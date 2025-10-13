琅讀金句／無論有沒有觀眾，你的一切作為都只是向自己證明：你是什麼樣的人，以及你有何能力。

書名：《執行長日記：關於事業與人生的33條法則》 作者：史蒂文．巴列特 出版社：悅知文化 電子書出版時間：2024年7月17日

歐洲下載次數TOP1！

美國、愛爾蘭、澳洲和中東地區

商業類Podcast排名前列「The Diary Of A CEO」主持人

★入選《富比士》30歲以下傑出青年榜

★累計市值超過10億美元，四家業界頂尖企業的首席執行長及創辦人

★Y世代執行長──史蒂文．巴列特無私分享成功的祕密

*****************************************

榮登《華爾街日報》、《星期日泰晤士報》暢銷榜

榮獲 誠品書店‧博客來‧金石堂【當月選書】

*****************************************

史蒂文．巴列特是知名的英國年輕創業家，在22歲成立數位行銷公司Social Chain，27歲推動公司上市；同時也是舊金山軟體公司ThirdWeb、創新行銷公司Flight Story的共同創辦人。

除了豐富的創業、投資與行銷經歷，他還主持廣受英國與歐洲聽眾歡迎的播客節目「The Diary Of A CEO」，並在過去四年，針對全球眾多商業界、體育界、娛樂界和學術界的頂尖人士，進行了超過700小時的訪談。透過親身經歷與深度對話，史蒂文見證了高潮和低谷，分析失敗的時刻和成功的模式，並從中淬鍊出一套能應用於任何行業、可供追求卓越成就的人們參考的33條基本法則。

這些關於傑出的法則，主要源於心理學、行為科學和數個世紀以來的研究，為了進一步驗證，史蒂文針對數以萬計的人進行訪調，當然，也有許多案例或方法來自於他最受歡迎的訪談對象。

本書透過：掌握自我、精通敘事、確立人生哲學、熟習團隊合作，以最簡潔、最有影響力的方式，提供我們所有人都可以從中學習的永恆要義，進而打造出屬於自己的成功人生。

【編輯推薦】

圖／琅琅悅讀

●本文摘選悅知文化之《執行長日記：關於事業與人生的33條法則》。

琅琅悅讀 Google News

