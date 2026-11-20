你曾想過，如果整座城市都沒有一條直線，世界會變成什麼模樣嗎？在19世紀末的巴塞隆納，有位被譽為「上帝的建築 師」的鬼才，他拒絕使用尺規畫出死板的幾何方盒，反而向森林裡的樹枝、海浪的波紋甚至昆蟲的骨骼拜師學藝，硬生生在石頭與鋼鐵之間，捏造出一座座宛如會呼吸的童話奇境。他，就是安東尼・高第 （Antoni Gaudí）。

左圖安東尼・高第（Antoni Gaudí）；右圖聖家堂現在的模樣。圖／取自維基百科、聖家堂官方社群 @basilicasagradafamili

而今年，正是親眼見證這場跨世紀奇蹟的最佳時機！2026年，世界建築史迎來兩大極具象徵意義的歷史時刻——高第逝世滿100週年，同時也是他傾注後半生心血的畢生傑作「聖家堂（Sagrada Família）」核心主塔「耶穌之塔」正式竣工之年。

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為紀念這座跨越百年的里程碑，由日本知名創意光影團隊 NAKED INC. 攜手西班牙 高第基金會（Gaudí Foundation） 共同策劃的官方紀念特展——《Gaudí: Back to the Origins 高第逝世百年特展》，繼東京、大阪與首爾巡迴吸引超過35萬人次朝聖後，正式宣布將於 2026年12月23日 重磅登陸台灣，進駐國立臺灣科學教育館（台北科教館 ）首波早鳥搶購資訊已悄悄公布，將於11月21日（週六）中午12:00搶先開賣！

策展團隊以「跨越百年時空，邁向未來」為核心精神，帶領觀眾從高第成長的加泰隆尼亞自然風土出發，走進充滿創作熱情的巴塞隆納，最後仰望仍在持續生長的永恆聖殿，揭開他將自然法則轉化為空間詩篇的秘密。

三大必看展覽亮點，全方位解碼鬼才建築師

1. 日本 NAKED INC. 打造沉浸光影劇場：走進流動的聖家堂與參與式藝術

擅長以光影與空間敘事的 NAKED, INC.，將《聖家堂》、《奎爾公園》、《巴特略之家》與《米拉之家》等世界文化遺產的建築語彙重新解構，打造出宛如置身巴塞隆納街頭與聖殿內部的沉浸式 光影劇場。當彩繪玻璃般的斑斕光影隨聲景緩緩流轉，高聳如森林的石柱在眼前拔地而起，觀眾將能深刻體會光線賦予建築的生命力。此外，展區更融入參與式藝術概念——呼應「未完成」卻持續由眾人接力構築的聖家堂精神，以及高第獨創的碎瓷拼貼工藝（Trencadís），邀請每位參觀者成為「未來之種」，親手為作品添上色彩，共同延續這場跨越百年的美學對話。

東京場展區一隅。圖／NAKED INC.

大阪場展區一隅。圖／NAKED INC.

2. 高第基金會珍藏曝光：首次結合「筆跡心理學」窺探大師內心

獲得西班牙高第基金會大力支持，本展集結多件難得一見的一手珍貴文獻，包含高第親筆撰寫的手記、私人書信、製圖工具，以及《聖家堂》手繪設計圖與早期的3D立體眼鏡等歷史藏品。展覽更突破傳統文物陳列方式，導入「筆跡心理學」研究成果，從高第手稿的字跡線條、書寫力道與修改細節切入，剖析他嚴謹又充滿靈性的創作思維，讓觀眾看見建築巨匠最真實的人格溫度。

東京場展區一隅。圖／NAKED INC.

東京場展區一隅。圖／NAKED INC.

3. 數位重現「逆懸吊模型」：親手體驗重力與幾何的結構魔法

高第曾說：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」他摒棄傳統制式計算，獨創以繩索與沙袋模擬重力拉扯的「逆懸吊模型（Funicular）」，藉此尋找最穩固的自然弧線，成就了令人驚嘆的懸鏈線拱頂。展場特別透過高精度3D重建與互動感測科技，將這套經典實驗轉化為數位體驗裝置；觀眾只需動手調整懸吊曲線，系統便會即時演算並投影出充滿高第風格的建築結構，親身感受工程力學與自然美學交織的創作樂趣。

首爾場展區一隅。圖／NAKED INC.

東京場展區一隅。圖／NAKED INC.

首爾場展區一隅。圖／NAKED INC.

東京場展區一隅。／NAKED INC.

大阪場展區一隅。圖／NAKED INC.

東京場展區一隅。圖／NAKED INC.

這不僅是一場陳列建築模型的回顧展，更是一趟「逆轉時間、回歸本源」的沉浸式旅程。不必遠飛西班牙，今年冬天就走進台北科教館，在光影與手稿之間，與百年一遇的鬼才建築師靈魂相遇！更多購票和展覽資訊 可置寬宏售票官網查詢。

展覽資訊 《Gaudí: Back to the Origins 高第逝世百年特展》

日期： 2026年12月23日（三）至 2027年4月6日（二）

地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區（台北市士林區士商路189號）

早鳥購票資訊：玉山卡友獨家早鳥優惠： 2026年11月21日（六）中午12:00起至12月20日止，於寬宏售票官網刷玉山信用卡購票，享獨家早鳥優惠價 450元（原價520元，每卡限購8張；展期亦享單人票95折優惠）。

購票通路： 寬宏售票系統官網

《高第逝世百年特展》展覽主視覺。圖／NAKED INC.