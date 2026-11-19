文／彭紹宇 （作家）

一座森林，可以被搬進博物館 嗎？

隨著動畫 電影 《野林守護戰》（Wildwood）於英國 正式上映，倫敦 設計 博物館（Design Museum）也將電影的製作現場帶進展廳。這座成立於1989年的博物館，長期以當代設計為策展核心，並於2018年獲頒歐洲年度博物館獎，是倫敦重要的設計文化場館之一。

《Wildwood: The Exhibition》展覽入口主視覺。圖／彭紹宇提供

此次展覽將焦點從電影成品延伸至幕後的創作過程，帶領觀眾一窺動畫世界如何從無到有。從角色手稿、戲偶與服裝，到一棟棟精心搭建的微縮場景，原本只能透過銀幕看見的奇幻世界，如今一一真實「現身」，展現觀眾眼前。

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走進定格動畫的誕生現場

展期自2026年10月15日至2027年1月10日的《Wildwood: The Exhibition》，匯集約170件來自美國動畫工作室萊卡（LAIKA）檔案館與《野林守護戰》製作現場的物件，帶領觀眾走進一部定格動畫的誕生過程。

開幕前夕的派對上，設計博物館館長暨執行長蒂姆・馬洛（Tim Marlow）與萊卡總裁兼本片導演崔維斯・奈特（Travis Knight）先後登臺致詞。兩人分別從博物館策展與電影製作的角度，分享這次展覽的策畫理念，以及《野林守護戰》背後的創作歷程。

（左）倫敦設計博物館外觀、（右）蒂姆・馬洛與崔維斯・奈特登臺致詞。圖／彭紹宇提供

設計博物館過去曾以史丹利・庫柏力克（Stanley Kubrick）、提姆・波頓（Tim Burton）與魏斯・安德森（Wes Anderson）等知名電影導演為題策展，如今將目光轉向定格動畫。館長形容，《野林守護戰》是當代設計的出色範例，將創意、工藝與科技緊密結合。對於一部歷時十六年製作的電影而言，展覽提供另一種更貼近創作過程的觀看方式。

回首二十年定格動畫手藝

進入二樓主展廳前，博物館夾層先以一條時間線，回顧萊卡工作室歷年動畫作品。從《第十四道門》（Coraline，2009）、《派拉諾曼：靈動小子》（ParaNorman，2012），到《酷寶：魔弦傳說》（Kubo and the Two Strings，2016）與《大冒險家》（Missing Link，2019），透過戲偶、幕後照片及早期概念圖，串起工作室一路累積的製作經驗與創意編年史。

表情面具。圖／彭紹宇提供。

表情面具。圖／彭紹宇提供

走進主展廳，首先吸引觀眾目光的，是《野林守護戰》角色各式各樣的表情面具。定格動畫的人偶需要逐格拍攝，每次調整動作，都得由動畫師親手移動戲偶。至於臉部表情，萊卡工作室發展出一套精密的「換臉技術」，將不同神情預先製作成獨立零件，拍攝時再依照情節與對白逐格更換。

舉凡微笑、皺眉或任何細微的眼神變化，每種表情都經過細膩設計。展場中大量排列的替換面具，也使得這項技術的繁複程度一目了然。

手繪稿。圖／彭紹宇提供

場景陳設模型。圖／彭紹宇提供

從概念手稿到微縮場景

另一側展示著角色繪畫手稿與場景陳設模型。電影以導演家鄉美國奧勒岡州為故事背景，交織熟悉的城市地景與充滿想像的奇幻森林，讓真實環境成為視覺設計的重要基石。

深入展廳，最令人驚訝的或許是實際場景的規模。《野林守護戰》共搭建136組實體場景，展覽挑選其中約七組展出，包含主角家中與反派房間等不同空間。前者承載故事裡較日常的生活氣息，後者則隨著角色性格與情節需求，營造迥異的視覺氛圍。從家具、裝飾到空間配置，皆能察覺美術團隊的巧思。

當場景完整呈現在眼前，觀眾便能更直接地感受空間如何形塑角色，也看見美術設計如何透過環境傳遞故事訊息。場景本身即是無聲的敘事者。

大戰場景。圖／彭紹宇提供

片中場景。圖／彭紹宇提供

逐格打造的戰爭場面

深入展廳，大戰場景模型著實是展場中最壯觀的展品之一。《野林守護戰》片長132分鐘，全片共有超過兩千七百個鏡頭，而眼前這座模型，將電影中氣勢磅礡的戰鬥場面濃縮於一座立體場景之中。

人物、建築與周遭環境層層交錯，前景角色與遠處地景相互呼應，構成層次豐富的戰場。模型保留主要角色在場景中的位置與姿態，也讓觀眾得以從不同角度觀察整體空間配置。站在模型前，視線自由穿梭於各個角落，細看電影畫面中不易留意的物件與細節。透過這樣的觀看方式，更能體會製作團隊如何安排人物、建築與地景，構築這場規模龐大的關鍵戰鬥。

置身鏡頭之外的奇幻世界

觀看電影時，我們僅能透過攝影機選擇的角度，看見故事中的世界；展覽則讓人有機會「繞」到鏡頭之外，細探那些藏在銀幕畫面裡的細微物件。原先服務於電影敘事的製作材料，在此成為值得駐足細看的展品。

走出展廳，再次回想《野林守護戰》的劇情，以及那些令人驚嘆的場面，似乎也多了一層不同的理解。電影與展覽相遇，故事在電影結束後延續了新生命，而鏡頭之外，仍有一整個值得探索的世界，等待觀眾一探究竟。

片中場景。圖／彭紹宇提供

展覽資訊 ： 《Wildwood: The Exhibition》

時間：2026.10.15 - 2027.01.10

地點：倫敦設計博物館（Design Museum）

主辦單位：萊卡工作室（LAIKA Studios）