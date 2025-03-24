從傅培梅泡麵手稿到國宴菜單 臺史博特展用15組關鍵字探索飲食記憶

飲食記憶如何捕捉、承載與傳遞？國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）以15組飲食記憶關鍵字為主軸推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，公開傅培梅發想統一滿漢大餐泡麵的手稿到歷任總統的國宴菜單，即日起至臺史博探索臺灣不同時光的飲食記憶，見證臺灣社會變遷，感受飲食積累於常民生活中的文化魅力。

本次特展運用「國家文化記憶庫」（以下簡稱記憶庫）豐富的數位媒體素材並結合特色館藏，讓觀眾可以透過數位媒體探索臺灣飲食的多樣性與深度。展覽不僅涵蓋了臺灣歷史上的飲食文化變遷，也呈現了飲食與社會發展、國際交流之間的緊密關聯。

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日

臺史博館長張隆志表示，記憶庫不僅承載著臺灣文化的DNA，更是數位時代的文化寶藏。臺史博自2021年6月起承接文化部「國家文化記憶庫2.0」計畫，讓博物館不僅是珍貴文物的典藏保存者，更成為全民共筆共創，活化歷史記憶的行動平台。

張隆志說明，臺史博三年來致力推動記憶庫2.0平台友善化、內容主題化，及讀者國際化三大目標。期待透過數位科技及轉譯呈現，提供全民共享共創的文化空間。本次特展以飲食記憶為主題，串接島嶼生活與多元族群的社會生活，呈現不同時期的文化風貌，值得大家細細觀賞回味。

展出歷任總統國宴菜單

民眾對歷任總統菜單名稱深感興趣

策展人陳怡宏為貴賓導覽解說

展覽現場擺設長達7公尺的國宴長桌，讓觀眾能親身體驗成為國宴嘉賓的尊榮感，有來自圓山大飯店的國宴餐具、中華飲食文化基金會典藏從蔣中正到蔡英文等歷任總統的國宴菜單，可見菜色從中華料理轉變成為臺灣小吃的歷程，也反映臺灣不同時期的外交形象變化。此外，展覽首次展示傅培梅的親筆英文與日文食譜筆記，以及發想統一滿漢大餐泡麵的手稿等，呈現傅培梅在螢光幕之外，作為時代女力的貢獻與影響。

史明先生在日本經營的「新珍味」餐廳相關文物

展覽中也展出史明先生在日本經營的「新珍味」餐廳相關文物，包括親筆書寫的菜單與餐具。「新珍味」不僅是飲食據點，更是臺灣民主運動人士的海外聚會場所，也見證了臺灣民主化歷程與飲食記憶產生重要聯結的時刻。

這場關於飲食與記憶的文化饗宴，呈現了飲食記憶穿梭於數位和實體、鏈結了過去與當下，如何深植地方、個人與社會，構成臺灣文化的多元與包容性，期待觀眾在熟悉的味道中，感受到記憶流動的韻律，透過一道道滋味，一同品味那些屬於臺灣的記憶。

一道菜說出我是誰展場一隅

「數味食光：臺灣飲食記憶特展」即日起至2025年11月9日於臺史博展示教育大樓4樓第1特展室展出，後續配合展覽將舉辦相關活動，詳細資訊請關注臺史博官網及臉書，歡迎民眾踴躍參加。

臺史博特展「數味食光」主視覺。