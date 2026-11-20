再愛旅行 的人，都不可能將一座城市據為己有——物質層次心理層面都是如此——但通過記憶、想像、身體經驗的反覆修正，我們可以確認自己真正在場。

旅行的方式沒有高下，卻能決定你如何回味記住一個地方。例如今次我們邀請到的兩位作家，一位文字裡常見個人史與城市過往的交疊，另一位則自帶濾鏡，強勢地為世界覆蓋一層獨門色調。那都是種靠近世界的方式。

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聞名不如見面

人在什麼時候會對一座城市產生興趣？在小說電影裡，許多角色都是因為小說電影的某句台詞、某個畫面，甚至某段聲響而踏上旅程。在攤開地圖前，就已經通過文學及電影抵達。

dato：我第一次對日本發生興趣，應該是小時候聽日文歌、看日劇和動畫。1992年的《東京愛情故事》，我大概是在小學時候看的。

張維中：我們那一輩對日本的想像，很多來自於日劇。《東京愛情故事》、《101次求婚》，還有《白線流》。那正好是日劇起飛的年代，富士電視台開始推出都會愛情主題，節奏快、大概十集左右的作品。

但那不只是對東京的城市感有嚮往，日劇裡還有青春、學校，漫畫也有很多在地日常風景，整個文化的感覺都很討喜，讓人想親自去看看。

dato：畫面裡出現的地方跟我們生活不一樣，語言不一樣，主題曲也跟中文歌不太一樣。看多了，就會想有機會一定要去看看，去了之後只有零次跟無限次。我現在就是無限次的狀態。

張維中：我另外一個入口是文學。高三時，村上春樹、吉本芭娜娜被引進台灣，台灣開始熱衷翻譯日本文學。我記得那時候看吉本芭娜娜的小說，裡面有寫到走在銀座的街頭、聞到海的味道。當時只想怎麼可能？

後來去到日本，才慢慢發現真實與作品有差異也有重疊。我現在住的地方離銀座很近。每次去銀座，聞到風裡的海潮味，都會想起高中讀過的那些句子。

dato：真的有?

張維中：真的有。銀座很靠近築地，再過去就是東京灣。平常不一定有，可是下過一場大雨、雨過天晴之後，走在夜晚銀座的晴海通上，真的會聞到海的味道。你以前讀過的作品、看過的戲劇，其實會影響你未來走在這個地方的方式。這也像是一種輪迴。

dato：我比較少從文學作品獲得類似的體驗，反而都是在日劇裡感受到喜歡的庶民風景，比方說大眾澡堂，也就是錢湯。

以前只在日劇裡看過大眾澡堂，現在日本我去過多少次已經數不清了，但對泡澡這件事還是樂此不疲。不管是飯店還是行程中遇到的錢湯，我都會去泡。這件事已經慢慢變成我的習慣。

澡堂在日本曾經一度式微，現在再度復興，我剛好趕上那個風潮，把它變成自己的東西，我覺得蠻好的。

去了之後只有零次跟無限次。——dato

作家dato（左）、張維中（右）

如果說二人心底的日本是在文字與影像上扎根，泰國則帶有偶然及人情的趣味，並且在實際相遇後發現它的獨一無二，更有一探究竟的意願。有趣的是，dato對曼谷的第一印象，竟來自張維中的著作。

書名：《曼谷模樣》

作者：張維中

出版社：原點出版

出版日期：2025年12月17日

dato：我第一次對泰國有興趣，說起來有點好笑，是因為看了維中的作品。大學時候開始看他的旅行散文。第一次知道曼谷可以被這樣書寫，好像就是在他某一本書裡。

那時候我想，原來有曼谷這樣的地方，原來有這樣的旅行書寫。小時候曾經全家人跟團去普吉島，但沒有什麼特別的在地文化經驗。直到第一次自助旅行去泰國，真正自己走在曼谷才覺得這地方有趣。泰國菜很好吃，城市氛圍跟臺灣完全不同，也跟日本不一樣。

後來從曼谷延伸到清邁，在清邁，我更喜歡泰國，更喜歡這個國家帶來的不同體驗。

張維中：我跟曼谷、泰國的淵源其實蠻長，雖然直到去年才出了第一本關於泰國的書《曼谷模樣》，但我從小就知道曼谷。因為我爸爸以前是國安局的人，外派時須要在曼谷轉機，所以曼谷對我來說，是一個很早就存在、但一直沒有真正接觸的城市。

第一次去泰國，是二十多歲，當時我在張曼娟老師的工作室工作，老師有一本小說被翻譯成泰文，受邀參加曼谷國際書展，我就跟著去了。那次對曼谷的印象非常深，這個國家對於性別的包容度、泰國文化相對整個亞洲區的鮮明度，讓我覺得這個城市很值得探勘。

dato：對我來說，曼谷跟清邁的感覺也不一樣。曼谷是那種一進去就知道「這裡跟臺灣、跟日本都不一樣」的城市，刺激而直接。清邁則是慢一點，可是它讓我更喜歡泰國。從清邁開始，我才覺得自己真的想認識這個國家。

張維中：我想曼谷的吸引力來自它的多元。它有舊城區、有唐人街，最近也有很多老房子被年輕人重新改造。那種舊空間被賦予新生命的感覺，會讓我看到城市裡年輕人的想法，也象徵一個城市的活力。

無論事前有無想像，走進城市的其中一站，必須得是咖啡廳。張維中會把咖啡店放進散步路線裡，作為認識當地的敲門磚；dato則將「跑店」視為目標，當成一種享受。張維中與dato選擇的入口，恰好反映了各自的氣質。

張維中：我去外地一定會找間咖啡廳，體會當地的生活氣氛。當然也是因為累了，想休息一下。我的遊記大部分以散步行程組成，咖啡店會融在散步路線裡，變成其中一部分。

不過要我專門為咖啡開一本書或一堂課，我講不出什麼所以然。我不是咖啡行家，只是喜歡喝，也有自己喜歡跟不喜歡的咖啡。那是很個人的感受。

dato：咖啡店對我來說，也是排行程時一定會安排進去的選項；如果剛好遇到很有特色的店，就會有種賺到的感覺。

我也不是咖啡達人，只是愛喝、愛跑店。像東京、京都、曼谷、清邁這種咖啡店特別多的城市，去那裡就像進入寶山。有時候跑太多間，會喝到有點心悸，腳步也會浮浮的。

張維中：我挑咖啡店，會看那個城市的主題。有些城市建築特別，就找相對應的特色咖啡店。比如從東京到曼谷，有很多老建築改建，或位在老房子裡的店，逛咖啡店就能感受到不同區域的氣氛。

我想我喜歡的是新舊融合，說得更精準一點，是種反差感。之所以一直待在東京，是因為這個城市、這個民族看起來很有規律、很有秩序，但要亂也是可以很亂的。這種張力蠻有意思的。

說到曼谷的咖啡店，我發現一件很有趣的事。曼谷比較貴的咖啡店，菜單常常沒有泰文，直接寫英文。這代表什麼？他們知道，看不懂英文的泰國人不會走進這些店。所以那種店的消費者，多半是住在當地的外國人，或者是在泰國所謂的富二代、中產階級以上的人。

dato：有人喝咖啡，有人不喝咖啡，咖啡不一定是必需品。所以我很喜歡去菜市場。雖然旅行時說去菜市場，聽起來很無聊，大家都會這麼做；但菜市場賣的菜、蔬果、商品，本來就是當地居民的日常所需。那些屬於日常的東西，更符合「縮影」這個詞。

作家dato（左）、張維中（右）

別人寫不出的才值得留下

觀看城市的入口，能否與書寫城市的方式劃上等號？對二人而言，更要緊的是訂定割愛的標準。

dato：我寫旅行的標準很簡單，就是只寫自己有興趣、有一點概念的東西。一個城市的面向與歷史其實非常廣，我不是全知全能的人，不可能什麼都寫。但也只有這樣才會有觀點，不然大家去看維基百科就好了。

所以我現在接案，不懂的、不熟的、沒興趣的，我不接。寫不懂不熟的東西容易出錯，懂的人一眼就能看出破綻，那對個人品牌是很大的傷害。承認自己不懂，是一件很重要的事。

張維中：我的取捨會分成兩部分：一個是網路上發表，一個是出書。

網路上發表的內容還是以興趣為主，但有時候是工作，比如來自日本自治體或觀光單位的委託案。我的責任是介紹這個地方，讀者也有知的權利，因此即使某些地方，我可能不太有興趣，但或許對於其他人而言是有興趣的，那麼我還是會寫下來。不過，這些東西我不會收進自己的遊記，書裡的東西，我會希望它跟我的個人生活經驗結合。

我寫很多店家，但基本上是用散文的方式寫，不是介紹完一間店就結束，而是會有故事性。我、我跟我的家人朋友在那個空間發生什麼事？有時候簡單的一道菜，都會讓我想到成長過程中的某件事。

無論是寫日本或泰國，我都希望把我的名字拿掉之後，這個東西是別人沒辦法寫的。因為別人的記憶、別人的回憶，跟我不一樣。尤其在AI的年代，個人經驗很重要。你有特別的過去，把它結合到旅行書寫裡，我覺得才是比較值得被閱讀的文章。

作家張維中

dato：這一點我真的會羨慕。因為我不是科班出身的寫作者，對我們這種沒有經過訓練，可能也少一點天分的人來說，光是想把心裡的感覺寫出來都有難度，況且還要寫得很美。

既然我知道自己沒辦法把文字寫到那個程度，那我可以用別的方式，讓作品在行銷面、企劃面上變成比較完整的東西，把所有元素串在一起，做出只有我可以做到的系列或呈現方式。

無論寫日本或泰國，我都希望把我的名字拿掉之後，這個東西是別人沒辦法寫的。——張維中

談完「什麼值得寫進書裡」，話題自然轉向彼此的作品。張維中看dato，是自帶清新濾鏡的活潑文青；dato看張維中，則是一位已經替讀者「掃雷」的前輩，書中的路線照著走就可以了——真正要克服的反而是選擇障礙。

張維中：你的東西，我說的不只是書的內容──有一種很濃的文青感，但不是那種陰鬱的、酸酸的文青，是活潑的文青。

dato：「文青」現在快變成死語了。

張維中：真的？但活潑的文青很罕見，你每一次推出新書時的整體企劃、周邊產品、包裝、照片、文案，都讓人感覺是個充滿活力的創作者。

dato：可能因為我們喜歡的東西蠻像。有次我在曼谷轉機停留兩天，那時候讀《曼谷模樣》，邊看邊想不行，不能再翻了，再看更多就待不止兩天了。我甚至覺得在《曼谷模樣》之後，到底誰還能寫曼谷？

後來有人問我，dato你怎麼不寫曼谷？我就說，你為什麼不直接去看張維中的書就好了？他已經寫好、寫滿了。那種感覺是，曼谷好像不太需要我的存在。

書名：《再一次，把清邁放口袋》（再版）

作者：dato

出版社：旅男與貓有限公司

出版日期：2024年6月01日

維中的書給人種安心感。你知道這個人會給出你想要的東西，而且選項多到只要挑就好，不必擔心適不適合。在有限的時間，從他的書裡挑出自己喜歡的行程來安排，那一趟旅行就會很滿足。

張維中：我第一次去清邁就在你發表《把清邁放口袋》之後，你的作品很像現代人拍完照片後套用濾鏡，但你永遠可以選到一種很清新、很漂亮的濾鏡。

我不是說濾鏡是騙人的，那也是一種觀看世界的方式。所以我是帶著「dato濾鏡裡的清邁」出發的，到了之後發現我的濾鏡裡的清邁，跟你又不一樣。 那種感覺對我來說，就是一種新鮮感。

作家張維中（左）、dato（右）

旅行沒有KPI

談私人記憶，談書寫方式，最後一個問題簡單，卻也最難回答：你們心目中理想的旅行，到底是什麼樣子？

dato：我現在的理想旅行很務實：希望從商務艙開始，也在商務艙結束。

張維中：我的理想旅行，沒什麼意義，就是吃飽了睡、睡飽了吃。就算一整天不出門也無所謂。

我比較幸運的是工作上有彈性，可以在一個地方待久一點。時間拉長後，就不需要趕行程，而是真的在當地生活的人。今天太陽大，傍晚再出門；下大雨，雨停了再去喝咖啡。也可能一整天都在咖啡店工作，最後做SPA結束一天。

別人可能覺得浪費，但如果每一趟旅行都能達到這種境界，對我那就是理想。

dato：認真的說，理想的旅行，是除了原本計畫要去的地方，還能多獲得幾個沒有預想到、卻會讓你覺得「天啊，有來真好」的體驗。

中間當然可能有狗屁倒灶的小狀況，回程時卻會覺得這趟太棒了、好在有來，每一段都值得分享。光那個滿足感，就可以給旅行很高分。

張維中：只要事先做好功課，每個人都有旅行的能力；但有些人真的有「旅行緣」，即使陌生環境，都能遇到好人伸出援手，有些人則會遇到很多倒楣事。

我覺得這跟性格有關，也有點天賦異稟。一起看演唱會、坐一趟飛機，就能變成好朋友？那真的很厲害。

像我不太喜歡跟陌生人接觸，所以旅程中會少掉很多交朋友、認識新朋友的機會，但也因此減少很多被騙的機會。我有些朋友被騙，就是因為太熱情、太想交朋友、太容易接受陌生人的好意。

dato：我近年非常喜歡獨旅。我跟你一樣，不太喜歡跟陌生人接觸。頂多跟餐廳老闆聊兩句：「好吃嗎？」「好吃。」「你從哪裡來？」「臺灣。」「喜歡這個城市嗎？」「喜歡。」「有去美術館嗎？」「有。」話題結束，我覺得這樣就可以了。

我在獨處的時候不太容易感到孤獨。有人問我，自己旅行不寂寞嗎？我會說，不會啊，沒有人吵很好。雖然有時候聽不懂當地語言、遇到狀況不好排解，但我很享受那個過程。所以獨旅的能力，我覺得也需要一點天分，而我算是抓得還不錯。

一段旅程怎樣算沒有白來？是計畫外驚喜連連，還是游刃有餘的鬆弛？無論怎麼答，前提都是有些間隙，有些可以喘息的餘裕。 用「喘息」描述旅程中的空檔是有些古怪，但在社群媒體年代，我們似乎都被潛移默化，接受旅行得講究效率及性價比，張維中與dato的答案因此顯得罕見。但也許，旅行的真諦並非安排到淋漓盡致，反而發生在不須多作交代的空白。

延伸｜把城市讀成自己的方法

張維中：這次課程以人文歷史為主題，聚焦東京、曼谷這樣的城市。

我過去的遊記或文化觀察，很少寫歷史。例如，東京的前身「江戶」是怎麼誕生的？我們現在逛東京，很多地點都曾經有河道行經，直到一兩百年前才被改造。德川家康來到這裡，是怎麼填海造陸，從一片爛泥巴中打造出城市？而曼谷，又為什麼一下大雨就淹水？

我特別在課程前段加強歷史和地理元素，讓聽眾依循脈絡認識城市。先理解過去，再進入現在，才會明白這些累積怎麼塑造了現代東京人、現代曼谷人的性格和生活方式。

「城市文化走讀雙城記：東京VS.曼谷」主視覺

dato：我的內容會跟維中不太一樣。我講京都跟清邁也會有一些歷史脈絡，但我不是歷史強者，更偏好透過自己的觀察、自己的目光，把京都和清邁氛圍相似的地方挑出來，結合，再融入個人的書寫特性，也就是我如何體驗這兩個城市的風情。

課程會告訴你，我是怎麼玩京都與清邁，怎麼找到適合旅行、但又不那麼典型常見的活動；也會分享我怎麼取材，整理、發表，有一點像工具書。旅男dato怎麼玩？玩完之後怎麼把這些材料好好呈現？在這堂課裡都有解答。