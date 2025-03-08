關渡美術館「從你的窗櫺開始綻放以來」魔幻展現東歐藝術創作及女性的文化力
羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾（Andreea Medar）在台首次個展「從你的窗櫺開始綻放以來」，將自3月7日至5月18日於關渡美術館（以下簡稱關美館）展出，這是安卓藝術繼深獲好評的大卷伸嗣「存在の細語」（2020）與瑪莉娜‧克魯斯(Marina CRUZ)「潮汐時間表」(2021)之後，再度與關美館合作之藝術家大型個展。透過影像、裝置與手工刺繡等藝術形式，展覽探討記憶、女性身體與文化遺產的流變，引領觀眾進入羅馬尼亞南部拉柯伊村（Racoți Village）的歷史脈絡與當代處境，揭示女性在文化傳承中的隱形貢獻與韌性。
時間的記憶：消逝與重生的交織
拉柯伊村坐落於羅馬尼亞南部的沃爾坎山麓，擁有豐富的歷史與文化遺產。根據《戈爾日縣地理辭典》（1892）記載與藝術家檔案中的口述記錄，這個曾經繁榮的社群以農業與畜牧業維生，長久以來維持著深厚的文化認同。然而，隨著時代變遷，村莊逐漸衰落，過去的榮景被遺忘，成為歷史洪流中的一抹靜默。展覽聚焦於一座曾經是村莊學校的建築，這棟簡樸的房屋原為藝術家祖母的祖屋，於1858年改建為學校。作為教師，藝術家的曾祖父曾將此住所轉化為教育空間，為社區奉獻心力。如今，這座建築已無人居住，與村落中多數廢棄的老屋一同靜立，成為村莊命運的隱喻——記憶與永續在消逝與重生之間交錯，訴說著時光的無情與生命的韌性。
女性的創造力與隱形歷史
藉由手工刺繡，梅達爾探討了記憶與物質性的深刻關聯。在拉柯伊村，傳統刺繡曾經是女性生活的重要部分，它不僅是日常用品與裝飾品的製作技藝，更承載著女性的生命經驗與世代相傳的文化符碼。這些細密的縫線如今成為重構歷史的隱喻，串聯起過去與當下。梅達爾的創作將這些曾被視為「工藝」或「女性日常」的勞動實踐，提升至當代藝術的語境和脈絡，進而突顯女性在文化傳承中的關鍵角色。此外，展覽亦關注了二戰期間的女性集體生命。在戰爭的影響下，寡居的女性同時承擔起一家之主的角色，維持農務並撫養子女，展現出無比的堅韌與毅力。這段歷史與今日村莊的荒涼景象形成鮮明對比，突顯出英雄主義與失落的雙重意象。
當代脈絡下的文化再生
在全球化與都市化的衝擊下，許多傳統文化皆面臨到存續危機。梅達爾試圖透過個人記憶的重構，讓歷史得以另一種形式來保存與理解，進而在文化流變的動態中進行文化再生。藉由「從你的窗櫺開始綻放以來」一展，梅達爾搭建了一座連結個人記憶與時代歷史的情感園地，並以其融合傳統刺繡與現代化學塑料材質的獨特創作，重啟傳統文化與現代文明的對話，橋接起那些已然消逝的記憶、歷史與當下，讓人在反思身份、記憶與時代變遷的同時，也在社會與歷史的變動中找尋出自身的位置。
關於藝術家
安德利亞．梅達爾（Andreea Medar）1990年出生，現居並工作於特爾古日烏與蒂米什瓦拉。她畢業於蒂米什瓦拉藝術學院繪畫博士班，後擴展至雕塑、裝置與影像創作。她擅長透過對比手法，將過去與現在、傳統技藝與當代材質結合，並融入親身經驗與當代議題進行新的詮釋。她出生於後共產主義時期的90年代，在經濟動盪中長成於祖父母所生活的村莊拉柯伊（Racoți），一個彷彿被時間遺忘的小鎮，與城市特爾古日烏形成鮮明對比。而村莊的迅速變遷——塑料製品取代傳統手工、人口流失、老屋荒廢——都深刻地影響了她的創作。梅達爾自2017年起與藝術家兼策展人Mălina Ionescu合作，2021年獲羅馬尼亞青年藝術家大獎，作品被羅馬尼亞國家當代美術館（MNAC）及蒂米什瓦拉美術館典藏。
展覽資訊：
「從你的窗櫺開始綻放以來」安德利亞．梅達爾個展
時間：2025年3月7日-5月18日 10:00 - 17:00
地點︱關渡美術館 2-3樓展覽廳（地址：112 台北市北投區學園路一號）更多資訊詳見關渡美術館官網
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