即使在日本也能夠慢慢找回豐富的心靈。

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

2025台北國際書展

展覽資訊：

2025第33屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網

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