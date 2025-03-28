「東京富士美術浮世繪典藏展」登陸高雄！聚焦葛氏北齋、歌川廣重等150件原作 展現日本庶民藝術之美

跨國合作藝術展覽再添一筆！由台灣創價美術館與東京富士美術館合作的「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」，展品從3月23日自東京空運抵達台灣，精彩的浮世繪版畫原作，將在3月29日至5月25日在高雄創價美術館，與全台觀眾見面！ 浮世繪是17至19世紀興盛於日本的一種藝術表現手法，「浮世」日文原意憂世關懷，而後衍伸為一種享樂的人生態度，同時也展現獨有的町人文化，以及新潮流與文化樂趣。本次展覽將展出150件版畫原作，聚焦三位藝術大師葛氏北齋、歌川廣重、川瀨巴水的作品美學，館方也在6樓設置AR互動區，「浮世繪偶像咖啡館」邀請大眾免費入館參觀，用別出心裁的的方式探索浮世繪之美。以篇由美術史研究者李欽賢為我們導覽四大展區內必看作品與展覽特點。（編按）

3月23日由台灣創價學會洪玉柱常務副理事長、創價美術館呂慧甄館長共同主持展品開箱。圖／取自創價藝文臉書＠twsgiculture

文／李欽賢（美術史研究者）

浮世繪，以多色套印技法，營造如同精美錦緞般視覺效果， 又稱為「錦繪」， 是興盛於日本江戶中後期（18世紀）的民眾版畫。浮世繪的表現跳脫教化與忠孝節義的框架，甚至有煽情的感官題材，十足反映江戶的市民生活；特別的是，它對巴黎印象派產生深遠影響。本展精選日本東京富士美術館典藏的美人畫、演員畫、武士畫與風景畫等經典作品，呈現江戶到近代浮世繪的延續、發展與變遷。

東京富士美術館外觀。圖／取自東京富士美術館Instagram @tokyofujibi

一、 浮世繪之花─美人畫、役者繪、武者繪

新興都市江戶是以男性壓倒性多數的社會，他們熱衷的消遣即是前往風月場所和看戲。美人畫在浮世繪題材中佔有最大宗產量，繪師們畫出了時代的理想與尖端的時尚。役者繪也是江戶時代風流男子的典型，歌舞伎演員的武生動作和表情，幾乎成為當世代人們的偶像。武者繪是古今各時代的歷史英雄，有三國志的故事，也有辨慶神力搬梵鐘的傳說之一幕。

喜多川歌麿《二見ヶ浦》約1803–04 年，彩色木版畫。圖／創價美術館官網

浮世繪晚期才崛起的風景畫，因應旅行風氣普及，超過70歲的葛飾北齋開始描繪《富嶽三十六景》，顯然有西洋傳來的遠近法之影響。全球最知名的浮世繪就是葛飾北齋筆下的〈神奈川沖浪裏〉，尤其得到西洋作曲家杜布西的極力推崇。《富嶽三十六景》是浮世繪出版史上最暢銷的一組版畫。

葛飾北斎《冨嶽三十六景-深川万年橋下》，天保 1-天保 3 (1830-32)，多色木版畫。圖／創價美術館官網

三、 歌川廣重—街道之旅（東海道）與江戶風景

《富嶽三十六景》如此叫座，也激發了歌川廣重趁江戶中晚期全國盛行伊勢神宮、金刀比羅宮等寺院參拜的風氣，開始企劃創作《東海道五十三驛站》。與葛飾北齋迥異的是沿途風景中的人物動態，還有廣重的風景畫多了雪、雨、霧的傳統和歌詩情。《東海道五十三驛站》出版，終於奠定了歌川廣重立足於浮世繪風景畫家的決定性聲名。

歌川廣重《東海道五拾三次之内-品川-日之出》，天保 4-5 (1833-34)，多色木版畫。圖／創價美術館官網

四、 川瀨巴水—明治、大正、昭和前期之日本原鄉風景

正當近代化的街景逐漸變遷、變貌之浪潮下，大正、昭和間活躍的木板畫家川瀨巴水（1883-1957），為探索日本的原鄉風景，熱衷全國行腳，將最貼近庶民生活的四季風情，再活化為傳統浮世繪的新版畫。他與出版商渡邊庄三郎合作，找來雕師、摺師應用新時代的高度技術，四家一體，牽引現代浮世繪，贏得「旅情詩人」的美譽。

川瀬巴水《大森海岸（「東京二十景」より）》，1930 年 (昭和 5 年)，多色木版畫。圖／創價美術館官網

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」展期3月29日至5月25日在創價美術館開展。圖／創價美術館官網

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