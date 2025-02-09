2025台北國際書展／藝術大師江賢二親臨！與嚴長壽從《江賢二：以美淨化人心》暢談到藝術園區落成

「年輕時單純希望透過藝術淨化自己的內心，不過隨著年紀增長，越來越相信能透過藝術淨化世界。」

書名：《江賢二：以美淨化人心》

出版社：天下文化

2月8日在台北國際書展藍沙龍舉行的《江賢二：以美淨化人心》新書座談中，當代藝術家江賢二與作家吳錦勳、公益平台文化基金會董事長嚴長壽，共同探討藝術如何驅動善的力量、改變人心與世界。

吳錦勳歷時十年準備，透過全面視角記錄江賢二的藝術生涯，完成《江賢二：以美淨化人心》。江賢二分享，自己的創作理念從「藝術淨化自身」轉向「透過藝術感動世界」，希望以作品傳遞單純與美好，讓藝術成為社會的美善力量。談及將於台東開幕、集一生心血之作的江賢二藝術園區，江賢二強調，希望來訪者不是抱持看畫的心態，而是與台東的自然環境對話，感受藝術氛圍。

「我始終相信藝術可以淨化人心。」圖／取自江賢二官網

江賢二補充，期盼有朝一日能夠邀請全球文化意見領袖於園區中與大眾對話、促成文化思考。江賢二更進一步表示，甚至希望立法院的政治人物能夠在園區內進行辯論，藉由藝術的善與美影響公共決策、帶來福祉。

「即使在江賢二最黑暗的作品裡，也看得到光、看得到希望。」嚴長壽相信，江賢二作品所想傳遞的信念能夠透過筆觸渲染人心。江賢二的藝術不僅止於畫布，而是以空間與行動貫徹信念。江賢二不僅透過藝術淨化自己，更試圖為世界留下一片純粹而潔淨的美學風景。

江賢二。圖／台北國際書展

嚴長壽。圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網