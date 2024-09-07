習慣表現「我很好」？心理師提醒：「負面情緒影響更超乎想像」

在我諮詢的個案裡，有個案例讓我印象深刻，那是一位習慣自我壓抑的女士。我告訴她：「從你和我建立諮詢關係的這一刻開始，你要學會尊重自我的感受。」 她接下來的一句話讓我感到異常詫異，她反問道：「什麼是自我的感受？」

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書名：《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》 作者：楊思遠 出版社：圓神出版 出版日期：2023年2月1日

文／楊思遠（資深心理諮詢師、心理專欄作者）

你身邊有沒有這樣的人：總覺得他們過得不錯，工作很順利，戀愛很甜蜜，人際關係也很融洽，讓你羡慕不已。他們總是臉上掛滿笑容，除了把自己的生活打理得井井有條，還常常為別人答疑解惑。

但如果深入了解，可能會發現其實他們同樣被一堆問題纏身，或許正處於一段人際關係的危機之中，或許正陷入情緒低潮，又或許正面臨債務危機……但是，他們會把這一切隱藏起來，呈現出一種「我很好，我過得很不錯」的假象。

有人說，成年人的世界，悲喜自渡。展露自己的脆弱，而不是展現自己的成熟，沒有任何好處。

所以，很多人在成為成年人的路上，慢慢學會了隱藏自己內心的脆弱和不安。聽上去似乎很有道理，但是如果長期把自己的脆弱和不安隱藏起來，生活真的能夠好起來嗎？自己真的能變得成熟嗎？

恐怕未必如此。

那些平時習慣表現得「我很好」的人，需要警惕的是：所有被你刻意隱藏起來的負面情緒，可能會帶來超乎想像的影響。也許一開始這些負面情緒只是讓你感覺身體不適，例如失眠或者精神萎靡；但負面情緒在累積到一定程度時，便會將你推向絕望的深淵。

大多數人的憂鬱，其實都和自我壓抑有關。

自我壓抑是指當情緒被喚起時，一個人不做出任何表達性的舉動，而是克制自己釋放出表現該情緒的表情、行為和語言等，以此掩藏自己當下的情緒。

除了情緒外，這類人往往還會壓抑自己的想法和欲望。一個人選擇自我壓抑，通常和其隱密的潛意識相關。

那些總是向外界表達「我很好」、「我過得不錯」的人， 只是在表面上努力地展現自己身為成年人的體面，內心深處卻潛藏著深深的恐懼。他們害怕的是自己的脆弱和不安，無法得到別人的回應。

有些人自我壓抑的形成，甚至發生在生命更早的時期。在佛洛伊德描述的心理發展階段中，零到一歲被稱為「口腔期」。嬰兒是透過口腔活動與這個世界進行聯結並獲取快感的，所以喜歡將各種各樣的東西往嘴裡塞，這就是口腔期的典型特徵。

在口腔期，嬰兒會體驗和母親從共生到第一次分化（斷奶）的心理發展過程，如果這個過程發展得比較好，就會為孩子將來獨立人格的塑造、邊界意識的建立等奠定良好的基礎；反之則容易出現相應的問題，例如孩子長大之後很可能會表現出表達困難、言語錯亂等行為特徵。

為了更清楚了解這個階段形成的表達障礙，我們可以假設一個情境：

你是剛出生沒多久的嬰兒，家門口轟隆隆的火車聲經常讓你感到害怕，於是你用哭聲表達恐懼。而母親並不怎麼理會你的哭鬧，偶爾還會帶著責怪的語氣拍你幾下。你從母親的回饋中看到自己的「不可愛」「不乖巧」「不懂事」，於是開始在潛意識裡責怪自己，並深深地感到羞恥。與此同時，你認為用哭聲來表達自己的感受是對母親的攻擊，讓她不開心。

儘管事實上你並沒有錯，但你還是在潛意識裡認同了自己的羞恥感，認為表達自己，就是對別人的攻擊。

長大後，這個潛意識使你經常允許別人跨過界限對你進行心理掠奪，即使你感到難受，也從來不懂得拒絕。因為懼怕表達自己的難過，那意味著你要體驗與之伴隨的羞恥感。

那些偽裝自己「過得很好」的人，他們內心被過度壓抑的負面情緒，終將以更加激烈的方式表現出來，像是焦慮症、憂鬱症、強迫症等。

偽裝必然伴隨著內心的恐慌，在隱藏的同時害怕被發現、被戳破，所以假裝「我很好」，但這樣就會妨礙與他人建立真實而深刻的聯結。

一個人要想真的讓自己變好，就要敢於表達自己的情緒和感受，敢於袒露內心的脆弱和不安。

在我諮詢的個案裡，有個案例讓我印象深刻，那是一位習慣自我壓抑的女士。我告訴她：「從你和我建立諮詢關係的這一刻開始，你要學會尊重自我的感受。」

她接下來的一句話讓我感到異常詫異，她反問道：「什麼是自我的感受？」

長時間的自我壓抑居然讓她變得如此麻木，連自己的感受都搞不清楚了。為此我不得不帶她去嘗試連通自己真實的內在，體驗真實的喜悅、快樂、悲傷、難過、委屈、焦慮等情緒狀態，然後告訴她，這些就是她的感受。

要先學會尊重自己的感受，再去勇敢地表達自己。我們每個人最終尋求的，都是真實的自己能夠被人看見，從而與外界建立更多深刻的聯結，讓人生變得更有意義。

真實的自己，不是來自刻意的裝扮，而是無所畏懼的展現。

● 本文摘選自圓神出版之《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！