琅琅悅讀作家餐桌2.0回歸！尋找與創作連結的美食逸品

一日三餐你都吃什麼，怎麼吃？是隨手扒飯果腹派？還是美酒、餐具樣樣不缺的儀式派？

食物，是最貼近日常生活的文化載體。它承載著地域風土，也承載著個人的記憶與故事。當我們談論一道料理，往往所談論的不僅只是味道這麼簡單，更多時候是聚焦在隱藏於料理中的時代故事、人生經歷，以及人與人之間微妙的情感羈絆。2023年琅琅悅讀與《聯合報》副刊組合作的首檔數位專題「作家餐桌」引起不小的迴響，挖掘許多作家的私房菜單，更看見他們私底下獨特的喜好及親民有趣的一面。因此今年我們再次復刻，並將擴大舉辦！

回顧作家餐桌 從20道餐桌料理 認識20位作家記憶中的滋味

第二季作家餐桌「作家餐桌2.0──美食逸品篇」邀請26位作家掌廚，每週更新一次，為你說一道不凡的料理，應邀名單包含宇文正、蔣亞妮、林楷倫、鍾怡雯、鄭順聰、張嘉真...等人，菜色中西合併，有知名飲食作家，也有讓人意料之外人選，作家名單陸續邀請中，期待透過26位作家分享夢幻菜餚、新奇吃法或顛覆想像的料理方式，用最獨特的敘事，勾勒出垂涎欲滴的味蕾記憶。

此外，本次專題邀請屢獲各界肯定的設計師與插畫工作者Croter繪製主視覺，喜歡使用超現實變異的手法繪製插畫，對人物刻劃生動，細節滿滿之餘總能在作品中找到一抹詼諧。曾是雲林科技大學的駐校藝術家、高雄設計節插畫代表，多次為各大藝文展覽活動繪製插畫及主視覺海報，作品跨越設計、插畫與藝術，2021年與詩人王小苗合作繪本《什麼將把你帶走》獲選2022年波隆納拉加茲一百本繪本、第46屆金鼎獎圖書插畫獎。作品亦經常出沒在「聯合報-家庭副刊」「500輯」封面之中。這次他會帶來怎樣的餐桌風景視覺呢？敬請期待！

《聯合報》家庭副刊報版與《500輯》封面。圖／聯合報系新聞資料庫

餓了吧？大廚作家，我們可以上菜了！

作家餐桌2.0 美食逸品 粒粒皆辛苦，美食豈能辜負！

📌 專題連載時間：每週二更一篇，共計二十六篇，連載中

📌 首發開篇：3月25日，敬請期待