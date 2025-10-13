琅讀金句／無論有沒有觀眾，你的一切作為都只是向自己證明：你是什麼樣的人，以及你有何能力。
【琅讀金句】
你也許聽過赫赫有名的大學籃球教練約翰‧伍登（John Wooden）的名言：「個人品格的真正考驗，在於無人看見時的所作所為。」
他說得沒錯，但根據科學研究，個人品格也是在無人注視時被塑造、建構或摧毀。「無論有沒有觀眾，你的一切作為都只是向自己證明：你是什麼樣的人，以及你有何能力。」
歐洲下載次數TOP1！
美國、愛爾蘭、澳洲和中東地區
商業類Podcast排名前列「The Diary Of A CEO」主持人
★入選《富比士》30歲以下傑出青年榜
★累計市值超過10億美元，四家業界頂尖企業的首席執行長及創辦人
★Y世代執行長──史蒂文．巴列特無私分享成功的祕密
*****************************************
榮登《華爾街日報》、《星期日泰晤士報》暢銷榜
榮獲 誠品書店‧博客來‧金石堂【當月選書】
*****************************************
史蒂文．巴列特是知名的英國年輕創業家，在22歲成立數位行銷公司Social Chain，27歲推動公司上市；同時也是舊金山軟體公司ThirdWeb、創新行銷公司Flight Story的共同創辦人。
除了豐富的創業、投資與行銷經歷，他還主持廣受英國與歐洲聽眾歡迎的播客節目「The Diary Of A CEO」，並在過去四年，針對全球眾多商業界、體育界、娛樂界和學術界的頂尖人士，進行了超過700小時的訪談。透過親身經歷與深度對話，史蒂文見證了高潮和低谷，分析失敗的時刻和成功的模式，並從中淬鍊出一套能應用於任何行業、可供追求卓越成就的人們參考的33條基本法則。
這些關於傑出的法則，主要源於心理學、行為科學和數個世紀以來的研究，為了進一步驗證，史蒂文針對數以萬計的人進行訪調，當然，也有許多案例或方法來自於他最受歡迎的訪談對象。
本書透過：掌握自我、精通敘事、確立人生哲學、熟習團隊合作，以最簡潔、最有影響力的方式，提供我們所有人都可以從中學習的永恆要義，進而打造出屬於自己的成功人生。
【編輯推薦】本書不是教你如何制定商業策略，而是揭示成功與自我成長的長久法則。英國創業家史蒂文．巴列特以700多小時訪談與自身經驗，結合心理學與行為科學，提煉出33條可跨領域運用的原則。從商界到人生，作者強調成功來自對人性的理解與不斷學習。書中故事真實動人、觀點犀利精準，是一本指引現代人重新定義成功與實現潛能的啟發之作。
●本文摘選悅知文化之《執行長日記：關於事業與人生的33條法則》。
