親身走進19世紀的藝術時光！當經典藝術遇上虛擬實境科技，一場跨越時空的藝術探索之旅即將展開！由Grande Experience與UNIVR SE Studio共同打造的《 尋找梵谷 ：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR 》，將於2026年12月24日正式於華山文創園區 登場。展覽透過嶄新的「共用虛擬實境」SVR（Shared Virtual Reality）技術，結合藝術、歷史與科技，帶領觀眾走進19世紀的歐洲，穿梭於梵谷生命中別具意義的場景，從熟悉的經典畫作走入畫家真實的人生故事，展開一場穿越虛實、追尋藝術靈魂的沉浸式 旅程。

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》運用共用虛擬實境（SVR）技術，邀請觀眾親身走進梵谷的藝術世界

十年創作、逾兩千件作品 走進梵谷璀璨而孤獨的藝術人生

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「世上沒有比愛更真摯的藝術了」— 文森・梵谷

在這些絢爛色彩的背後，藏著一段孤獨而坎坷的人生。梵谷自27歲起全心投入藝術創作，直至辭世，短短十年間留下超過2,000件作品。儘管今日備受世人推崇，生前的他卻始終未能獲得相應的肯定，長年受經濟困境與精神疾病所苦，在理想與現實之間不斷掙扎，最終為短暫而璀璨的一生畫下句點。

百年後的今天，我們透過一幅幅畫作認識梵谷，卻未必真正理解畫布背後的他。此次《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》不再只是帶領觀眾欣賞作品，而是以全新的沉浸式敘事視角，重新走進梵谷的生命軌跡，感受他如何將眼中的世界、內心的情感與對藝術的執著，化作一幅幅流傳後世的經典之作。

打破傳統觀展，透過SVR技術與親友共享虛擬實境，感受藝術與科技交織的獨特魅力

化身梵谷的友人 與西奧一起踏上跨越時空的尋找之旅

如果有機會回到19世紀，你是否願意認識梵谷的生命時光？《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》以一段充滿情感與想像的故事揭開序幕，邀請觀眾化身梵谷的友人，與他一生中最重要的精神支柱弟弟西奧攜手踏上尋找梵谷的旅程。

猶如走入一座由梵谷破碎心靈與璀璨藝術成就交織而成的綺麗國度，觀眾將置身一場時空交錯的夢境，循著梵谷留下的足跡，穿梭於19世紀巴黎蒙馬特、亞爾咖啡館與黃屋，以及聖雷米療養院等重要場景。旅途中，不僅能走訪啟發經典畫作誕生的真實環境，更將與曾經出現在梵谷生命及作品中的人物不期而遇，在一幕幕虛實交織的場景之間，逐漸拼湊出這位傳奇藝術家的生命故事。

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》運用共用虛擬實境（SVR）技術，邀請觀眾親身走進梵谷的藝術世界

這不僅是一場尋找梵谷的旅程，更是一次重新認識他的機會。從畫作中的明亮色彩，到現實生活裡的孤獨與掙扎，觀眾將以不同於傳統觀展的方式，近距離感受梵谷生命中最私密而動人的時刻，理解那些藏在筆觸與色彩之後，未曾說盡的情感。

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》將於2026年12月24日正式於華山開展，邀請觀眾暫別現實，走進一段跨越百年的藝術時光，在虛實交錯的旅程中，親身參與印象派大師梵谷最為親密而動人的最後時光。更多資訊可至KKLIVE官網或社群查詢。

《尋找梵谷：SVR實境探索之旅》運用共用虛擬實境（SVR）技術，邀請觀眾親身走進梵谷的藝術世界

展覽資訊 尋找梵谷：SVR實境探索之旅 Finding Vincent SVR

日期｜ 2026年12月24日 - 2027年4月6日

地點｜ 華山文創園區西五館 / 台北市中正區八德路一段1號

票價｜預售票NT$380，現場展期票NT$420 / 現場愛心票NT$210