南美館「福爾摩沙時代」回顧台灣近代百年經典藝術與美術史

臺南市美術館迎接多件國寶和重要古物，於今（25日）開始，於2館「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展覽中展出，此展同時也是臺南國家美術館籌備處成立，由南美館進行策劃的首檔重量級展覽。當日除舉辦展覽開幕式，也舉行2025美術節捐贈感謝活動。展覽不僅回顧了臺灣近現代美術的百年發展，同時展現臺南作為臺灣文化心臟的重要地位，帶領觀眾深入了解臺灣美術的歷史脈絡與文化根源，並進一步彰顯新館作為國家級文化基地的崇高使命。

南美館「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」自即日起展至7月6日。

臺南自荷蘭人於1624年登陸安平以來，歷經不同政權與文化交融，逐漸形成了獨特的地方美學與文化特色。南美館希望透過展覽，展現臺灣近現代美術在不同時代背景下的發展與變遷，並強調臺南在這一歷程中的文化意義與歷史價值。展覽內容橫跨從日治時期到戰後的各種藝術樣式與思潮，包括「地方色彩」、「國族意識」與「現代性」等討論，旨在回顧臺灣美術如何在外來與本土的雙重影響下，逐漸發展出獨具特色的藝術風格，並強調藝術家在各個歷史時期的創作歷程與精神。展覽中可以欣賞到多件重要的國寶級作品，如陳澄波從未曝光的《南海普陀山》、黃土水《甘露水》、張大千《廬山圖》及其他重要古物等，這些藝術作品既是臺灣美術歷史的縮影，也見證該時期藝術家的創新精神與對當時社會的深刻反思。展覽透過八大主題展示出臺灣美術的百年風華，並藉此再度喚起國人對本土文化的深刻思考與認同。

「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展覽，展出國寶《甘露水》

展覽室G_子題 「現代性」的內在轉向

展覽室E_子題「從南國到民國（書法）」

臺灣近現代美術沉浸式體驗：走進大師的藝術世界

其中一間展覽室更設有沉浸式影像科技，將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等臺灣藝術前輩的經典作品，轉化為環場影像，讓觀眾身歷其境，感受藝術家創作的時代氛圍與美學風格。透過高解析度投影和動態影像呈現作品，結合音樂及地面感應互動裝置等多感官體驗設計，讓觀眾能「走入」畫中，近距離體驗筆觸、色彩、構圖之美，並與藝術家「互動」，深入了解他們的創作理念。這不只是一場視覺盛宴，更是一次結合科技與藝術的深度文化體驗，讓觀眾以全新的方式，認識臺灣近現代美術的璀璨成就。

展覽室D「沉浸式體驗 走進大師的藝術世界」將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等藝術家作品製作成環場影像

展覽室D「沉浸式體驗 走進大師的藝術世界」將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等藝術家作品製作成環場影像

展覽室D「沉浸式體驗 走進大師的藝術世界」將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等藝術家作品製作成環場影像

展覽室D「沉浸式體驗 走進大師的藝術世界」將陳澄波、郭柏川、李梅樹、林玉山、許武勇等藝術家作品製作成環場影像.JPG

展覽開幕式群英匯萃，文化與藝術交織的歷史篇章

臺南市美術館於今日（25日）隆重舉行「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」大展開幕式，現場聚集了來自各界的重要人士，共同參與這一具有歷史意義的展覽揭幕。策展人白適銘教授表示，希望能帶領觀眾深入了解臺灣近現代美術的發展脈絡與豐富歷史，並期待每位觀眾能在這裡尋找到對藝術與文化的深刻共鳴。甫上任的南美館董事長游文玫也在致詞中表達了對展覽的高度讚揚。她強調，展覽不僅是一次美術的展示，更是文化傳承的重要時刻，感謝所有支持展覽的相關單位，讓這一文化盛事得以順利舉行。臺南市長黃偉哲也親臨現場對展覽的開幕表示祝賀，並指出臺南市作為文化之都，將持續致力於提升藝術的國際影響力，邀請市民與來自各地的朋友們共同體驗這場充滿歷史與藝術氣息的展覽。文化部次長王時思則在致詞中表示，感謝策展團隊的用心，並強調文化部將繼續支持此類具有文化價值的展覽，讓更多的藝術作品得以被大眾所認識與欣賞。

南美館新上任董事長游文玫致詞

臺南市長黃偉到場致詞

朱銘的《太極對招》

陳澄波重要文物《嘉義遊園地》與《清流》

美術節捐贈感謝活動，見證藝術傳承與延續

開幕儀式完成後，南美館也同步進行美術節捐贈感謝活動，向來自16位捐贈者共捐獻86組件作品的慷慨支持表達感謝。此次捐贈者包括藝術家陳春祿、高實珩、高媛、汪曉青、洪瓊華、耿晧剛；南美館1館建築師梅澤捨次郎家屬梅澤弘之；藝術家家屬吳郭為美、蒲浩志、蘇小夢、蔡佳憓、洪頎茗與藏家張瑞樑、張淑文、蕭人豪及歐財榮等人，藝術家陳春祿作為本次捐贈者代表上台致詞外，南美館也表示下個月將推出「錯中錯．連環夢—陳春祿攝影典藏研究展」，令人期待。該年度受贈作品包含繪畫、雕塑及攝影等多種形式，不僅豐富南美館的典藏資源，也提升南美館藝術收藏價值與學術研究的深度，現場的所有人共同見證這場藝術與文化的傳承與延續。

南美春室推出期間限定套餐，藝術與味覺的跨界對話

因應展覽的推出，位於2館5樓的南美春室The POOL也與資策會合作，推出展期限定套餐，融合視覺與味覺的五感體驗將同步登場，套餐以臺灣前輩藝術家謝國鏞的畫作為靈感，將作品的色彩、意象轉化為味覺創作，讓觀者透過餐桌上的藝術DIY體驗，感受時代流轉中的文化沉澱。此展期限定套餐將於展覽期間內供應，邀請觀者一同透過味覺與創作，探索「福爾摩沙時代」的藝術世界。

「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展將分三階段進行，計劃展示臺灣美術自日治時期至戰後初期的創作脈絡及其對國際美術的影響。這場展覽不僅是一次視覺的盛宴，也是一次關於臺灣文化深度認識與自我啟蒙的旅程，誠摯邀請每一位藝術愛好者，來親自見證這場歷史與藝術交織的時刻。更多詳情見南美館官網查詢。

南美春室The POOL展期限定套餐，以臺灣前輩藝術家謝國鏞的畫作為靈感，將作品的色彩、意象轉化為味覺創作轉化為美食，強化視覺與味覺的五感體驗！

【展覽資訊】 「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」

展出時間：2025/03/25～2025/07/06

展覽地點：臺南市美術館2館 展覽室 A-I

策展人：白適銘

主辦單位：文化部、臺南市美術館 協辦單位：國立故宮博物院、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣美術館、國立歷史博物館、國家攝影文化中心、中央研究院嶺南美術館、高雄市立美術館、桃園市立美術館、臺北市立美術館、臺南市立博物館、嘉義市立美術館、農業部林業及自然保育署嘉義分署（依筆畫排序）

特別感謝：李梅樹紀念館、李澤藩美術館、呂雲麟紀念美術館、阿波羅畫廊、家畫廊、財團法人山藝術文教基金會、蒲添生雕塑紀念館、楊英風藝術教育基金會、羲之堂、郭雪湖基金會、歐豪年文化基金會、私人藏家（依筆畫排序）

「福爾摩沙時代—臺灣近現代美術的知識啟蒙」展覽主視覺。