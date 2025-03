關渡美術館「從你的窗櫺開始綻放以來」魔幻展現東歐藝術創作及女性的文化力

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」,將自3月7日至5月18日於關渡美術館(以下簡稱關美館)展出,這是安卓藝術繼深獲好評的大卷伸嗣「存在の細語」(2020)與瑪莉娜‧克魯斯(Marina CRUZ)「潮汐時間表」(2021)之後,再度與關美館合作之藝術家大型個展。透過影像、裝置與手工刺繡等藝術形式,展覽探討記憶、女性身體與文化遺產的流變,引領觀眾進入羅馬尼亞南部拉柯伊村(Racoți Village)的歷史脈絡與當代處境,揭示女性在文化傳承中的隱形貢獻與韌性。

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)。圖/取自Instagram @medarandreea

時間的記憶:消逝與重生的交織

拉柯伊村坐落於羅馬尼亞南部的沃爾坎山麓,擁有豐富的歷史與文化遺產。根據《戈爾日縣地理辭典》(1892)記載與藝術家檔案中的口述記錄,這個曾經繁榮的社群以農業與畜牧業維生,長久以來維持著深厚的文化認同。然而,隨著時代變遷,村莊逐漸衰落,過去的榮景被遺忘,成為歷史洪流中的一抹靜默。展覽聚焦於一座曾經是村莊學校的建築,這棟簡樸的房屋原為藝術家祖母的祖屋,於1858年改建為學校。作為教師,藝術家的曾祖父曾將此住所轉化為教育空間,為社區奉獻心力。如今,這座建築已無人居住,與村落中多數廢棄的老屋一同靜立,成為村莊命運的隱喻——記憶與永續在消逝與重生之間交錯,訴說著時光的無情與生命的韌性。

從你的窗櫺開始綻放以來 主視覺。圖/安卓藝術 羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

女性的創造力與隱形歷史

藉由手工刺繡,梅達爾探討了記憶與物質性的深刻關聯。在拉柯伊村,傳統刺繡曾經是女性生活的重要部分,它不僅是日常用品與裝飾品的製作技藝,更承載著女性的生命經驗與世代相傳的文化符碼。這些細密的縫線如今成為重構歷史的隱喻,串聯起過去與當下。梅達爾的創作將這些曾被視為「工藝」或「女性日常」的勞動實踐,提升至當代藝術的語境和脈絡,進而突顯女性在文化傳承中的關鍵角色。此外,展覽亦關注了二戰期間的女性集體生命。在戰爭的影響下,寡居的女性同時承擔起一家之主的角色,維持農務並撫養子女,展現出無比的堅韌與毅力。這段歷史與今日村莊的荒涼景象形成鮮明對比,突顯出英雄主義與失落的雙重意象。

《水之裙的剪影》 Silhouette with a Dress of Water, 2024,安卓藝術

《冰花二》 Ice Plant 2, 2024,安卓藝術

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

《穿著盔甲的剪影》 Silhouette Wearing Armor 2024_細節,安卓藝術

當代脈絡下的文化再生

在全球化與都市化的衝擊下,許多傳統文化皆面臨到存續危機。梅達爾試圖透過個人記憶的重構,讓歷史得以另一種形式來保存與理解,進而在文化流變的動態中進行文化再生。藉由「從你的窗櫺開始綻放以來」一展,梅達爾搭建了一座連結個人記憶與時代歷史的情感園地,並以其融合傳統刺繡與現代化學塑料材質的獨特創作,重啟傳統文化與現代文明的對話,橋接起那些已然消逝的記憶、歷史與當下,讓人在反思身份、記憶與時代變遷的同時,也在社會與歷史的變動中找尋出自身的位置。

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

《水之裙的剪影》 Silhouette with a Dress of Water , 2024,局部,安卓藝術

《金面貓咪》 Cat with a Golden Face, 2025,安卓藝術

(上)日光下

(下)暗室中

圖/安卓藝術

關於藝術家

安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)1990年出生,現居並工作於特爾古日烏與蒂米什瓦拉。她畢業於蒂米什瓦拉藝術學院繪畫博士班,後擴展至雕塑、裝置與影像創作。她擅長透過對比手法,將過去與現在、傳統技藝與當代材質結合,並融入親身經驗與當代議題進行新的詮釋。她出生於後共產主義時期的90年代,在經濟動盪中長成於祖父母所生活的村莊拉柯伊(Racoți),一個彷彿被時間遺忘的小鎮,與城市特爾古日烏形成鮮明對比。而村莊的迅速變遷——塑料製品取代傳統手工、人口流失、老屋荒廢——都深刻地影響了她的創作。梅達爾自2017年起與藝術家兼策展人Mălina Ionescu合作,2021年獲羅馬尼亞青年藝術家大獎,作品被羅馬尼亞國家當代美術館(MNAC)及蒂米什瓦拉美術館典藏。

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

羅馬尼亞藝術家安德利亞.梅達爾(Andreea Medar)在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」3月7日至5月18日於關渡美術館展出。圖/安卓藝術

《自從你的窗櫺綻放以來三》 The wood of your window has been blooming 3, 2024,安卓藝術